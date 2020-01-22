Общество

«Акценты» Донецкого: Минкульт на букву «ха», тонны грязи и «Яжемать» по-скобарски

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Процесс пошел. Госдума проголосовала за документ с поправками к действующей Конституции.

Те же министры — только в профиль. Объявлен новый состав правительства под председательством премьера Мишустина.

Нам любые дОроги дорОги. Снега нет, но в городе грязно.

Прошла неделя с небольшим с того дня, когда президент Путин объявил «городу и миру» о грядущей конституционной реформе и смене правительства, а всеобщее недоумение все растет и пухнет. Чем дальше в лес, тем круче стриптизерши. Что случилось? В чем суть перемен? Ведущие политологи страны уже по два-три раза успели изменить свои «компетентные» в кавычках оценки. Отечественная политология расписалась в полном своем аналитическом бессилии и сейчас больше напоминает секту гадальщиков на магических шарах и кофейной гуще.

Похоже, никто, кроме демиургов процесса, не понимает, что происходит. При этом создается впечатление, что и вся российская верхушка и обслуживающая ее политота тоже ничего не понимает. И тут лучше всего подходит старое крылатое выражение, запущенное в обиход еще генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым: «Процесс пошел».

Ну, вот он и идет. Точнее говоря, даже бежит. Причем столь стремительно, что некоторые не успевают переобуться в воздухе, и выглядят, как забывшие текст участники стендап-шоу. Еще вчера все с недоумением обсуждали персональный состав группы по подготовке судьбоносных для страны поправок в Конституцию, от пианиста Мацуева до пропагандиста Соловьева, а сегодня не очень понятно, зачем эта группа вообще нужна, поскольку вчера Госдума единодушно проголосовала за пакет поправок в первом чтении.

Дошло до конфузов. На пресс-подходе журналистка Русской службы Би-Би-Си задала председателю Госдумы Володину простой вопрос: в чем смысл объявленного Путиным голосования об изменении Конституции, если оно пройдет уже после того, как президент подпишет закон о поправках? И спикер Госдумы вдруг выдал под видеокамеры такой феерический спич, что ему, наверное, позавидовал бы любой резидент Камеди-клаб, а писатель Даниил Хармс вторично умер от зависти в Аду (или где он там сейчас находится?).

Ролик с ответом Володина тут же стал хитом политического сегмента интернета. Залюбуешься! Мне сразу вспомнился персонаж культового романа Пелевина «Generation П» Ханин, обладавший даром толкать речи ни о чем, цитирую: «Позавидовал. Потому что понял – никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь. То есть понимаешь не то, что человек сказать хочет, потому что он ничего сказать на самом деле и не хочет, а про жизнь все понимаешь». Вот, посмотрев вчерашнее видео с Володиным, начинаешь все понимать про нынешний российский парламент. Рекомендую. Этот «мем» наверняка войдет в новейшую историю России.

Что до изменений состава правительства, которых все ждали во вторник вечером, так тут тоже не обошлось без конфузов, но сначала об общем впечатлении: ничего радикального, кроме смены премьера, на самом деле не произошло.

Кадры все проверенные, из одной управленческой колоды. Из 22 министров 12 остались на своих местах. А тех, кого вроде как уволили, на самом деле ушли, чтобы остаться. Их просто переместили на другие позиции при власти, в том же правительстве или в аппарате администрации президента. Например, бывший вице-премьер РФ Козак назначен замруководителя администрации президента, а экс-министр экономического развития России Орешкин стал помощником Путина. Как, кстати, и экс-министр культуры Мединский.

Однако больше всего хайпа пока сорвала пришедшая на замену Мединскому свеженькая глава минкульта Ольга Любимова, ранее занимавшая в ведомстве должность главы департамента кинематографии. Ее уже называют самым знаменитым министром культуры после Луначарского и Фурцевой. Как только Любимова стала министром, многочисленные хейтеры власти тут же отправились в соцсети и нарыли массу «компромата», в качестве которого были предъявлены ее записи в ЖЖ десятилетней давности, где она среди прочего признается, что ненавидит оперу, балет, музеи и экскурсии. Кроме того, недоброжелатели извлекли фото, на котором Любимова запечатлена в футболке с матерной надписью.

Разумеется, многочисленные ханжи и лицемеры сразу же начали упражняться в обличениях: «Смотрите, кто пришел! Да она ж музеи не любит». Другие начали вспоминать, что Любимова в свое время делала фильм про Никиту Михалкова и руководила эфирами на Первом канале, в которых выносили ведра с дерьмом. Всем известно, что никто не умеет так взвинтить истерику, как наша родная интеллигенция. Найдет жертву и затравит до упора лёжа.

За Любимову была вынуждена вступиться бывшая актриса, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, цитирую: «…мы все должны понимать, что все, что мы на заборе написали, когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей – она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях».

И здесь я с Драпекой абсолютно согласен. Мало ли, кто какую майку по молодости на себя напялил и что-то когда-то написал в соцсетях. Любимова из театральной семьи, ее папа – ректор Щепкинского театрального училища. Мама - театровед. Дедушка – знаменитый переводчик. Я прочитал ее записи, которые ей предъявили в качестве обвинения, и ничего жуткого в них не увидел. По-моему, там больше иронии и легкого эпатажа, чем какого-то «зашквара».

Умная, адекватная женщина, с отличным чувством юмора. К тому же явно не обделенная литературным даром, что среди чиновников большая редкость.

И вообще, посты Либимовой в ЖЖ – это явно эстетический жест. Маяковский тоже ведь сбрасывал Пушкина и Толстого с парохода современности.

Кроме того, Любимова почти двадцать лет отработала на телевидении, снимала фильмы, а это среда специфическая. Без здорового цинизма там никак. Зато она выглядит честнее многих. Ну, надела футболку со словом на букву «ха». Знаете ли, еще десять лет назад у нас в стране это было вполне нормально. Тогда Россия еще не погрузилась в трясину ханжества и лицемерия, и матерная лексика еще не была запрещена «на театре» и в кино. То есть, я хочу сказать, что по такой ерунде, как посты в ЖЖ или легкомысленный женский эпатаж, судить о новом министре не стоит. Судить нужно будет по делам и конкретным проектам. Вот увидим дела, тогда и сделаем выводы.

Переместимся в Псков, в наши местные дела и заботы. В Пскове продолжается так называемая «европейская зима», что многих радует, а кого-то печалит. Плохо им без снега и морозов. Лично мне такая мягкая зима нравится. На улице почти всегда плюс, и коммунальные службы не сыплют на тротуары горы песка, как в прежние годы.

Но вот январь близится к финалу, и что заметили жители? А то, что, несмотря на отсутствие снега и льда, в городе грязно. На дорогах и так-то ситуация не айс. В связи с реконструкцией улицы Поземского пробка образуется уже на площади Ленина. А тут еще эта непролазная густая, как смола, грязища. Что подтвердила и контрольная проверка, сделанная движением «Убитые дороги». Активисты движения выехали в рейд и собрали пластмассовой лопаткой грязь у бордюрного камня на разных участках Пскова.

И что они выявили? На улицах Кузнецкой, Чудской, Юбилейной, проспекте Энтузиастов накопилось от 2 до 10 килограммов грязи на погонный метр. Нетрудно подсчитать, сколько тонн выходит на километр. Дорожная разметка отсутствует или скрыта той же грязью. Автомобили чумазые, пешеходам не лучше. Все это нарушает ГОСТы и требования ПДД, а, кроме того, создает постоянную аварийную ситуацию на дорогах. Подрядчик, управление городского хозяйства, алло! Вы город убирать собираетесь, или как? Или городские службы решили, пользуясь бесснежной зимой, солидно сэкономить? Не очень понятно.

Можно возмущаться сколько угодно, а тебе заявят на голубом глазу, что ты просто критикан, и зря брызжешь ядом, а на самом деле в городе чистота и порядок. Поэтому нельзя не выразить респект активистам «Убитых дорог», наглядно показавшим, с весами, лопатой и видеокамерой в руках, какая в городе все-таки грязюка. На 100 метров дороги – тонна грязи. «Отличный» результат! На самом деле еще больше, поскольку ребята собирали грязь только с одной стороны обочины. Стыдно, господа, и обидно за город.

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В завершение новости скандальной педагогики. В Москве школьник, у которого педагог попыталась отобрать наушники, устроил дебош в классе. У нас в Пскове, наоборот, отличилась родительница, устроившая матерные разборки с детьми из-за того, что те якобы разбили экран смартфона ее дочери. И тот, и другой инциденты стали достоянием гласности, то есть в наши времена – ютубности, просто потому, что нынешние дети постоянно снимают все происходящее. И если первая история дошла до ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, то вторая - доступна в СМИ и уже откомментирована городскими властями, мол, инцидент улажен и меры приняты.

Что произошло? 14 января женщина, предъявив паспорт, прошла через проходную школы №24 в раздевалку, где и учинила мальчикам допрос с пристрастием, то есть с применением физической силы и нецензурной лексики. Это уж точно был не эстетический жест, а сугубо хулиганский. Видео доступно в сети, и каждый может оценить ситуацию. Власти, повторюсь, уже поставили все точки над ё, и даже сообщается, что будет проведена процессуальная проверка. Мне же остается только дежурно поморализаторствовать, чего я делать не стану. А еще раз напомню всем гражданам (и родителям в том числе): не забывайте, в какое время живете.

А живем мы, друзья, во времена тотальной траспорентности, то есть полной информационной прозрачности, когда буквально каждый ваш чих способен мгновенно превратиться в достояние ютуба. Можно этому факту радоваться, можно печалиться, но Большой Брат следит за тобой. Пусть он и явился к нам не так, как это изображал автор романа «1984» Джордж Орруэл, а в виде бытовых гаджетов, но итог один: если вы находитесь в публичном пространстве, и начинается какая-то движуха, то всегда найдется тот, кто вас в этом пространстве зафиксирует на видео. Вспомним скандальный казус того же главы Печорского района Сопотова. Матерное видео стоило чиновнику карьеры. И не забудем, что всякое видео – это не просто видео, а зачастую и доказательство вины, убийственный аргумент в суде.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий