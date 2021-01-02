Общество

Системообразующую энергосеть восстановили в Псковской области после ледяного дождя

«Россети Северо-Запад» восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ в Псковской области после ледяного дождя, сообщает телеграм-канал компании.

Энергетики круглосуточно ликвидируют последствия аномальных осадков на распределительных линиях 6-10 кВ. Работы не останавливаются ни на минуту. Мобилизованы все силы и средства. Для работы ночью доставлены световые башни. Энергетики обследуют многокилометровые ЛЭП, расчищая путь от упавших деревьев и метровых сугробов.

Мобилизовано 110 аварийно-ремонтных бригад – 509 человек, 149 единиц техники. В пострадавшие районы переброшены специалисты из соседних регионов.

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Для временного подключения потребителей задействовано 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт. Доставлен 31 дополнительный источник электроснабжения ещё на 1,2 МВт.

В Псковском филиале сохраняется особый режим работы

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.