АвтоМир / Дороги

Грязь с псковских дорог начали убирать после проверки общественников. ВИДЕО

После того, как активисты из общественной организации «Убитые дороги Пскова» провели проверку, грязь с городских дорог начали убирать. Как Псковской Ленте Новостей сообщили сами общественники, реакция на видео, в которой они указали на загрязненные места города, появилась 24 января.

Источник: группа «Убитые дороги Пскова», соцсеть «Вконтакте»

«Реакция пошла незамедлительно! Грязь с дорог начали убирать», - отметили активисты.

Источник: группа «Убитые дороги Пскова», соцсеть «Вконтакте»

Напомним, ролик, на котором «дорожники» указали на проблему, появился в Сети 23 января.