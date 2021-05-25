На благоустройство дворов в Псковской области требуется 8-10 млрд рублей

8-10 млрд рублей требуется на благоустройство дворов в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.
А на благоустройство общественных территорий в регионе необходимо порядка 5 млрд рублей, продолжил он. За пять лет выделили уже более 1 млрд рублей.
За время существования проекта «Комфортная городская среда» в Псковской области благоустроили 575 общественных и дворовых территорий. «Это очень большое количество территорий. Это позволяет сделать регион более комфортным и приятным», - считает Сергей Грахов.
Председатель комитета напомнил, что территории, которые победят в ходе голосования в этом году, благоустроят в 2022 году.
«Голос каждого важен», - подчеркнул Сергей Грахов и добавил, что люди должны сами определять, какие объекты нужно обновить и как это должно выглядеть.
«Да, сейчас эта возможность есть. По мнению комитета, муниципалитет должен определять, где лучше использовать эти деньги», - ответил Сергей Грахов.
Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.
В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.