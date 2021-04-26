Культура

Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений

Началось строительство часовни-купели у Словенских ключей на Городищенском озере в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил участник группы «Защитим исторический Псков» Николай Лаврентьев.

Фото: фейсбук-аккаунт «Защитим исторический Псков»

Стройка вызвала у жителей Псковской области волну дискуссий. Так, многие люди высказались отрицательно относительно постройки купели на «памятнике природы».

Директор гостиничного комплекса «Изборск» Елена Сизинцева пояснила, что часовню-купель устанавливают в память о старце Николае Залесском и в память о поломниках-великолучанах, которые погибли в результате аварии 7 июля 2012 года.

«Памятник природы не пострадает. Течение вод не изменится. Виды - тоже. История православия на Руси наполнена такими часовнями-купелями. Купель строится исключительно добровольно, на частные деньги», - написала Елена Сизинцева.