Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Без работы не останемся
Модно и практично
Лицей Ростелекома
50 лет в сельском хозяйстве
За покупками с экосумкой
Уникальная разработка Nordman
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 26.04.2021 20:520 Пройти по лабиринтам Владимира Набокова предлагают «Михайловское» и «Рождествено» 06.05.2021 12:331 Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений 05.05.2021 22:020 Выставка плакатов открылась в Псковском колледже искусств к Дню Победы 05.05.2021 17:300 Фестиваль «Мой Пушкин» выходит в международный формат 05.05.2021 17:180 Михаил Ведерников назвал уникальной выставку «Лики прошлого. Возвращение» 05.05.2021 09:062 Юлия Пересильд показала, где отдыхает с детьми на майских праздниках
 
 
 
Самое популярное 29.04.2021 14:081 Шестиклассника обнаружили мертвым в Великих Луках 01.05.2021 09:313 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП в Псковской области 30.04.2021 13:293 Очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице 04.05.2021 09:387 Интерактив: Провалилась в вымоину в центре Пскова 04.05.2021 17:400 Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений

06.05.2021 12:33|ПсковКомментариев: 1

Началось строительство часовни-купели у Словенских ключей на Городищенском озере в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил участник группы «Защитим исторический Псков» Николай Лаврентьев. 

Фото: фейсбук-аккаунт «Защитим исторический Псков»

Стройка вызвала у жителей Псковской области волну дискуссий. Так, многие люди высказались отрицательно относительно постройки купели на «памятнике природы».

Директор гостиничного комплекса «Изборск» Елена Сизинцева пояснила, что часовню-купель устанавливают в память о старце Николае Залесском и в память о поломниках-великолучанах, которые погибли в результате аварии 7 июля 2012 года. 

«Памятник природы не пострадает. Течение вод не изменится. Виды - тоже. История православия на Руси наполнена такими часовнями-купелями. Купель строится исключительно добровольно, на частные деньги», - написала Елена Сизинцева. 

Теги: #Изборск #культура #словенские ключи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 677 человек
06.05.2021, 12:500 Два мужчины украли плуг и борону в Псковском районе 06.05.2021, 12:331 Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений 06.05.2021, 12:150 Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая 06.05.2021, 12:110 «Сообразим на троих»: Майские праздники как старт активного политического сезона
06.05.2021, 12:011 Вкус свежести: еще одна булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на Завеличье 06.05.2021, 11:420 Небольшие дожди ожидаются на территории Псковской области 7 мая 06.05.2021, 11:350 В завершающую стадию вошла реконструкция дороги от Лавров к границе с Латвией   06.05.2021, 11:171 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области
06.05.2021, 11:001 Tele2 подтвердила лидерство в индустрии клиентского опыта 06.05.2021, 10:550 Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли 06.05.2021, 10:350 Жилой дом сгорел в Себежском районе из-за нарушения правил эксплуатации печи 06.05.2021, 10:150 27-летний пскович пытался украсть спиртное ночью
06.05.2021, 10:110 Свое, местное: в «Деревне Соловьи» отметили полувековой юбилей 06.05.2021, 09:570 Еще 49 человек заразились коронавирусом в Псковской области 06.05.2021, 09:400 В здании бывшей прачечной в Пскове может появиться Центр спортивной гимнастики 06.05.2021, 09:200 Останки 12 солдат обнаружили на «Вахте памяти» в Новосокольническом районе
06.05.2021, 09:000 В России ожидают подорожание ипотеки 05.05.2021, 23:230 Пожар произошел на улице Дружбы в Великих Луках из-за короткого замыкания 05.05.2021, 23:010 Песнями поздравят с Днем Победы островских ветеранов 05.05.2021, 22:270 В России за арестантами будут следить с помощью спутников
05.05.2021, 22:020 Выставка плакатов открылась в Псковском колледже искусств к Дню Победы 05.05.2021, 21:390 Названы вакансии, предлагаемые в Псковской области соискателям с ограниченными возможностями 05.05.2021, 21:208 Дмитрий Быстров: Послание президента дает регионам возможности для маневра 05.05.2021, 21:049 В Пскове проходит репетиция Парада Победы. ФОТО
05.05.2021, 20:581 В Псковской области зарегистрировано более 46,5 тысяч избирателей с инвалидностью 05.05.2021, 20:432 Состоялось совещание по вопросу строительства в Самолве монумента Александру Невскому 05.05.2021, 20:310 Жительница Идрицы и барабанщицы побывали на «Поле чудес» 05.05.2021, 20:160 В Сигорицах почтили память погибших за Родину
05.05.2021, 20:063 Фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове 8 и 9 мая 05.05.2021, 19:500 Псковичам объяснили, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости 05.05.2021, 19:389 Военнослужащие США десантируются в 230 км от Пскова 05.05.2021, 19:190 В мае Псковский театр драмы выпустит бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра»
05.05.2021, 19:031 Миронов призвал ужесточить наказание за браконьерство 05.05.2021, 18:493 Псковичи узнали о возможности обойти очередь на вакцинацию от коронавируса 05.05.2021, 18:350 Дмитрий Быстров: Программа «Комплексное развитие сельских территорий» - хороший инструмент поддержки 05.05.2021, 18:215 Суд отказал объявленной иноагентом псковской журналистке в удовлетворении иска к Минюсту
05.05.2021, 18:120 Псковские профсоюзы посадили «Добросад», исполняющий желания 05.05.2021, 17:541 Юным псковичам предлагают вступить в пионеры 05.05.2021, 17:300 Фестиваль «Мой Пушкин» выходит в международный формат 05.05.2021, 17:180 Михаил Ведерников назвал уникальной выставку «Лики прошлого. Возвращение»
05.05.2021, 17:113 Врач рассказала, кто в Псковской области охотнее идет на вакцинацию 05.05.2021, 16:591 Легендарная рок-группа станет участником «Нашествия-2021» 05.05.2021, 16:430 На престольный праздник приглашает паломников Крыпецкий монастырь 6 мая 05.05.2021, 16:280 42% жителей СЗФО считают, что 28 дней отпуска - это мало
05.05.2021, 16:160 С 1 июля изменится национальная система прослеживаемости товаров 05.05.2021, 16:026 Галина Неваленная: Лучшая реклама вакцинации – народная молва 05.05.2021, 15:580 Будки для бездомных собак мастерят школьники для фестиваля в Порхове 05.05.2021, 15:512 Выбраны еще десять членов нового состава Общественной палаты Псковской области
05.05.2021, 15:420 Провалы асфальтобетона заполняют смесью недалеко от Палкино по нацпроекту 05.05.2021, 15:271 В Пскове пройдет весенняя ярмарка «Покровский торг» 05.05.2021, 15:033 О побочных реакциях на прививку от коронавируса и причинах отвода рассказала псковский врач 05.05.2021, 14:480 На пять часов закроют для транспорта площадь Победы в Пскове и окрестные улицы
05.05.2021, 14:310 Будущим автомеханикам провели экскурсию на станции технического обслуживания 05.05.2021, 14:190 «Собственной персоной» глава Островского района Дмитрий Быстров. ВИДЕО 05.05.2021, 14:170 Семьи с детьми и беременные получат президентские выплаты до 17 августа 05.05.2021, 14:075 Галина Неваленная пояснила, почему привитые не могут снять маски
05.05.2021, 13:440 Подростки из России и Беларуси отправились в поход по памятным местам Великой Отечественной войны 05.05.2021, 13:440 Дожди с грозами ожидаются в Псковской области 6 мая 05.05.2021, 13:397 Недовольным отсутствием навесов и скамеек на рынке «Нива» предложили купить зонтики за свой счет 05.05.2021, 13:270 Псковский медик развеяла миф о возможной нехватке второго компонента вакцины от коронавируса
05.05.2021, 13:120 За неделю в Псковской области 39 водителей попались пьяными за рулем 05.05.2021, 12:581 Псковичам рассказали о возможности сделать прививку в майские праздники 05.05.2021, 12:413 В Псковской области росгвардейцы принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн» 05.05.2021, 12:130 Псков вошел в топ-20 популярных у семей с детьми железнодорожных направлений на майские
05.05.2021, 11:560 Рисунки псковичей могут превратиться в открытки ко Дню Победы 05.05.2021, 11:480 Глава Островского района Дмитрий Быстров станет гостем программы «Собственной персоной» 05.05.2021, 11:305 Три человека пополнили число жертв коронавируса в Псковской области 05.05.2021, 11:270 Столетний юбиляр из Псковской области получит поздравление от Владимира Путина
05.05.2021, 11:0411 «Ночные волки» возложили в Пскове цветы и обещали приезжать каждый год 05.05.2021, 10:510 Через границу в Псковской области вывезли 21 спортивную лошадь 05.05.2021, 10:340 Страдающую потерей памяти женщину ищут в Псковской области 05.05.2021, 10:148 «Беседка»: Когда вакцинация от коронавируса принесет плоды?
05.05.2021, 10:030 Работа микроволновки привела к пожару в продуктовом магазине в центре Пскова 05.05.2021, 09:517 Российские ученые проверяют влияние на иммунитет третьего укола вакцины от коронавируса 05.05.2021, 09:231 Неиссякаемой энергии пожелали в день рождения депутату Госдумы Александру Козловскому 05.05.2021, 09:062 Юлия Пересильд показала, где отдыхает с детьми на майских праздниках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.