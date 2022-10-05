Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить

Обсуждение принятого решения об объявлении частичной мобилизации в России назвал нецелесообразным и неправильным депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Обсуждать принятое решение считаю неправильным и нецелесообразным. Мы всегда себя мним экспертами, но некоторые вопросы даже не стоит затрагивать. Это была вынужденная необходимая мера. Нет таких людей, которые просто так объявляли бы мобилизацию. У нас есть задача, которую необходимо выполнить. Другое дело, как она исполняется. Тонкие настройки, которые требуются в процессе, мы проводим», – отметил депутат.