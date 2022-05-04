Очередная проверка Россельхознадзора ожидает пушкиногорский «Зооград»

Очередная проверка Россельхознадзора ожидает пушкиногорский экопарк «Зооград» 11 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил его владелец Андрей Голощапов.
Напомним, 12 января владелец пушкиногорского «Зоограда» Андрей Голощапов сообщил о закрытии экопарка, так как организация не получила лицензию на продолжение своей деятельности.
На следующий день губернатор Михаил Ведерников дал поручение ответственным лицам разобраться с ситуацией и подчеркнул, что организация не закрылась, а временно приостановила деятельность.
В результате 14 января «Зооград» заявил, что планирует открыться для посетителей в мае. 16 марта владелец экопарка отметил, что организация готовится к приему посетителей, в том числе переустраивает вольеры для животных.