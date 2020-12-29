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395 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

Общество

Ледяной дождь и гололед останутся в Псковской области еще на сутки

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В течение 30 декабря по Псковской области сохранятся неблагоприятные условия, ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица. Соответствующее предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от Псковского гидрометцентра. Рекомендации для населения во избежание несчастных случаев: Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Подготовьте малоскользящую обувь.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.

Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Смотрите также Коркой льда покрылись провода в южных районах Псковской области. ФОТО