Общество

Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию - Ульяна Михайлова

Псковский областной совет профсоюзов поддерживает поправки президента России Владимира Путина в Конституцию. Он будет транслировать позицию Федерации независимых профсоюзов, сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

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По ее словам, предлагаемые изменения помогут в лучшей степени закрепить индексацию пенсии и обеспечить гарантированную индексацию заработной платы. «Нас интересуют социальные поправки, и озвученные являются наиболее важными», - отметила лидер облсовпрофа. Параллельно, добавила Ульяна Михайлова, ее товарищи подготовили немало других поправок, касающихся зарплаты, дополнительных льгот и гарантий, прав тех, кто работает в особых условиях. По ее мнению, предложения, которые не найдут отражения в Конституции РФ, станут основой для дальнейших переговоров по изменению федерального законодательства.

Ульяна Михайлова также рассказала, что представители облсовпрофа готовы войти в число «волонтеров Конституции» и принять обязательства по лоббированию поправок президента. Первая разъяснительная встреча пройдет уже завтра, 5 марта, в Великих Луках. «Нам и органам исполнительной власти надо слиться в едином порыве, - считает руководитель облсовпрофа.