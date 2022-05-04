Общество

Очередная проверка Россельхознадзора ожидает пушкиногорский «Зооград»

Очередная проверка Россельхознадзора ожидает пушкиногорский экопарк «Зооград» 11 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил его владелец Андрей Голощапов.

«11 мая приезжает Россельхознадзор, чтобы провести очередную проверку. Мы почти все сделали, подготовили, за исключением некоторых деталей. Например, осталось доделать уличные вольеры обезьянам, продолжаем заполнять очень много различных бумаг», - сказал Андрей Голощапов.

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Напомним, 12 января владелец пушкиногорского «Зоограда» Андрей Голощапов сообщил о закрытии экопарка, так как организация не получила лицензию на продолжение своей деятельности.

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На следующий день губернатор Михаил Ведерников дал поручение ответственным лицам разобраться с ситуацией и подчеркнул, что организация не закрылась, а временно приостановила деятельность.

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В результате 14 января «Зооград» заявил, что планирует открыться для посетителей в мае. 16 марта владелец экопарка отметил, что организация готовится к приему посетителей, в том числе переустраивает вольеры для животных.