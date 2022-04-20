Общество

Олег Брячак оказался самым богатым лидером фракции в областном Собрании

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Псковском областном Собрании депутатов, директор по развитию территории и управлению имуществом АО ПЗР «Плескава» Олег Брячак задекларировал самый большой доход за 2021 год в сравнении с остальными лидерами фракций. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте регионального парламента.

В декларации Олега Брячака не указаны объекты недвижимости, находящиеся в собственности, а также транспортные средства. В пользовании у депутата находится жилой дом площадью 170,8 квадратных метра и земельный участок площадью 1913 квадратных метров. Годовой доход Олега Брячака составил 8 млн 951 тысяча 909 рублей.

Руководитель фракции КПРФ Дмитрий Михайлов в прошлом году заработал меньше остальных лидеров фракций – 678 тысяч 77 рублей. В индивидуальной собственности коммуниста - квартира площадью 45,4 квадратных метра и гараж площадью 17 квадратных метров; в общей долевой – квартира площадью 66,4 квадратных метра. В пользовании имеется квартира площадью 58,2 квадратных метра. В декларации указан также легковой автомобиль Hyundai TG 2.7 GLS AT.

Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян сообщил о годовом доходе в размере 1 млн 163 тысячи 672 рубля. В индивидуальной собственности депутата находятся четыре земельных участка площадью 600, 480, 1027 и 5200 квадратных метров и квартира площадью 85,8 квадратных метра. В пользовании - жилой дом площадью 16 квадратных метров.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков заработал 1 млн 401 тысячу 919 рублей. В индивидуальной собственности – квартира площадью 76,2 квадратных метра; в пользовании – квартира площадью 45,7 квадратных метра. Он передвигается на легковом автомобиле Volvo XC 90.

В декларации руководителя фракции «Новые люди» Андрея Маковского не указаны объекты недвижимости, находящиеся в собственности. В пользовании - квартира площадью 39,9 квадратных метра. Задекларирован легковой автомобиль Volkswagen Polo. В 2021 году Андрей Маковский заработал 1 млн 48 тысяч 568 рублей.

Лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук задекларировал годовой доход в сумме 1 млн 69 тысяч 150 рублей. В индивидуальной собственности депутата находится квартира площадью 50 квадратных метров, в пользовании – квартира площадью 36,8 квадратных метра. В декларации указано наличие трех легковых автомобилей: Ford Maverick, Suzuki Grand Vitara и Chevrolet Lanos.