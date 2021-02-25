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Правительство попросят выделить деньги на модернизацию электросетей Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания направят обращение заместителю председателя правительства России Александру Новаку с просьбой оказать содействие в утверждении программы модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области и выделении финансовых средств на реализацию мероприятий. Депутатский корпус принял документ в ходе 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов подчеркнул, что программа модернизации электросетевого комплекса дорогостоящая. «Мы считаем своим долгом и необходимостью подготовить соответствующее обращение в правительство. Такое обращение подготовлено», - отметил он.

В обращении говорится о том, общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи, находящихся на балансе электросетевой компании в регионе, составляет более 49 тысяч километров, 100 подстанций напряжением 110 кВ и 70 – напряжением 35 кВ.

«Из общего количества объектов электросетевого хозяйства 95% находится в эксплуатации более 25 лет. Большой срок эксплуатации объектов, требующих ремонта, неблагоприятные погодные условия являются причиной массовых отключений от электроэнергии населения и объектов жизнеобеспечения», - заметили парламентарии.

Депутаты напомнили, что в конце декабря 2020 года и в начале января 2021 года на территории Псковской области произошли неблагоприятные погодные явления, сопровождавшиеся мокрым снегом и ледяным дождем. «Повторяющиеся одно за другим они стали причиной массовых отключений электроэнергии в большинстве районов области», - подчеркивается в обращении.

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На основании анализа аварийности и высокого уровня износа объектов электроэнергетики разработан проект целевой программы модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области и в феврале 2021 года направлен на согласование в министерство энергетики России.

Общий объем финансирования мероприятий проекта программы модернизации составляет около 7,4 млрд рублей. «Однако обеспечить ее финансирование за счет тарифных источников и областного бюджета, ввиду его дефицитности, не представляется возможным», - пояснили депутаты.

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«Реализация указанной программы позволит снизить продолжительность перерыва энергоснабжения и сократить частоту отключений, что будет серьезным шагом в обеспечении населения области надежным и бесперебойным энергоснабжением. С учетом изложенного, просим вас, уважаемый Александр Валентинович, оказать содействие в утверждении программы модернизации и выделении финансовых средств на реализацию мероприятий», - добавили депутаты.

С просьбой поддержать обращение псковские парламентарии обратятся к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов России.