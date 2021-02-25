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Александр Котов об энергоснабжении, ТКО и патентной системе налогообложения

Сегодня, 25 февраля, состоялась 55-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, которую открыл парламентский час, посвященный теме обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Председатель регионального парламента Александр Котов подвел итоги дискуссии, а также рассказал о значимых проектах и постановлениях, принятых депутатами.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, к теме обращения с ТКО в стенах парламента возвращаются пятый раз. Что изменилось? Довольны ли вы динамикой? Какие еще остались замечания?

- Да, сегодня в очередной раз вынесли на рассмотрение в рамках парламентского часа вопрос об организации сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов на территории области. Мы, прежде всего, отталкиваемся от постановления областного Собрания, которое было принято в июле 2019 года. Решили обсудить этот вопрос для того, чтобы посмотреть, насколько пункты нашего постановления на сегодняшний день выполняются органами исполнительной власти области и региональным оператором.

К сожалению, не все пункты выполнены. При этом хочу сказать, что проведена большая работа, мы сегодня видим изменения в лучшую сторону и по организации работы, связанной со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, и документы территориального планирования приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Мы видим, что наш профильный комитет уделяет постоянное внимание этому вопросу и очень тесно работает с региональным оператором. Мы видим внимание со стороны губернатора за реализацией реформы.

В то же время целый ряд вопросов пока еще не решен. Сегодня в рамках обсуждения обратили на это внимание. В соответствии с законодательством требуется надлежащим образом организовать сортировку и переработку отходов, оставшуюся их часть размещать на полигонах для захоронения.

Нашей территориальной схемой предполагается строительство одного экотехнопарка. Но в настоящий момент сказать о конкретных сроках завершения этого проекта невозможно, потому что до сих пор окончательно не определен участок, на котором будет располагаться экотехнопарк. Соответственно, не начаты работы по проведению необходимых изысканий на территории этого участка и не начаты работы по проектированию экотехнопарка. В этих условиях назвать какие-то конкретные сроки завершения проекта просто невозможно. На мой взгляд, это самая главная проблема.

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При этом не могу не отметить, что жители Порховского района всегда на встречах задают вопрос о том, когда прекратит работу полигон в Порхове по приемке твердых коммунальных отходов с территории области. К сожалению, пока этот вопрос не решен. Хотелось бы, чтобы поконкретнее были названы сроки и время проведения этой работы.

- Как бы вы оценили деятельность оппозиции, которая противодействует поиску земельного участка для размещения экотехнопарка?

- Я акцентировал на этом внимание - уже неоднократно были попытки со стороны администрации области, и некоторые депутаты областного Собрания принимали в этом участие, в том числе и я, чтобы определить место, где мог бы быть размещен современный полигон для твердых коммунальных отходов - экотехнопарк. В любом случае, этот вопрос должен решаться в границах Псковской области - никто наш мусор не ждет, мы его никуда не увезем. И нам придется решать вопрос с захоронением отходов на территории региона.

И где бы мы не подобрали это место, мы всегда натыкаемся на противодействие. Есть целый ряд людей, которые, на мой взгляд, профессионально «поджигают» местное население на протест, на непримиримый протест. Понятно, что в этих условиях работа затягивается непростительно долго, и очень трудно искать приемлемое решение. Хотя со стороны органов власти всегда звучит утверждение о том, что решение о размещении полигона будет приниматься только, когда проведут экологические экспертизы, изыскания, которые будут свидетельствовать, что расположение полигона в этом месте будет абсолютно безопасным для граждан. Но, к сожалению, испытываем такое противодействие. Это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит только к затягиванию вопроса. Конечно, это недопустимо.

Я сегодня обратился к депутатам областного Собрания с просьбой, чтобы мы со своей стороны не противодействовали, а оказывали помощь, всяческую поддержку, чтобы подобрать все-таки это место, чтобы оно было экологически безопасным.

Решение только за нами, никто наш мусор не ждет.

- Раньше же были найдены участки и в Палкинском районе, и в Карамышево. Ведь они, по сути, могли соответствовать?

- Да, в Палкинском районе был подготовлен земельный участок для потенциального размещения полигона для твердых коммунальных отходов. И в Карамышевской волости был такой земельный участок. Но везде были, на мой взгляд, необоснованные возмущения, которые были подогреты заинтересованными в этом людьми. Соответственно, решение ни там, ни там не состоялось. Сегодня опять рассматривается вопрос в Палкинском районе, но уже на другой территории. Здесь тоже есть заинтересованные лица, в их числе и депутат Государственной Думы от Псковской области, которые необоснованно подогревают негативные настроения граждан. Более того, они фактически дают ложную информацию людям. Этого нельзя делать. Надо совместными усилиями такое место искать. Тем самым мы быстрее решим эту проблему.

- Александр Алексеевич, сейчас предполагается пересмотреть логистику, и часть мусора отвозить на другие площадки. В условиях длительного ожидания экотехнопарка такая полумера поможет разрядить обстановку в Порховском районе?

- Да, я считаю, что поможет. Это единственно возможное решение этого вопроса с учетом того, что откладывается решение по строительству экотехнопарка. В этой связи, конечно, следовало бы распределить отходы по имеющимся поблизости полигонам, чтобы не было чрезмерной повышенной нагрузки на один из них.

Эта мера уже реализуется. Просто нам хочется, чтобы это перераспределение было более четким и пропорциональным объему возможных к размещению отходов на том или ином полигоне.

Сегодня председатель комитета об этом доложил. Мы надеемся, что так и будет, и эта мера будет действовать временно - до тех пор, пока построят экотехнопарк.

- Один из важных вопросов, которые сегодня рассматривался, - изменения в закон о патентной системе налогообложения. Он оказался и достаточно трудоемким - над ним работала рабочая комиссия, небезуспешно. Как вы считаете, насколько он получился усовершенствованным, довольны ли будут предприниматели? Или его придется немного корректировать?

- По инициативе депутатов Псковского областного Собрания у нас была создана рабочая группа, которую возглавил председатель комитета по бюджету Полозов Борис Геннадьевич. Мы изначально ставили условия, что изменения в закон о патентной системе налогообложения не должны привести к повышению налогов, которые платят наши предприниматели. Даже, наоборот, в этих условиях, в которых они сейчас работают, эту налоговую нагрузку желательно чуть-чуть снизить, учитывая, что существуют проблемы, связанные с распространение вируса.

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Естественно, это условие было выполнено разработчиком законопроекта - комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Он очень внимательно отнесся к тем замечаниям, которые были высказаны депутатами и предпринимательским сообществом.

Были подготовлены соответствующие поправки. Тот законопроект, который сегодня приняли, отвечает главным требованиям, о которых я сказал: налоговые отчисления не должны быть выше, чем они были тогда, когда работала система единого налога на вмененный доход.

Если это по каким-то причинам произойдет, будем оперативно корректировать этот законопроект.

- И сегодня депутаты приняли постановление с рекомендациями в адрес исполнительной власти в части энергообеспечения, а также обращение в адрес заместителя председателя правительства России Александра Новака...

- Да, мы сегодня приняли постановление по результатам рассмотрения вопроса на предыдущем парламентском часе о бесперебойном энергоснабжении на территории Псковской области.

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В этом постановлении точно также прописаны пункты, которые носят рекомендательный характер, но в то же время, если это высказывается законодательным органом, не может быть остановлено без внимания. Мы отметили проблемы, которые транслируют нам люди, проживающие на территории Псковской области.

Мы считаем, что здесь есть проблемы, связанные с организацией работы нашего псковского филиала «МРСК Северо-Запада» с одной стороны, с другой стороны, есть объективные причины, связанные с чрезвычайной ситуацией, и с тем, что система энергообеспечения Псковской области уже давно требует капитального ремонта, модернизации. Это мы отметили в нашем постановлении.

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Мы готовы оказывать всяческую помощь и поддержку. Сегодня приняли обращение в адрес заместителя председателя правительства России Александра Новака, в котором просим обратить внимание на эту программу по модернизации объектов электросетевого хозяйства, оказать помощь за счет средств федерального бюджета, потому что такой объем работ профинансировать не под силу ни бюджету области, ни «МРСК Северо-Запада».

Кстати, после рассмотрения вопроса на парламентском часе уже произошли некоторые позитивные изменения, и филиал «МРСК Северо-Запада» закупил новые машины для аварийно-восстановительных бригад, которые будут работать в случае необходимости на линиях электропередачи. Это позитивный фактор, я считаю, что в этом есть заслуга Псковского областного Собрания депутатов.

Беседовал Алексей Овчинников