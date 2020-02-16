Общество

Александр Братчиков: Если к реконструкции и оснащению ДМШ №1 будут вопросы, то пусть органы проверяют

«Если к реконструкции и оснащению Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова будут вопросы, то пусть органы проверяют», - заявил 17 февраля глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече с журналистами, в ходе которой прокомментировал жалобы горожан на дорогостоящее оснащение учреждения.

Так, по его словам, ДМШ №1 находится в историческом здании, являющемся памятником архитектуры. Общая стоимость проекта реконструкции - 150 млн рублей. Реконструкция затронет внешнее убранство здания, лепнину, двери, парадные. Идет закупка музыкального оборудования, стульев, диванов на сумму 52 млн рублей. Будет в школе и рояль за 2,5 млн рублей. Вся мебель будет российского производства.

«Школа будет гордостью региона», - подчеркнул Александр Братчиков, добавив, что псковские власти долго бились за проект реконструкции, и он прошел госэкспертизу.

«Если что-то нужно проверить будет по итогу, то пусть органы проверяют», - сказал глава городской администрации. Также он выразил благодарность губернатору Михаилу Ведерникову за то, что удалось выделить такую сумму на реконструкцию ДМШ №1. «Это целевые федеральные деньги, полученные под конкретный проект», - пояснил он.

Стулья для учреждения находятся на данный момент на складе у поставщика (их будет 54), «Все остальное уже у нас», - добавил Александр Братчиков. Будут в школе и столы, высоту которых можно регулировать под детей разного возраста.

Музыкальная школа имени Римского-Корсакова в Пскове откроется в начале июня, заявил глава администрации города Александр Братчиков. Он пригласил жителей города и представителей СМИ на открытие, чтобы все лично могли оценить хорошие условия, в которых будут учиться дети.