Политика

Андрей Турчак об участии в выборах, праймериз единороссов и популярности Михаила Ведерникова

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак примет участие в выборах депутатов Псковского областного Собрания в сентябре 2021 года. Свое намерение участвовать в избирательной кампании на территории региона экс-губернатор подтвердил в ходе интервью Псковской Ленте Новостей в субботу, 24 апреля. Напомним, о своих политических планах Андрей Турчак сообщил осенью прошлого года.

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«Я полгода назад вам по поводу своих планов говорил. Я, безусловно, буду участвовать в этих выборах», - заявил сегодня секретарь Генсовета партии.

Как сообщалось ранее, планируется, что в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание войдут губернатор Михаил Ведерников, Андрей Турчак и председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов.

«Решение принимает конференция, она пройдет перед июньским съездом «Единой России». Поэтому о расстановке внутри тройки пока рано еще говорить. Однозначно губернатор является региональным лидером. У губернатора высокая популярность в регионе. Поэтому я рад, что Михаил Юрьевич поддержал наше партийное предложение и согласился возглавить тройку», - сказал Андрей Турчак в интервью главному редактору ПЛН Александру Савенко.

Кроме того, руководитель «Единой России» дал высокую оценку подготовке к сентябрьским выборам своих однопартийцев — как в целом по стране, так и в Псковской области в частности.

«Прекрасно оцениваю (подготовку). Штаб работает. Кандидаты, которые заявились на праймериз, работают», - сказал Андрей Турчак. При этом он предложил вернуться к более детальному и обстоятельному разговору на тему подготовки к выборам после окончания выдвижения и регистрации участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов.

«Давайте дождемся окончания срока приема заявок — и тогда уже полностью посмотрим палитру. После этого можно будет говорить о фамилиях, раскладке по округам, конкретно — по территориальным группам», - сказал Андрей Турчак.

Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Оно будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные на территории России избиратели с верификацией на портале «Госуслуг». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуме утвердит съезд.

Напомним, 24 апреля Андрей Турчак находится в Пскове. Вместе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, губернатором Михаилом Ведерниковым, региональным партийным активом и жителями города он принял участие во всероссийском субботнике.

«Сделать место, где ты живешь, чище и краше — это абсолютно нормальное желание любого человека. "Единая Россия" совместно с Минстроем проводит всероссийский субботник во всех регионах страны. В нем принимают участие все 85 регионов, 4 тысячи муниципальный образований, то есть это сотни тысяч человек по всей стране», - рассказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что для него не стоял выбор, куда отправиться на субботник. «Естественно, это город Псков — мой любимый город. Проводить такие мероприятия важно, такие вещи надо прививать с детства», - добавил Андрей Турчак.

Кроме того, в субботу прошло всероссийское селекторное совещание «Формирование комфортной городской среды».