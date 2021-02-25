Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Подарки, которые не забываются
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.02.2021 22:150 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 25.02.2021 22:150 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 25.02.2021 21:290 Псковские подростки представили спектакль о войне 25.02.2021 21:150 В ПФР призвали псковичей позаботиться о пенсии заблаговременно 25.02.2021 21:042 Обычные очки уменьшают риск заражения COVID-19 в два-три раза - ученые 25.02.2021 20:570 Губернатор подарил псковской школьнице билеты на концерт Егора Крида
 
 
 
Самое популярное 19.02.2021 22:584 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 24.02.2021 12:2218 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 18.02.2021 18:3610 Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 18.02.2021 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов об энергоснабжении, ТКО и патентной системе налогообложения

25.02.2021 20:35|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 25 февраля, состоялась 55-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, которую открыл парламентский час, посвященный теме обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Председатель регионального парламента Александр Котов подвел итоги дискуссии, а также рассказал о значимых проектах и постановлениях, принятых депутатами.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, к теме обращения с ТКО в стенах парламента возвращаются пятый раз. Что изменилось? Довольны ли вы динамикой? Какие еще остались замечания?

- Да, сегодня в очередной раз вынесли на рассмотрение в рамках парламентского часа вопрос об организации сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов на территории области. Мы, прежде всего, отталкиваемся от постановления областного Собрания, которое было принято в июле 2019 года. Решили обсудить этот вопрос для того, чтобы посмотреть, насколько пункты нашего постановления на сегодняшний день выполняются органами исполнительной власти области и региональным оператором.

К сожалению, не все пункты выполнены. При этом хочу сказать, что проведена большая работа, мы сегодня видим изменения в лучшую сторону и по организации работы, связанной со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, и документы территориального планирования приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Мы видим, что наш профильный комитет уделяет постоянное внимание этому вопросу и очень тесно работает с региональным оператором. Мы видим внимание со стороны губернатора за реализацией реформы.

В то же время целый ряд вопросов пока еще не решен. Сегодня в рамках обсуждения обратили на это внимание. В соответствии с законодательством требуется надлежащим образом организовать сортировку и переработку отходов, оставшуюся их часть размещать на полигонах для захоронения.

Нашей территориальной схемой предполагается строительство одного экотехнопарка. Но в настоящий момент сказать о конкретных сроках завершения этого проекта невозможно, потому что до сих пор окончательно не определен участок, на котором будет располагаться экотехнопарк. Соответственно, не начаты работы по проведению необходимых изысканий на территории этого участка и не начаты работы по проектированию экотехнопарка. В этих условиях назвать какие-то конкретные сроки завершения проекта просто невозможно. На мой взгляд, это самая главная проблема.

При этом не могу не отметить, что жители Порховского района всегда на встречах задают вопрос о том, когда прекратит работу полигон в Порхове по приемке твердых коммунальных отходов с территории области. К сожалению, пока этот вопрос не решен. Хотелось бы, чтобы поконкретнее были названы сроки и время проведения этой работы.

- Как бы вы оценили деятельность оппозиции, которая противодействует поиску земельного участка для размещения экотехнопарка?

- Я акцентировал на этом внимание - уже неоднократно были попытки со стороны администрации области, и некоторые депутаты областного Собрания принимали в этом участие, в том числе и я, чтобы определить место, где мог бы быть размещен современный полигон для твердых коммунальных отходов - экотехнопарк. В любом случае, этот вопрос должен решаться в границах Псковской области - никто наш мусор не ждет, мы его никуда не увезем. И нам придется решать вопрос с захоронением отходов на территории региона.

И где бы мы не подобрали это место, мы всегда натыкаемся на противодействие. Есть целый ряд людей, которые, на мой взгляд, профессионально «поджигают» местное население на протест, на непримиримый протест. Понятно, что в этих условиях работа затягивается непростительно долго, и очень трудно искать приемлемое решение. Хотя со стороны органов власти всегда звучит утверждение о том, что решение о размещении полигона будет приниматься только, когда проведут экологические экспертизы, изыскания, которые будут свидетельствовать, что расположение полигона в этом месте будет абсолютно безопасным для граждан. Но, к сожалению, испытываем такое противодействие. Это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит только к затягиванию вопроса. Конечно, это недопустимо.

Я сегодня обратился к депутатам областного Собрания с просьбой, чтобы мы со своей стороны не противодействовали, а оказывали помощь, всяческую поддержку, чтобы подобрать все-таки это место, чтобы оно было экологически безопасным.

Решение только за нами, никто наш мусор не ждет.

- Раньше же были найдены участки и в Палкинском районе, и в Карамышево. Ведь они, по сути, могли соответствовать?

- Да, в Палкинском районе был подготовлен земельный участок для потенциального размещения полигона для твердых коммунальных отходов. И в Карамышевской волости был такой земельный участок. Но везде были, на мой взгляд, необоснованные возмущения, которые были подогреты заинтересованными в этом людьми. Соответственно, решение ни там, ни там не состоялось. Сегодня опять рассматривается вопрос в Палкинском районе, но уже на другой территории. Здесь тоже есть заинтересованные лица, в их числе и депутат Государственной Думы от Псковской области, которые необоснованно подогревают негативные настроения граждан. Более того, они фактически дают ложную информацию людям. Этого нельзя делать. Надо совместными усилиями такое место искать. Тем самым мы быстрее решим эту проблему.

- Александр Алексеевич, сейчас предполагается пересмотреть логистику, и часть мусора отвозить на другие площадки. В условиях длительного ожидания экотехнопарка такая полумера поможет разрядить обстановку в Порховском районе?

- Да, я считаю, что поможет. Это единственно возможное решение этого вопроса с учетом того, что откладывается решение по строительству экотехнопарка. В этой связи, конечно, следовало бы распределить отходы по имеющимся поблизости полигонам, чтобы не было чрезмерной повышенной нагрузки на один из них.

Эта мера уже реализуется. Просто нам хочется, чтобы это перераспределение было более четким и пропорциональным объему возможных к размещению отходов на том или ином полигоне.

Сегодня председатель комитета об этом доложил. Мы надеемся, что так и будет, и эта мера будет действовать временно - до тех пор, пока построят экотехнопарк.

- Один из важных вопросов, которые сегодня рассматривался, - изменения в закон о патентной системе налогообложения. Он оказался и достаточно трудоемким - над ним работала рабочая комиссия, небезуспешно. Как вы считаете, насколько он получился усовершенствованным, довольны ли будут предприниматели? Или его придется немного корректировать?

- По инициативе депутатов Псковского областного Собрания у нас была создана рабочая группа, которую возглавил председатель комитета по бюджету Полозов Борис Геннадьевич. Мы изначально ставили условия, что изменения в закон о патентной системе налогообложения не должны привести к повышению налогов, которые платят наши предприниматели. Даже, наоборот, в этих условиях, в которых они сейчас работают, эту налоговую нагрузку желательно чуть-чуть снизить, учитывая, что существуют проблемы, связанные с распространение вируса.

Естественно, это условие было выполнено разработчиком законопроекта - комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Он очень внимательно отнесся к тем замечаниям, которые были высказаны депутатами и предпринимательским сообществом.

Были подготовлены соответствующие поправки. Тот законопроект, который сегодня приняли, отвечает главным требованиям, о которых я сказал: налоговые отчисления не должны быть выше, чем они были тогда, когда работала система единого налога на вмененный доход.

Если это по каким-то причинам произойдет, будем оперативно корректировать этот законопроект.

- И сегодня депутаты приняли постановление с рекомендациями в адрес исполнительной власти в части энергообеспечения, а также обращение в адрес заместителя председателя правительства России Александра Новака...

- Да, мы сегодня приняли постановление по результатам рассмотрения вопроса на предыдущем парламентском часе о бесперебойном энергоснабжении на территории Псковской области.

В этом постановлении точно также прописаны пункты, которые носят рекомендательный характер, но в то же время, если это высказывается законодательным органом, не может быть остановлено без внимания. Мы отметили проблемы, которые транслируют нам люди, проживающие на территории Псковской области.

Мы считаем, что здесь есть проблемы, связанные с организацией работы нашего псковского филиала «МРСК Северо-Запада» с одной стороны, с другой стороны, есть объективные причины, связанные с чрезвычайной ситуацией, и с тем, что система энергообеспечения Псковской области уже давно требует капитального ремонта, модернизации. Это мы отметили в нашем постановлении.

Мы готовы оказывать всяческую помощь и поддержку. Сегодня приняли обращение в адрес заместителя председателя правительства России Александра Новака, в котором просим обратить внимание на эту программу по модернизации объектов электросетевого хозяйства, оказать помощь за счет средств федерального бюджета, потому что такой объем работ профинансировать не под силу ни бюджету области, ни «МРСК Северо-Запада».

Кстати, после рассмотрения вопроса на парламентском часе уже произошли некоторые позитивные изменения, и филиал «МРСК Северо-Запада» закупил новые машины для аварийно-восстановительных бригад, которые будут работать в случае необходимости на линиях электропередачи. Это позитивный фактор, я считаю, что в этом есть заслуга Псковского областного Собрания депутатов.

Беседовал Алексей Овчинников 

Теги: #псковское областное собрание #ТКО #электроснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 199 человек
25.02.2021, 22:270 Вечер памяти известного архитектора Геннадия Мокеева пройдет в Пскове 25.02.2021, 22:150 75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 25.02.2021, 22:140 Эксперт о псковской экономике: Пандемия пробивала «иммунную» систему там, где она слаба 25.02.2021, 22:060 В Пыталово пришлось аварийно отключить водоснабжение из-за протечек
25.02.2021, 21:430 Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса 25.02.2021, 21:290 Псковские подростки представили спектакль о войне 25.02.2021, 21:150 В ПФР призвали псковичей позаботиться о пенсии заблаговременно 25.02.2021, 21:042 Обычные очки уменьшают риск заражения COVID-19 в два-три раза - ученые
25.02.2021, 20:570 Губернатор подарил псковской школьнице билеты на концерт Егора Крида 25.02.2021, 20:460 В Великих Луках суд наказал дебошира в восьмой раз 25.02.2021, 20:350 Александр Котов об энергоснабжении, ТКО и патентной системе налогообложения 25.02.2021, 20:200 Псковичи присоединятся к конференции об освоении Арктики
25.02.2021, 20:160 Газонаполнительную компрессорную автостанцию строят в Пскове 25.02.2021, 20:024 Да здравствует секта!? 25.02.2021, 19:490 К установке памятного знака «Знамя Победы» приступили в Себежском районе 25.02.2021, 19:350 Труп женщины нашли в одной из квартир в Порхове
25.02.2021, 19:221 В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда 25.02.2021, 19:104 За тех, кто в сапогах! 25.02.2021, 19:080 Драка великолучан закончилась судом 25.02.2021, 18:530 Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях
25.02.2021, 18:460 Из-за COVID-19 более 800 псковских школьников учатся дистанционно 25.02.2021, 18:320 Псковский экотехнождун 25.02.2021, 18:170 К участию в конкурсе «Мои герои большой войны» приглашают псковичей 25.02.2021, 18:000 О виртуальном краеведении рассказали псковичи белорусам
25.02.2021, 17:490 Лучшего сварщика выбрали среди осужденных себежской колонии 25.02.2021, 17:470 Союз музейных котов появился в России 25.02.2021, 17:370 После многочисленных жалоб мост через железную дорогу в Пскове очистили от снега и льда 25.02.2021, 17:252 «Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы
25.02.2021, 17:120 Семь лет проведет в колонии великолукский разбойник, лишивший пенсионерку еды 25.02.2021, 17:110 Псковский бизнес сможет использовать 1С в облаках 25.02.2021, 16:540 Псковичи смогут проверить свои знания о войне в игре «1418» 25.02.2021, 16:460 Псковских курсантов эвакуировали из «горящего» здания
25.02.2021, 16:370 Региональные власти собираются реконструировать аэропорт в Великих Луках 25.02.2021, 16:330 Псковский театр открыл продажи билетов на «Свидетельские показания» в апреле 25.02.2021, 16:3020 Реплика Донецкого: Навальный - узник без совести? 25.02.2021, 16:200 Теплая погода сохранится в Псковской области 26 февраля
25.02.2021, 16:052 ПЛН-ТВ: Работа общепита до полуночи — за или против? 25.02.2021, 16:000 Дедовичский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов 25.02.2021, 15:530 Работу института общественного наблюдения оценил замглавы избиркома Псковской области 25.02.2021, 15:490 Более 700 карантинных зон установили в Псковской и Ленинградской областях
25.02.2021, 15:449 Олег Брячак объяснил, почему он должен пойти на выборы в Госдуму 25.02.2021, 15:413 Врачи призвали псковичей с ОРВИ сдавать тесты на COVID-19 25.02.2021, 15:360 В Псковской области стало меньше фальшивых денег 25.02.2021, 15:326 Обучение пройдут псковичи, желающие стать общественными наблюдателями на выборах
25.02.2021, 15:281 Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию 25.02.2021, 15:193 Туалет от бывшего кинотеатра «Октябрь» увезли на ремонт 25.02.2021, 15:130 Автосервис здорового человека 25.02.2021, 15:100 Общественный штаб по контролю за ходом выборов открылся в Псковской области
25.02.2021, 15:060 Общественный пресс-центр ПЛН: Есть ли управа на дистанционных мошенников? 25.02.2021, 15:030 Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней девочки 25.02.2021, 14:370 Пул кандидатов «Справедливой России» на выборы сформирован на 50% 25.02.2021, 14:213 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса
25.02.2021, 14:144 Контроль за борьбой с борщевиком ужесточат в Псковской области 25.02.2021, 14:010 Псковские депутаты дали администрации региона рекомендации в части энергоснабжения 25.02.2021, 13:560 В Псковской области усовершенствовали закон о патентной системе налогообложения 25.02.2021, 13:5611 В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России
25.02.2021, 13:486 Правительство попросят выделить деньги на модернизацию электросетей Псковской области 25.02.2021, 13:430 Депутаты облсобрания поддержали инициативу о порядке выдачи субсидии на оплату счетов за ЖКУ 25.02.2021, 13:391 Олег Брячак: После объединения эсеры, «Патриоты России» и партия «За правду» станут сильнее в 1,5 раза 25.02.2021, 13:360 Псковские депутаты поддержали упрощение госзакупок
25.02.2021, 13:331 Администрация Псковской области уверена в завтрашнем дне компании «Экопром» 25.02.2021, 13:300 Где можно заказать дом мечты? 25.02.2021, 13:290 Новый состав Общественной палаты формируют в Псковской области 25.02.2021, 13:271 Либерал-демократы в Псковской области добиваются выгодного отстрела волков
25.02.2021, 13:230 Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра 25.02.2021, 13:201 Депутаты призвали разобраться с утилизацией медицинских масок в Псковской области 25.02.2021, 13:180 Великолукскому судье продлили срок полномочий 25.02.2021, 13:171 Геннадий Григорьев: Мусороперерабатывающий завод необходим Псковской области, как воздух
25.02.2021, 13:131 Олег Брячак об объединении партий: Новая кровь — это всегда хорошо 25.02.2021, 13:110 В Псковской области скорректировали организацию проведения капремонта в домах 25.02.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.02.2021, 12:590 Нагрузку на порховский полигон ТБО постепенно уменьшат
25.02.2021, 12:570 В Пскове проводят работу по сплочению воинских коллективов 25.02.2021, 12:510 Александр Котов сомневается, что экотехнопарк в Псковской области появится в 2023 году 25.02.2021, 12:460 Николай Романов: В 2020 году Псковская область не столкнулась с голодухой 25.02.2021, 12:370 Сергей Грахов об экотехнопарке в Палкинском районе - террсхема еще не зацементирована
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.