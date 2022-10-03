Общество

Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных

Какие льготы положены семьям мобилизованных, рассказали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

«Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (которые имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов их семей: это бесплатный проезд к месту службы, подъёмное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение», - рассказали эксперты.

Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 3 октября, провел заседание Псковской областной комиссии по мобилизации.

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Напомним, на портале Госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ.