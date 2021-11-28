Общество

Арбитражный суд СЗФО поддержал решение псковских коллег в деле о стульях для музыкальной школы

Арбитражный суд СЗФО поддержал решение псковских коллег в деле о стульях для детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что учреждении в нарушение требований законодательства о закупках и о защите конкуренции, выразившихся в неверном обосновании начальной максимальной цены контракта, нарушении национального режима, неправомерном допуске к участию в торгах ООО "Формоза-ИТ", по результатам проведенного электронного аукциона незаконно заключен с ООО "Формоза-ИТ" договор на поставку мебели для учебных классов и концертного зала», - рассказали в надзорном органе.

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При формировании начальной максимальной цены контракта использовали ценовые предложения конкретной марки мебели иностранного производства при наличии аналогов российского производства, стоимость которых значительно ниже при том же качестве. Производитель поставленной мебели не установлен. При этом ограничены права других потенциальных участников, которые также могли принять участие в аукционе.

В результате неправомерных действий ответчиков бюджету муниципального образования «Город Псков» причинен ущерб в размере более 13 миллионов рублей.

В целях защиты публичных интересов и прав неограниченного круга лиц заместитель прокурора области обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным аукциона и договора на поставку стульев и применении последствий недействительности сделки.

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По результатам рассмотрения иска Арбитражный суд Псковской области признал аукцион и сделку недействительными и обязал музыкальную школу вернуть ООО «Формоза-ИТ» мебель, а последнему - возвратить в бюджет города Пскова деньги.

Данное решение Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений.