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Общество

На благоустройство дворов в Псковской области требуется 8-10 млрд рублей

25.05.2021 13:05|ПсковКомментариев: 1

8-10 млрд рублей требуется на благоустройство дворов в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

А на благоустройство общественных территорий в регионе необходимо порядка 5 млрд рублей, продолжил он. За пять лет выделили уже более 1 млрд рублей.

За время существования проекта «Комфортная городская среда» в Псковской области благоустроили 575 общественных и дворовых территорий. «Это очень большое количество территорий. Это позволяет сделать регион более комфортным и приятным», - считает Сергей Грахов.

Председатель комитета напомнил, что территории, которые победят в ходе голосования в этом году, благоустроят в 2022 году.

«Голос каждого важен», - подчеркнул Сергей Грахов и добавил, что люди должны сами определять, какие объекты нужно обновить и как это должно выглядеть.

«Поднимался вопрос, чтобы в рамках этой программы обязательно выделялись денежные средства на благоустройство дворовых территорий и проездов. Многие главы субъектов предлагали, чтобы регионы сами определяли, какую часть денежных средств, выделенных в рамках этой программы, можно было использовать на дворовые территории и проезды к ним и на благоустройство общественных пространств. Потому что в каждом субъекте есть свои особенности: где-то хотят больше заниматься благоустройством общественных пространств, парков, скверов, а где-то очень плохая ситуация с состоянием дворов. Есть сейчас возможность, чтобы мы могли в рамках выделенных средств осуществлять какие-то маневры?» - поинтересовался спикер областного Собрания Александр Котов.

«Да, сейчас эта возможность есть. По мнению комитета, муниципалитет должен определять, где лучше использовать эти деньги», - ответил Сергей Грахов.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

Теги: #благоустройство #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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