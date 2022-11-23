Общество

Армен Мнацаканян раскритиковал работу по догазификации

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единой России» Армен Мнацаканян в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября раскритиковал работу по догазификации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"Газпром" - солидная компания, но таких косяков я никогда не видел. Это просто позор, что у нас происходит», - заметил он.

По его мнению, необходимо обратиться в высокопоставленные органы, чтобы «мы больше нервы не тратили и понимали, куда дальше двигаемся».

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«Я не получила ответ на обращение, два месяца жду, - обратилась депутат Анастасия Повторейко к представителям компании. - Надо быть более открытыми, говорить честно и отвечать за то, что мы с вами обещаем. Прошу выйти на контакт - и с нами, и с гражданами».