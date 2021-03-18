Общество

«Экопром» примет участие в «Чистых играх»

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Экопром» примет участие в состязании-субботнике «Чистые игры», которое пройдет в областном центре с 1 по 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Компания традиционно принимает участие в месячнике по весенней уборке города Пскова. Месячник по уборке города пройдет в расширенном формате с максимальным привлечением жителей областного центра и награждением в рамках нескольких номинаций.

«Экопром» предоставит спецпакеты населению при организации субботника бесплатно. Также разово в рамках проведения месячника спецпакеты и контейнеры предоставят для сбора прошлогодней листвы и мусора на общественной территории.

«Обращаем внимание руководителей организаций всех форм собственности о возможности заключения договора на вывоз мусора», - добавили в пресс-службе. Все вопросы можно уточнить в Центре обслуживания клиентов в Пскове: улица Льва Толстого, 3. Контактный телефон: 8 (8112) 20-19-21.

Напомним, участникам субботника-состязания «Чистые игры» предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Генеральный партнер «Чистых игр» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».