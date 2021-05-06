Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лицей Ростелекома
За покупками с экосумкой
Уникальная разработка Nordman
Без работы не останемся
50 лет в сельском хозяйстве
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 06.05.2021 09:570 Еще 49 человек заразились коронавирусом в Псковской области 08.05.2021 16:350 Михаил Ведерников вместе сыном возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове 08.05.2021 16:160 Псковичам напомнили про работу «телефона доверия» в МЧС 08.05.2021 15:570 В Пскове руководство УМВД поздравило ветеранов с наступающим праздником 08.05.2021 15:390 В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни 08.05.2021 14:470 Выстрел из подствольного гранатомета обнаружили в Опочецком районе
 
 
 
Самое популярное 06.05.2021 20:177 Ключевой скандал 05.05.2021 21:0410 В Пскове проходит репетиция Парада Победы. ФОТО 06.05.2021 17:530 В администрации Псковской области произошли кадровые изменения 07.05.2021 15:128 Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске 06.05.2021 21:4210 Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни

08.05.2021 15:39|ПсковКомментариев: 0

В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни-купели на Словенских ключах. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте музея. 

Смотрите также
06.05.2021 12:335 Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений

Как рассказали в учреждении, группа энтузиастов представила в музей-заповедник пакет документов, проект и согласования на возведение часовни-купели. «Разрешения на реализацию проекта были получены от комитета по природопользованию и от комитета по охране объектов культурного наследия. Но с возведением первых венцов стало понятно, что создается совершенно другое сооружение, музей начал бить тревогу, были направлены акты и письма в государственные органы надзора», - пояснили в музее.

Было принято решение, что в таком виде купальня не может быть установлена. Внешний вид, материал, конструкция не соответствуют проекту и согласованному архитектурному решению. Сруб на Словенских ключах будет разобран в ближайшие дни. 

«Мы всегда рады и благодарны волонтерам и энтузиастам, но давайте работать вместе! Любое строительство на территории Изборска и его окрестностей должно быть согласовано с администрацией музея-заповедника. Мы всегда рады видеть вас в Изборске! Весной Словенские ключи бьют с новой силой, и значит все будет хорошо!» - добавили в учреждении. 

Теги: #строительство #Изборск #словенские ключи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 747 человек
08.05.2021, 16:350 Михаил Ведерников вместе сыном возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове 08.05.2021, 16:160 Псковичам напомнили про работу «телефона доверия» в МЧС 08.05.2021, 15:570 В Пскове руководство УМВД поздравило ветеранов с наступающим праздником 08.05.2021, 15:390 В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни
08.05.2021, 15:200 Легкоатлетический пробег ко Дню Победы провели в Палкинском районе 08.05.2021, 15:031 Россия засекла повышенную космическую активность 08.05.2021, 14:470 Выстрел из подствольного гранатомета обнаружили в Опочецком районе 08.05.2021, 14:302 Фотофакт: Горящий автомобиль на улице Рокоссовского в Пскове
08.05.2021, 14:100 В Пскове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел 08.05.2021, 13:520 Жилой дом сгорел в Новоржевском районе ночью 08.05.2021, 13:351 Определен самый главный праздник для россиян 08.05.2021, 13:170 В Себежском районе завершился трехдневный международный поход
08.05.2021, 12:580 В Пскове прохожим задали вопросы по истории Великой Отечественной войны 08.05.2021, 12:400 Мэрия Владивостока проводит проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов 08.05.2021, 12:250 Стали известны подробности пожара, при котором в Пскове погибла пенсионерка 08.05.2021, 12:020 Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области
08.05.2021, 11:440 Псковский курсант стала призером научной конференции в Белоруссии 08.05.2021, 11:271 Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки 08.05.2021, 11:133 Праздничные концерты для ветеранов организовали в Острове 08.05.2021, 10:556 В Псковской области увеличилась смертность
08.05.2021, 10:340 Кинолог, врач, водитель и боец требуются в псковский ОМОН 08.05.2021, 10:150 Курс рубля до конца года спрогнозировали аналитики 08.05.2021, 09:570 Совещание с личным составом в честь празднования 9 мая прошло в псковском МЧС 08.05.2021, 09:380 Народный артист России Игорь Волков: Город Псков для меня давно стал родным
08.05.2021, 09:200 Более 30 тысяч детей в Псковской области занимаются искусством 08.05.2021, 09:020 В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в концлагере 07.05.2021, 23:5410 Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму 07.05.2021, 23:443 Вопросы восстановления регионального рынка труда обсудили в Пскове
07.05.2021, 23:230 Пожилая женщина погибла при пожаре в Пскове 07.05.2021, 22:540 Интерактив: Гонки по пешеходному цепному мосту в Острове. Новый сезон 07.05.2021, 22:436 Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев 07.05.2021, 21:290 Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйца
07.05.2021, 21:010 ФК «Луки-Энергия» не полетит на матч в Иркутск из-за ликвидации команды-соперницы 07.05.2021, 20:250 Михаил Ведерников: Радио остается важным источником информации 07.05.2021, 20:040 Молодые волонтеры Пскова поздравят более двух тысяч участников войны 07.05.2021, 20:043 «Потапов-фест» пройдет в Псковском театре
07.05.2021, 19:384 Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса 07.05.2021, 19:295 В Эстонии второй раз за неделю заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы 07.05.2021, 19:077 Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам 07.05.2021, 18:500 В Псковской области прошел ежегодный всероссийский праздник фронтовой поэзии
07.05.2021, 18:424 Жители Псковской области могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице 07.05.2021, 18:340 Дождь и северный ветер прогнозируют в Псковской области 8 мая 07.05.2021, 18:121 Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах 07.05.2021, 18:0411 Мы будем первым репертуарным бэби-театром в стране – худрук Псковского театра
07.05.2021, 17:488 Андрей Турчак посетил обновленный «Поезд Победы» 07.05.2021, 17:290 Россиянам посоветовали покупать доллары 07.05.2021, 17:150 Победный концерт дадут завтра в «Михайловском» 07.05.2021, 17:080 Псковские таможенники почтили память погибших в годы войны
07.05.2021, 17:060 Автодорогу в Печорском районе реконструируют за 220 млн рублей 07.05.2021, 16:583 Дмитрий Месхиев: Модель Театрально-концертной дирекции исчерпала себя в Пскове 07.05.2021, 16:500 В «Империале» действуют скидки на творог и мягкий сыр «Прасковья Молочкова» 07.05.2021, 16:411 Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом»
07.05.2021, 16:3210 «Акценты» Донецкого: Унылый Первомай, вакцинация в ТЦ и Пересильд в космосе 07.05.2021, 16:170 Любителей комфортного барбекю из Пскова ждут в DOMMO 07.05.2021, 16:089 200 продуктовых наборов от «Пятёрочки» и фонда «Русь» получат псковские ветераны 07.05.2021, 16:020 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове вновь пройдет осенью
07.05.2021, 15:530 Бьюти мастер-класс посетили финалистки главного конкурса красоты Великих Лук 07.05.2021, 15:500 Псковская полиция обеспечит безопасность людей в День Победы 07.05.2021, 15:370 Профсоюзы поздравили работников радио и связистов с профессиональным праздником 07.05.2021, 15:128 Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске
07.05.2021, 15:031 Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи» 07.05.2021, 14:520 Брошюру о военных мемориалах раздают волонтеры по всей Псковской области 07.05.2021, 14:365 Муж Ксении Собчак получил предложение поставить спектакль в Пскове 07.05.2021, 14:171 Застройка Четырех углов. ЛОНГРИД
07.05.2021, 14:010 «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО 07.05.2021, 13:441 Более 120 тысяч рублей в месяц должны получать учителя и врачи, считают россияне 07.05.2021, 13:352 Брошенный в воду камень вдохновил разработчиков парка на Соколихе 07.05.2021, 13:180 Участницу Pussy Riot задержали на выходе из дома
07.05.2021, 13:110 Это талантливо – худрук Псковского театра о предстоящей премьере «Смерть Тарелкина» 07.05.2021, 12:594 Псковичи 9 мая узнают, почему не существует «улицы Шостака» 07.05.2021, 12:371 Продуктовые наборы с икрой и коньяком получили псковские ветераны ко Дню Победы 07.05.2021, 12:130 Полосу препятствий в лесу прошли белорусские и пермские подростки вместе с псковскими сверстниками
07.05.2021, 12:010 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о планах и премьерах Псковского драмтеатра 07.05.2021, 11:560 Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый ко Дню Победы 07.05.2021, 11:410 В Пскове задержали двух мужчин с пакетиком неизвестного вещества 07.05.2021, 11:280 От коронавируса в Псковской области 3 человека умерли и 207 выздоровели
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.