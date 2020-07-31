Общество

«Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска.

КГБ против ЧВК. Псковская область неожиданно оказалась в центре международного скандала.

«Участь местного Монте-Карло или Ибицы». Что ждет Талабские острова в ближайшем будущем?

Масочный формат. Жюри национальной театральной премии «Золотая маска» оценило спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы.

Вчера Псковщина неожиданно оказалась в эпицентре чуть ли не международного скандала, а именно - непростых в последнее время российско-белорусских отношений. Сначала появилось сообщение о том, что в Минске белорусским КГБ арестованы 33 бойца ЧВК «Вагнер», а затем информационные агентства распространили новость о том, что под Псковом и Невелем якобы формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций накануне или в ходе президентских выборов, которые, напомню, состоятся в Белоруссии 9 августа.

О формировании «диверсионных групп» заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК, цитирую: «Нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки, нам сказали, что в стране сегодня есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. И если в случае с коронавирусом он угрожает независимым наблюдателям, то боевики целенаправленно угрожают массовым мероприятиям».

Смотрите также В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем

О том, что это было, сейчас спорят многие политологи, высказываются различные версии, но большинство мнений сходится на том, что и инцидент с ЧВК «Вагнер», и вдруг возникшие из ниоткуда «группировки боевиков» из-под Пскова и Невеля порождены ни чем иным, как предвыборной ситуацией в братской Белоруссии, где многолетний трон реально зашатался под батькой Лукашенко, и он решил включить фактор внешней угрозы. Якобы некие боевики из частных военных компаний (которые, кстати, официально в России запрещены, то есть как бы не существуют) по заданию российского руководства намерены дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Да, как объяснил МИД России, бойцы из частных охранных фирм из России в Белоруссии действительно находились, но никакого отношения к планам по дестабилизации ситуации в союзном государстве не имели, а задержались в санатории, что называется, транзитом, якобы опоздав на авиарейс до Стамбула, и сам инцидент теперь на совести президента Лукашенко, как и распространяемая белорусскими СМИ дезинформация о группах диверсантов под Невелем и Псковом. Инцидент странный, непонятный, темный, а главное — совершенно не рифмующийся с реальными интересами России.

Получается какой-то абсурд. В Белоруссии нагнетается атмосфера внешней угрозы со стороны России, в то время как самой России, при всех сложностях отношений с батькой Лукашенко, смена власти в Белоруссии объективно абсолютно невыгодна. Из-за чего довольно популярна следующая политологическая версия — мы имеем дело с некой «многоходовкой», в которой участвует и российская сторона. Вот только непонятно, как эта «многоходовка» способна повысить низкие рейтинги батьки? Неужели заставит сплотиться вокруг лидера в ожидании мнимой угрозы со стороны восточного брата? Как-то все это выглядит крайне неубедительно, и действительно похоже на «паническую атаку». Неужели у батьки сейчас все настолько плохо с рейтингами, что он хватается за любую соломинку и готов изобразить на пустом месте некую российскую опасность? Ну, согласитесь, полный бред? Или, все-таки, не бред?

Мне представляется, что в этой ситуации нет смысла делать скоропалительных выводов, а нужно немного подождать: до 9 августа осталась всего неделя, а там посмотрим. Международный скандал, конечно, имеется, но на уровне Минска и Москвы, и разве такое в первый раз? Псков попал в новостные сводки исключительно благодаря своему приграничному положению, и вряд ли очередной «фейк ньюз» нанесет добрососедским отношениям псковичей и белорусов большой ущерб.

Синдром батьки Лукашенко, впрочем, останется, как и геополитические интересы России на западных рубежах. Здесь мы просто обречены на сотрудничество, вне зависимости от того, кто сидит на троне в соседнем государстве. Что характерно, кстати, и для отношений нашего региона со странами Евросоюза — Эстонией и Латвией.

Геополитика геополитикой, а проживание у совместной границы — важный фактор местной жизни, который нельзя ни переоценить, ни отменить.

Еще немного о «фейк ньюз», то есть фальшивых сенсациях. На этой неделе известная в прошлом российская рок-певица Ольга Кормухина разместила на своей странице во ВКонтакте обращение с призывом защитить Талабские острова от, как она сформулировала, «оккупации», цитирую: «...в моем сознании пульсирует только одно слово — оккупация. уникальный архипелаг из трех крохотных островов с многовековой историей, уникальной экосистемой, чудом сохранившимся традиционным рыбацким промыслом и... бесценным духовным наследием нашего дорогого Батюшки, отца Николая Гурьянова, хотят превратить в очередной туристический бизнес-проект, ориентированный на праздно шатающихся бездельников». Якобы на островах, по версии Ольги Кормухиной, будут построены многоэтажные гостиницы, ночные клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы, концертные залы, кинотеатры и даже зоопарк!

Смотрите также Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации»

Спрашивается, откуда эта дичь? Что за бред? Какие-то Нью-Васюки, да и только! Однако информационный «ларчик» открывается просто: еще 25 июля в тех же соцсетях, правда на этот раз в Фейсбуке, появилось сообщение председателя Псковского ВООПИиК Андрея Лебедева: «Талабским островам готовят участь местного Монте-Карло или Ибицы». Столь сногсшибательные выводы общественник сделал на основании всего лишь публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, документу, который давно необходимо принять для того, чтобы развивать инфраструктуру островов, и который был Андреем Лебедевым и его сподвижниками забракован.

Дескать, «островитяне не приняли соблазнительных предложений проектировщиков из г. Курска и отправили проект на серьезную доработку». Якобы работа, выполненная курским «Центром картографии и территориального планирования» сделана - цитирую: «формально, несерьезно, без учета местных условий хрупкой и очень специфичной территории островов», «вынимает их раздольную душу и сильный русский дух, подменяя алчными интересами извлечения наибольшей прибыли, потребления, развлечений и дорогого отдыха для избранных».

Что тут можно добавить по существу? Возможно, проект документа землепользования и вправду не самый удачный, но что касается грядущего «Монте-Карло», так почему бы и нет? Вы давно были на Талабских островах? Я как-то побывал. Они произвели на меня удручающее впечатление. Можно сказать, что острова и их жители попросту вымирают. И какое-нибудь захудалое «Монте-Карло» им явно бы не помешало бы. Даешь «Нью-Монте-Карло» на Талабах!

Жаль только, что все, что нагородил нам господин Лебедев, а госпожа Кормухина еще и раскрасила эмоциями, никогда не состоится. Друзья, ну какие пятизвездочные отели, игорные дома и боулинги? Кто туда поедет? У нас в Калининграде-то никакого нового Лас-Вегаса не случилось (хотя тамошним властям сильно хотелось), почему вдруг фантастическая «Ибица» должна случиться посреди холодного Псковского озера?

В общем, все это полный бред и очередной «случай так называемого вранья» со стороны пресловутых «крикливых псевдоэкспертов», умноженный инфразвуком вышедшей в тираж рок-дачницы из Москвы. А вменяемый документ о землепользовании, разумеется, нужен, здесь никто не спорит.

И я завершаю. Вот уже без малого пять месяцев, как в театрально-концертной жизни страны - «околонуля», «мертвый сезон», вызванный эпидемией коронавируса. Концертные и театральные залы пустуют, кино не показывают, все культурно-массовые мероприятия: фестивали, конкурсы, ивенты либо отменены, либо сдвинуты на неопределенное будущее время, либо переведены в ущербный онлайн-формат.

Удар, который нанес коронакризис по зрелищным, сценическим искусствам, в целом - по сфере интертейнмента, конечно, колоссален. Тем не менее, театральная жизнь продолжается, в театрах страны начались репетиции, артисты живут в ожидании отмены карантина и начала нового сезона, пусть и в условиях ограничительных мер, предписанных Роспотребнадзором.

В Пскове на этой неделе произошло два важных театральных события. В наш Псковский театр драмы имени Пушкина приехало жюри национальной театральной премии «Золотая маска», известные российские режиссеры, художники, драматурги, актеры, - посмотреть спектакль «Ревизор», выдвинутый в этом году на «Маску» сразу в пяти номинациях.

Специальный «закрытый» показ спектакля прошел в среду, 29 июля, эксклюзивно для членов жюри. «Премия началась в обычном формате, мы успели отсмотреть ряд спектаклей, но пандемия нарушила все планы, - рассказала журналистам председатель жюри «Золотой маски», художественный руководитель Московского театра «Практика» Марина Брусникина. - Однако премия - смелая мощная бесстрашная организация, мы не бездействовали, сейчас получили новую афишу, есть какая-то ясность на будущее. И, хотя все сейчас живут сегодняшним днем, спектакли не должны пострадать, их должны увидеть и оценить».

Худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев

Второе важное театральное событие — открытое письмо коллектива Псковского театра драмы имени Пушкина председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, обнародованное вчера, в четверг, 30 июля. Письмо, подписанное худруком Дмитрием Месхиевым, арт-директором Андреем Прониным, директором театра Мариной Николаевой, художником Александром Стройло, артистами труппы и работниками сцены (всего документ подписали 65 человек), вскрывает некоторые обстоятельства предполагаемого объединения Псковского театра с Александринским театром Санкт-Петербурга и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России», а если формулировать точнее — противодействия объединению со стороны СТД.

Здесь необходимо напомнить, что впервые об объединении Псковского и Александринского театров под новым брендом всерьез заговорили еще летом прошлого года. Но потом, как это часто бывает, процесс затянулся, в стране сменилось правительство, в том числе и министр культуры, грянула эпидемия коронавируса, а тут, как выясняется, возникло еще и противодействие со стороны СТД, организации, которая, по идее, должна помогать развитию провинциальных театров, а в нашем случае, наоборот, вставляет палки в колеса.

В частности, в июне против объединения выступил заместитель Калягина Геннадий Смирнов, который в прошлом успел поработать директором Псковского театра, цитирую: «Я считаю, что присоединение этого театра в качестве структурного подразделения или филиала к Александринскому театру — убийство театра. Псковский академический театр им. Пушкина прекратит свое существование как самостоятельный субъект культурной политики. Я считаю, что это глупость», — заявил Смирнов в интервью ТАСС.

Сам председатель СТД Калягин, вероятно, был введен в заблуждение своим заместителем, но публично против объединения не выступал. Здесь, по-видимому, наложились друг на друга две совершенно разных, но похожих истории. Дело в том, что незадолго до объявления об объединении Псковской драмы и Александринки председатель СТД резко раскритиковал инициативу худрука Александринки Валерия Фокина по слиянию петербургского театра и Ярославского драмтеатра имени Волкова, были такие планы. Вот тогда действительно случилось нечто вроде скандала: новость о возможном новом статусе Ярославского театра неоднозначно воспринял как его коллектив, так и «отцы города» и театральная общественность Ярославля.

Но случай с псковским театром драмы — это совершенно другая история: коллектив Псковского театра драмы, наоборот, хочет войти в новую федеральную структуру, и причины здесь, к сожалению, прозаические, о чем авторы письма и сообщают в своем письме председателю СТД, цитирую: «представитель Союза театральных деятелей уже пытался напугать общественность и в официальном комментарии заявил, что «готовится убийство Псковского театра драмы». Хотим заметить, что тихое убийство нашего театра уже давно происходит - безо всякого объединения: достаточно заглянуть в наши зарплатные ведомости - и вы удивитесь нашей живучести. Сколько спектаклей мы отменили или отложили на будущее из-за нехватки финансирования, сколько погибло проектов, сколько не сыграно ролей!».

Александр Калягин на сцене Псковского театра драмы. 2014 год

И далее авторы письма подробно объясняют Александру Калягину, почему единственный шанс спасти драмтеатр в Пскове – это как раз проект его объединения с Александринкой, цитирую: «СТД указывает нам наше место. СТД хочет сломать хребет нашей надежде. Александр Александрович, как такое может быть? Ведь Союз театральных деятелей России должен защищать интересы развития театров, в особенности - в регионах. Сейчас же сложилась ровно обратная ситуация - вы блокируете наше объединение с Александринским театром и не оставляете Псковскому театру драмы возможности выйти на иной творческий и финансовый уровень. Мы ставим перед собой смелые и амбициозные цели. Но суждено ли сбыться нашим мечтам и чаяниям?».

Авторы письма уверены, что в случае объединения Псковский театр сохранит имя, здание, труппу, руководство, репертуар, не превратится в прокатную площадку или в заштатный филиал, а, наоборот, обретет новые возможности, усилит за счет александринцев репертуар, сможет показывать свои спектакли в Петербурге, создавать совместные спектакли и онлайн-проекты, координировать гастрольную и фестивальную деятельность, цитирую: «Мы останемся театром в центре Пскова, театром для псковичей и гостей города - просто станем мобильнее, ярче, состоятельней. И сможем сосредоточиться на искусстве».

Не стану пересказывать все письмо, оно достаточно пространное и обстоятельное, к тому же документ опубликован на сайте Псковской Ленты Новостей, и каждый местный театрал может ознакомиться с текстом письма самостоятельно; единственное, что остается добавить: Псковский театр драмы сейчас действительно находится одновременно и на взлете (о чем свидетельствуют и очередные номинации на «Золотую Маску»), и на переломе, сегодня реально решается его судьба: продолжится творческое развитие, или все сломается и постепенно «затухнет», уйдет в очередное небытие.

Вспомним провал, глубокую, если можно так выразиться, «экзистенциальную яму», в которой оказался Псковский театр в 90-ые и нулевые годы, когда о гастролях не вспоминали, а о признании на всероссийском уровне даже и не помышляли. Театр — очень тонко настроенный организм, и его действительно легко убить не только коронавирусом, но и каким-то недоразумением, противодействием со стороны тайных или явных недоброжелателей.

Смотрите также Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий