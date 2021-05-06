Общество

В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни

В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни-купели на Словенских ключах. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте музея.

Смотрите также Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений

Как рассказали в учреждении, группа энтузиастов представила в музей-заповедник пакет документов, проект и согласования на возведение часовни-купели. «Разрешения на реализацию проекта были получены от комитета по природопользованию и от комитета по охране объектов культурного наследия. Но с возведением первых венцов стало понятно, что создается совершенно другое сооружение, музей начал бить тревогу, были направлены акты и письма в государственные органы надзора», - пояснили в музее.

Смотрите также Ключевой скандал

Было принято решение, что в таком виде купальня не может быть установлена. Внешний вид, материал, конструкция не соответствуют проекту и согласованному архитектурному решению. Сруб на Словенских ключах будет разобран в ближайшие дни.

«Мы всегда рады и благодарны волонтерам и энтузиастам, но давайте работать вместе! Любое строительство на территории Изборска и его окрестностей должно быть согласовано с администрацией музея-заповедника. Мы всегда рады видеть вас в Изборске! Весной Словенские ключи бьют с новой силой, и значит все будет хорошо!» - добавили в учреждении.