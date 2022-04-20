Общество

Коммунист в региональном парламенте оказался самым бедным депутатом-предпринимателем

Задекларированный годовой доход депутата Псковского областного Собрания (КПРФ), генерального директора ООО «Евро-Керамика» Владимира Панченко за 2021 год оказался меньше, чем у других депутатов-предпринимателей. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте регионального парламента.

Годовой доход коммуниста составил 446 тысяч 219 рублей. В индивидуальной собственности Владимира Панченко числятся земельный участок площадью 1500 квадратных метров и хозяйственная постройка площадью 12 квадратных метров. В пользовании находится квартира площадью 103,4 квадратных метра. Он ездит за рулем автомобиля BMW X3.

Наибольший доход среди депутатов-бизнесменов задекларировал вице-спикер, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин («Единая Россия»). Сумма составила 27 млн 532 тысячи 203 рубля. У него в индивидуальной собственности – пять земельных участков (1500, 1506, 1500, 1448, 812 квадратных метров), три жилых дома (377,3, 159,4, 368,2 квадратных метра), две квартиры площадью 133,3 и 33 квадратных метра, в долевой – нежилое помещение площадью 1653,2 квадратных метра. Кроме того, в собственности Юрия Сорокина находятся легковые автомобили Kia Optima, «Лада Веста», ВАЗ-2101, два мотоцикла Harley-Davidson, самолет Remos, воздушное судно Gyro Classic NORDMANsky.

Депутат регионального парламента («Единая Россия»), заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь в 2021 году заработал 11 млн 981 тысячу 933 рубля. В его индивидуальной собственности – земельный участок площадью 1320 квадратных метров, жилой дом площадью 174,4 квадратных метра; в общей долевой – два земельных участка площадью 228 771 и 20 000 квадратных метров, квартира площадью 38,7 квадратных метра. Имеются легковой автомобиль Audi Allroad Quattro и моторная лодка «Солар 320».

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», директор по развитию территории и управлению имуществом АО ПЗР «Плескава» Олег Брячак заявил доход в размере 8 млн 951 тысяча 909 рублей. В его декларации не указаны объекты недвижимости, находящиеся в собственности, а также транспортные средства. В пользовании у депутата - жилой дом площадью 170,8 квадратных метра и земельный участок площадью 1913 квадратных метров.

Депутат областного Собрания («Единая Россия»), директор ООО «Зевс» Геннадий Григорьев указал в декларации годовой доход в сумме 1 млн 177 тысяч 554 рубля. В индивидуальной собственности парламентария - три земельных участка площадью 1894, 1419 и 617 квадратных метров, жилой дом площадью 284,8 квадратных метра; в общей долевой – квартира площадью 46,3 квадратных метра; в совместной с супругой – квартира площадью 41,1 квадратных метра. Он владеет также легковым автомобилем УАЗ-3962.

Депутат-единоросс, председатель Совета Куньинского райпо Олег Савельев в прошлом году заработал 992 тысячи 405 рублей. В индивидуальной собственности депутата находятся два земельных участка площадью 42 500 и 57 468 квадратных метров; в общей совместной с супругой – квартира площадью 68,9 квадратных метра. Задекларированы транспортные средства: легковой автомобиль Ford Kuga, моторная лодка «Сава 435» и лодочный мотор Suzuki DF-4.

Смотрите также Олег Брячак оказался самым богатым лидером фракции в областном Собрании

Смотрите также Председатель и вице-спикеры областного Собрания отчитались о доходах за 2021 год

Смотрите также Опубликованы сведения о доходах депутатов Псковской гордумы

Смотрите также Опубликованы сведения о доходах сенаторов и депутатов