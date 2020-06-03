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Александр Козловский об итогах предварительного голосования «Единой России», отчете губернатора и поправках в Конституцию

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 3 июня. Гостем студии стал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущая эфира Любовь Кузнецова побеседовала с ним об итогах предварительного голосования «Единой России» и подготовке псковских единороссов к сентябрьским выборам в целом, о назначенном на 1 июля общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ и об отчете губернатора Михаила Ведерникова о деятельности за 2019 год. Также Александр Козловский рассказал, как партийцы помогают жителям региона в условиях коронавируса.

Любовь Кузнецова: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Гайд-парк» на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове. У микрофона ведущая программы Любовь Кузнецова и гость студии депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Добрый день, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Здравствуйте.

Любовь Кузнецова: Довольно обширная повестка для разговора у нас сегодня. Начать предлагаю с самого актуального — итоги праймериз, который единороссы, в том числе и в нашем регионе, провели 31 мая. Каковы же их результаты?

Александр Козловский: Предварительное голосование у «Единой России» традиционно проходит весной. Мы единственная партия, которая таким форматом выдвигает кандидатов на основные выборы, которые проходят осенью, в единый день голосования. В этом году в связи с пандемией коронавируса формат проведения голосования несколько изменился. 31 мая все прошло в рабочем режиме, мы провели голосование, выдвинули своих кандидатов, мы на 100% закрыли свои избирательные округа по региону.

Напомню, что это массовые выборы в систему местного самоуправления, то есть это депутаты волостные, районных собраний. Есть у нас выборы и главы района — это Себежский район. Голосование прошло везде, кандидаты выдвинуты. В Себеже победил действующий глава Леонид Курсенков. В сентябре на выборах он будет выступать от партии «Единая Россия».

Любовь Кузнецова: Несмотря на сложности, вызванные, прежде всего, распространением коронавируса, «Единая Россия» не отказалась от праймериз и не вернулась к своей многолетней традиции — назначение кандидатов, как делают сейчас все остальные партии. Казалось бы, чего проще найти такой повод? Почему не пошли по самому легкому пути?

Александр Козловский: Я сам несколько раз проходил предварительное голосование, разные его формы, но самое лучшее и интересное — это открытая форма, когда есть возможность общаться с избирателями и поучаствовать в дебатах, и уже на этом этапе подготовить свою будущую программу, с которой каждый кандидат пойдет на основные выборы.

Самое важное, что в этот период у нас есть возможность общаться с избирателями, вникать в те проблемы, с которыми они сталкиваются, и начинать формировать свою программу. Поэтому определение кандидатов через праймериз я считаю самым оптимальным. Это возможность познакомиться с кандидатом, граждане могут на начальной фазе отдавать голоса за того или иного кандидата. От этой модели мы отказываться не будем.

Мы скорректировали работу в связи с коронавирусом, минимизировали общение, но это было направлено только на то, чтобы не подвергать риску жизни наших граждан и самих кандидатов. Поэтому мы использовали соцсети, телефонные обзвоны. Многие кандидаты участвовали в волонтерской деятельности, состояли в волонтерском штабе «Единой России», делали обзвоны, мониторили проблемы районов, у них было время, чтобы ознакомиться с основными проблемами и заявить о себе.

Любовь Кузнецова: Журналисты радио «Эхо Москвы» позвонили на места, в том числе в Себежский район, и спросили, как же в этих непростых условиях проводятся дебаты. Нас заверили, что, действительно, тем кандидатам, которые проходили сито предварительного голосования покоя люди не давали в соцсетях. Это были стримы, очное общение либо формат вопросов, на которые кандидаты отвечали. Действительно, здесь мы подтверждение нашли. Хочется еще спросить вас вот о чем. Команда «Единой России», те люди, которые прошли праймериз, кто они — по возрасту, по статусу, каков был отбор? Вы довольны сформированным списком кандидатов?

Александр Козловский: У нас одни из самых активных граждан в Псковской области. Я всегда считал, что только люди с такой активной позицией могут представлять интересы жителей. Мы старались привлечь на свою сторону максимальное количество таких активных людей. Это те, кому небезразличны проблемы других людей, кто хочет провести какие-либо изменения. Это люди разного возраста, тут у нас ограничений нет. Это и молодежь, и люди среднего возраста, разных профессий — учителя, медики, предприниматели, бизнесмены, волонтеры, сотрудники общественных организаций. Мне кажется, такой срез людей разных профессий и интересов позволяет в будущем решать проблемы. Самое главное, чтобы была открытая и активная жизненная позиция.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, вы сказали, что выборы очень обширные по количеству мандатов, массовые. Полторы тысячи человек необходимо мобилизовать...

Александр Козловский: Если быть точным 1155 мандатов, все районы, за исключением Пскова и Великих Лук.

Любовь Кузнецова: Это очень много. Коллеги из других политических партий честно признавались, что им крайне трудно мобилизовать свои силы, что никакого шапкозакидательства при таком количестве мандатов на осенние выборы просто быть не может. Наверное, и единороссам пришлось предпринять некие усилия, чтобы аккумулировать массово?

Александр Козловский: В один момент эти усилия невозможно предпринять, это многолетняя работа, которая сейчас дает результат. Нам пришлось мобилизоваться, эту работу мы проводили несколько месяцев, но, если бы эта работа не проводилась в предыдущие годы, то на сегодняшний день невозможно было бы сделать полный обхват и выставить своих кандидатов на все избирательные округа.

Любовь Кузнецова: То есть, в целом подобранной командой вы довольны?

Александр Козловский: Да.

Любовь Кузнецова: Переходим с регионального на федеральный масштаб. Накануне президент России Владимир Путин выступил с заявлением и определил 1 июля днем голосования за поправки в Конституцию. До активной фазы коронавируса довольно массово все разбирали по косточкам предстоящие поправки, потом волна несколько схлынула, сейчас мы снова будем вспоминать эту историю. Каким образом «Единая Россия» мобилизует свои усилия?

Александр Козловский: Мы должны были голосовать за поправки в Конституцию полтора месяца назад, но в связи с пандемией коронавируса президенту и правительству пришлось вносить корректировки, чтобы не подвергать опасности жизни людей, здесь цель была одна. На сегодняшний день есть понимание, что снижаются риски и есть возможность провести голосование за Конституцию. Это основной закон, который определяет направления развития общества и государства.

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Существенных поправок много, большинство носят социальный характер. Мы записываем в Конституцию, что цель государства — улучшение благосостояния жителей России, никогда и нигде это прописано не было и, по моему мнению, это необходимо прописать. В связи с этим возникали поправки, связанные с гарантией страховых выплат, индексацией выплат. Был пункт, трактовку которого меняли, о том, что дети — достояние России, но потом изменили на то, что дети — это приоритет государственной политики России. Тоже правильно. Молодое поколение - это то, на чем основывается будущее любого государства. Если не уделять ему должного внимания, то государство будет слабеть. Здесь необходимо выстраивать отдельную государственную политику, чтобы дети росли здоровыми, получали образование и, будучи молодыми людьми, не уезжали из страны, а занимались развитием культуры, образования, медицины. Это основы, которые нам необходимо принять в новой редакции Конституции.

Партия выступает за принятие поправок в Конституцию. Президент однозначно сказал, что для него очень важно, чтобы было всенародное голосование, и поправки будут действовать только после всенародного голосования, которое пройдет 1 июля. Я призываю всех проголосовать. Большая работа предстоит региональным властям — обеспечить безопасность избирательных участков, потому что на них будет проходить голосование. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, разовые ручки будут каждому раздаваться, чтобы минимизировать контакт между людьми. Часть участков будет расположена на улице. Вся нагрузка ляжет на губернатора и региональную власть. Сейчас уже идет активная подготовка, партия «Единая Россия» будет принимать в ней непосредственное участие. Мы готовы предоставлять волонтеров, чтобы разносить агитационный материал, использовать партийные соцсети, чтобы донести до граждан информацию.

Любовь Кузнецова: Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова сделала важное заявление о возможности открыть участки для голосования за неделю до 1 июля под предолгом того, что это позволит рассредоточить людей, которые идут на голосование. Вы как это оцениваете?

Александр Козловский: Если все проводить в один день, то голосование превратится в массовое мероприятие, а если это разделить на шесть дней, то это гораздо безопаснее. Я думаю, что это здравое решение, которое необходимо поддержать.

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Любовь Кузнецова: Опять же это даст дополнительную возможность людям, которые работают. Можно за неделю прийти и проголосовать. Ведь, в конечном итоге, цель — собрать голос людей. Возвращаемся к региональной повестке. Важное событие — отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе администрации Псковской области за 2019 год. Вы были в зале и слушали отчет, дайте свою оценку тому, что было в этом практичном документе, ваш вывод?

Александр Козловский: Хотелось бы стразу отметить, что это отчет о деятельности администрации, то есть команды, понятно, что губернатор управляет этой командой. Действительно, сделано было много, там цифры, с которыми не поспоришь. Мы живем в Псковской области, это наш дом. Любой дом требует внимания. Мы у себя дома, в квартире всегда решаем небольшие проблемы, они постоянно возникают, то же самое и в регионе, но здесь проблем гораздо больше, решить их одномоментно сложно.

Примечательно, что губернатор начал свой отчет с цифр, которые показывают, что уровень роста промышленности за 2019 год в России составил 2,5%, тогда как по псковскому региону — 5%, в сельском хозяйстве также наблюдается прирост на 8,5%. Это выше среднестатистических показателей по России.

Это большой вклад губернатора, потому что в регионе создаются возможности для развития бизнеса. Кто-то обсуждал вопрос, что «Моглино» недостаточно быстро развивается, но многие депутаты из Госдумы, представляющие другие регионы, занимают активную позицию по особым экономическим зонам, многие хотят, чтобы такие зоны были в каждом регионе, но не везде это получается. Площадку в Моглино необходимо использовать для развития, потому что это рабочие места, налоги, налоговые отчисления, наполнение бюджета и выполнение социальных обязательств, потому что необходимо строить школы, детские сады, больницы, ремонтировать и содержать перинатальный центр, который у нас появился, больницы, оборудование, которое сейчас закупается, это все необходимо содержать, на это нужны деньги.

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Моя позиция, как руководителя регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, такова: региональная администрация делает все возможное, чтобы заинтересовать бизнесменов и предпринимателей оставаться в Псковской области. Конечно, наш регион находится вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, они забирают часть наших квалифицированных кадров, и ничего с этим не поделаешь, кроме как улучшать условия проживания на Псковщине и давать возможность уехавшим вернуться назад в развитую инфраструктуру, чтобы здесь были новые детские сады и школы.

Уже значительное количество школ запущено, они строятся в районах, сейчас на очереди порядка четырех школ планируется вводить. Работа проводится большая, в этом вопросе губернатору необходимо помогать, и партия «Единая Россия» будет оказывать помощь и поддержку, в том числе в законотворчестве, если это необходимо, и на федеральном уровне. В настоящее время много проектов находятся на стадии разработки или первичного запуска, надеюсь, в скором будущем они будут реализованы.

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Любовь Кузнецова: Не уходил в своем отчете губернатор и от проблемных, и «больных мест» нашего региона...

Александр Козловский: Они всегда есть, я о чем и говорю. Главное, что они есть на карандаше, и до них обязательно дойдет очередь. Если раньше принимали бюджет в 31 млрд рублей, то на сегодняшний день уже 41 млрд. Это дорогого стоит, практически на 30% произошло увеличение бюджета, причем, из собственных средств - только половина, остальные — привлеченные. Это заслуга губернатора и команды, профильных заместителей, которые по коридорам власти, благодаря своей настойчивости и профессионализму...

Любовь Кузнецова: Шустро перемещаются.

Александр Козловский: И эти деньги оказываются у нас в регионе.

Любовь Кузнецова: Многие обрушились с критикой, где-то она справедливая, где-то неконструктивная, но за каждой проблемой был предложен ряд шагов не из области мечты, а уже с конкретными наработками по решению. Это отличало представленный отчет.

Александр Николаевич, в оставшееся время до конца эфира предлагаю обсудить такую тему — буквально в эти дни годовщина со дня открытия Центра бесплатной юридической помощи «Земляки», который был преобразован в правозащитный центр партии «Единая Россия».

Александр Козловский: Нет, он работает совместно с правозащитным центром партии «Единая Россия». Ровно год назад у нас появилось два отделения — в Пскове и Великих Луках, позже в Новосокольниках, а сейчас мы уже осуществляем выездные приемы в районах, где оказываем юридическую консультацию гражданам. Делаем это бесплатно. Цель организации - помочь тем, кто не может потратить деньги на юридическую помощь, но нуждается в ней.

За период существования Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» специалистами проведено около 140 приемов, около 400 нуждающихся получили необходимую консультацию, специалисты центра оказали помощь в подаче нескольких десятков исков. Проблемы, с которыми сталкиваются люди, - в основном бытовые.

Хочется выразить слова благодарности коллегам из Псковского государственного университета, без них мы бы не смогли помочь такому количеству граждан, потому что преподаватели активно принимали участие в организации приемов, студенты также на волонтерской основе принимали участие в консультациях. Зачастую специалисты решают бытовые вопросы и выступают, скорее, психологами, нежели юристами. Ну такова судьба настоящего юриста. Иной раз приходилось мирить стороны, потому что люди из одной семьи предъявляли друг другу финансовые претензии вместо того, чтобы сесть, разобраться, откинуть проблемы, начать жить заново, уважать и любить друг друга.

Граждане, обращаясь за помощью, показывают, что институт юридической помощи востребован, мы будем продолжать работать. В связи с коронавирусом очные встречи были прекращены, но по телефону консультации продолжались.

Любовь Кузнецова: Ведь для студентов это не только тяжкое бремя, повешенное на них преподавателями, это очень хороший базис, не будем об этом забывать.

Александр Козловский: Это возможность познакомиться с профессией. Многие студенты говорят, что даже не предполагали, какова суть данной работы. Понятно, что многие представляют это так, как показано в фильмах, но когда окунаются в реалии, это выглядит по-другому. Я с уверенностью могу сказать, что все ребята, которые к нам приходили, начали более тонко понимать свою профессию в будущем.

Любовь Кузнецова: Либо отказываться от нее на этом этапе и идти дальше...

Александр Козловский: Отказов не было, но есть те, кто открыто говорил, что не предполагал, что это такая работа.

Любовь Кузнецова: Пересмотрел что-то внутри себя.

Александр Козловский: Теперь они понимают направление, в котором нужно двигаться, часть студентов благодарила за такую возможность. На следующий год те ребята, которые принимали участие в работе центра, окончат университет и будут работать на предприятиях Псковской области. Следующее поколение активных ребят их сменит и будут продолжать дело, начатое год назад.

Любовь Кузнецова: Остается пожелать только успехов правозащитному центру, поскольку это реальная помощь людям. В оставшееся время не могу не спросить о работе партии «Единая Россия» в условиях пандемии коронавируса. Мы уже говорили о масках, автомобилях для медиков, буквально накануне вижу анонс о поставке противочумных костюмов и реанимобиля. Это еще одно хорошее подспорье для наших медиков.

Александр Козловский: Что касается реанимобиля, то это заслуга наших однопартийцев. По решению Дмитрия Медведева и Андрея Турчака были собраны деньги, и десять реанимобилей было куплено и направлено в регионы, один попал в Псковскую область. Сейчас он на стадии оформления, в ближайшее время прибудет в Псковскую область. Кроме того, было получено 750 противочумных костюмов, которые сейчас распределяются в медицинские организации, перечень которых был определен совместно с региональной администрацией. Я думаю, это будет поддержка нашим медикам, которые сейчас трудятся в очень сложных условиях.

Любовь Кузнецова: Видна синхронизация усилий партии и администрации области. Вы заведомо спрашиваете, где и чего не хватает, и помощь идет.

Александр Козловский: Они же обладают более полной информацией, где наиболее сложная ситуация, туда и передаем помощь.

Любовь Кузнецова: Это была программа «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. За микрофоном работала Любовь Кузнецова, а гостем студии был депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. До свидания.

Александр Козловский: До свидания.