Общество

День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников напомнил о предусмотренном в законе выходном в день проведения голосования по поправкам в Конституцию.

«Согласно закону о поправке в Конституцию, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим днем», - сказал Крашенинников в понедельник «Интерфаксу».

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По его словам, «даже если люди проголосуют раньше, а сейчас такая возможность есть, все равно 1 июля будут отдыхать».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, назначив на 1 июля проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 1 июля в этом году приходится на среду.