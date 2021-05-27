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Борщевик законом не запрещен - подрядчик об опасном растении в обновленном парке Пскова

Гарантийный ремонт парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове не могут принять с декабря прошлого года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил представитель управления городского хозяйства на совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова 27 мая.

В парке площадью около 30 тысяч квадратных метров в настоящий момент остаются неустраненными несколько замечаний. У частности, на засеянном газоне начал расти борщевик. УГХ Пскова заявило, что данный объект не могут принять, поскольку борщевик - прямая угроза здоровью горожан. А подрядчик ответил, что «‎борщевик у нас законодательно не запрещен, а земля в парке соответствует нормам».

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Всего у заказчика возникло 15 замечаний, в настоящее время подрядчик устранил только половину недочетов. Ему обозначили срок на устранение замечаний, в том числе растущего борщевика, - до 31 мая. «‎1 июня мы пойдем принимать объект с комиссией», - заключили в УГХ.