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Общество

Любимый город может стать комфортным

24.04.2021 21:48|ПсковКомментариев: 2

Сегодня по всей стране прошел большой общероссийский субботник. Прибирались в четырех тысячах муниципальных образований, а центром акции, не побоюсь этого определения - «субботниковой столицей России», стал Псков.

В резиновых сапогах и с топором в руках на набережную Великой, к Морскому храму святителя Климента Римского, вышел вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «У меня выбора не было, где участвовать. Конечно, в Пскове - это мой любимый город», - улыбаясь, прокомментировал свое появление в окрестностях Мирожского монастыря партийный руководитель. Компанию ему составил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Забегая вперед, скажу, что глава Минстроя продемонстрировал прямо-таки мастерские навыки владения бензопилой — с бревнами и сухостоем расправлялся на раз. С топором на место работ отправился и действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Любопытно, что появлению в его руках орудия субботнего труда предшествовала занятная сценка у палатки с инвентарем и спецодеждой.

- Михаил Юрьевич, что ты берешь - пилу или топор? - спросил у губернатора его предшественник Андрей Турчак.
- Командуй. Я думаю, что мы сажать идем, а не пилить, - весело ответил Михаил Ведерников.

После чего в разговор вступила глава Пскова Елена Полонская, отвечавшая за организацию субботника и встречавшая высокопоставленных благоустроителей.

- Мы сначала предлагаем попилить немного, - серьезно пояснила она, и как будто забеспокоившись, что вот это «попилить» кем-то может быть не понято или истолковано двояко, добавила после едва заметной паузы: - сухостой.

То есть: попилим сухостой, а не что-то еще.

- А потом пойдем вместе и посадим - благоустроим территорию, - завершила свой непродолжительный спич псковская градоначальница.

Короче, начиналось всё непринужденно и даже весело. После того, как был получен инвентарь и проведена термометрия (организаторы подчеркивали, что мероприятие проходит с соблюдением всех противовирусных мер), участники субботника отправились на склон. Вместе с депутатом Госдумы Александром Козловским, спикером регионального парламента Александром Котовым и другими представителями областного партактива «Единой России» гости принялись вырубать разросшийся кустарник и распиливать старые деревья.

С этим фронтом работ под объективы фото- и видеокамер справились достаточно быстро. Когда пилить и таскать стало нечего, пошли сажать деревья у Мирожского монастыря. Путь в несколько сот метров изрядно затянулся: Андрея Турчака то и дело останавливали хорошо знакомые, мало знакомые и, похоже, совсем незнакомые люди. Пожать руку, приобнять в знак приветствия, совместно сделать селфи, рассказать о какой-то проблеме или куда-нибудь пригласить — повод обратиться к экс-губернатору был у каждого свой.

Не в первый раз отмечаю, что после того, как Андрей Турчак ушел на повышение в Москву, отношение к нему в Пскове изменилось. И каждый приезд единоросса подтверждает, что у нас относятся к нему теперь, скорее, как к какой-нибудь столичной звезде. Не удивлюсь, если и автографы уже иногда просят дать. Так или иначе, Андрей Турчак то и дело останавливался, тепло приветствовал псковичей. Было заметно, что общение с ними приносит ему положительные эмоции, он был доброжелателен и приветлив.

- Хорошее настроение? - спрашиваю экс-губернатора.

- А у меня всегда хорошее настроение, - смеется Андрей Турчак. - Тем более, когда вижу столько родных лиц.

И тут же - уже серьезно, отвечая на вопросы журналистов, говорит:

- Уверен, что это абсолютно нормальное желание для любого человека - сделать место, где ты живешь, свой город, свой поселок, - чище и краше. Сегодня «Единая Россия» совместно с Минстроем проводит по всей стране всероссийский субботник. Все 85 регионов, четыре тысячи муниципальных образований — вся страна, как говорится, в едином порыве. Это сотни тысяч человек по всей стране. На самом деле это важно, это не просто один день — это целый месячник, в том числе в Псковской области. И я очень благодарен Иреку Энваровичу за то, что он присоединился к нашей всероссийской акции, - сказал Андрей Турчак, обращаясь к министру строительства и ЖКХ.

А губернатор тем временем осматривал новое парковое пространство у стен Мирожского монастыря. Своего рода гидом тут выступил сити-менеджер Александр Братчиков. Рассказал, что на объекте обустроены пешеходные зоны и смонтирована дренажная система. Михаил Ведерников увиденным остался доволен — отметил, что территория преобразилась и не идет ни в какое сравнение с тем, что здесь было раньше.

Когда волонтеры закончили с высадкой аллеи, а Михаил Ведерников, Ирек Файзуллин и Андрей Турчак высадили кусты калины, все трое приняли участие в пресс-подходе. Отвечая на вопросы журналистов, глава Минстроя положительно оценил реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого и проводилось мероприятие.

«В целом по России очень востребованная, успешная и нужная программа. Жители населенных пунктов, муниципалитетов и регионов уже убедились в этом», — подвел итог Ирек Файзуллин. По его словам, на протяжение четырех лет действует механизм рейтинговых голосований, при помощи которых жители могут сами выбирать приоритетные для благоустройства объекты. Голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в 2022 году, начнется уже в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая.

Чуть позже тему предстоящего голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обсуждали в рамках всероссийского селекторного совещания. Объявлено, в Пскове будет создан участок для голосования. Как сообщалось ранее, проголосовать за территории можно будет на специальной интернет-платформе. Тем, кто не очень хорошо ориентируется в Сети, на помощь придут волонтеры. Желающие могут обратиться в Волонтерский центр на Гоголя, 9 и, получив разъяснения, проголосовать за территорию, которую, по их мнению, надо благоустроить.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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