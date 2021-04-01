Общество

Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков»

Компания «Джем-авто» объявила о готовности навести порядок на зеленой зоне вдоль реки Великой около Снетогорского монастыря в рамках конкурса «Чистый Псков» по благоустройству.

Компания «Джем-авто» планирует заявиться сразу на две номинации: «Общественное пространство» и «Прочие территории общего пользования». С нетерпением ждем от первого заявившегося участника фотоотчета о проделанной работе.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков» - конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок с 1 по 25 апреля 2021 года на сайте Псковской Ленты Новостей. Заявителем может выступить как физическое лицо, так и представитель организации.

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.