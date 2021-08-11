Общество

Суд в закрытом режиме исследует засекреченные документы о преступлениях нацистов в Псковской области

Псковский областной суд исследует засекреченные документы, свидетельствующие о преступлениях немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны на территории современной Псковской области. Заседание состоится в закрытом режиме, без участия СМИ, сегодня, 11 августа в 14.30, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Судья Псковского областного суда Анатолий Овчинников сообщил, что незасекреченные документы исследуют на открытом судебном заседании 12 августа в 10.00.

Сегодня на судебном заседании выступил доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев, подчеркнувший, что на территории современной Псковской области имел место геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

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Вчера, 10 августа, в суде заслушали заинтересованных лиц по делу, в числе которых родственники убитого нацистами военнопленного Виктора Храмова.

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Напомним, прокуратура просит признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Псковской области, военными преступлениями и преступлениями против человечества (как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала), геноцидом народов Советского Союза (как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления).

По мнению надзорного ведомства, отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе, поскольку они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные законом «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», не имели возможности соблюсти особый порядок захоронения (перезахоронения) погибших, создать, сохранить и благоустроить места их погребения, поставить памятники и так далее.

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Подобное юридическое решение позволит привлечь повышенное внимание международной общественности к указанным фактам и внесет неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, считают в ведомстве.

Судебный процесс планируется завершить в период с 25 по 31 августа.