Общество

Модернизацию школ на приграничных территориях обсудили в региональном парламенте

Модернизацию школ в Себежском и Пыталовском районах обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2024 годов» в ходе первого заседания 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова сказала, что работа по строительству пристройки к школе в себежской деревне Кузнецовка продолжается. «Наказ в работе. Стройка идёт. Контракт заключен, подрядчик находится в графике», – сообщила она.

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) уточнил о ходе работ в Линовской школе Пыталовского района.

«Контракт подписан. Работы начаты. Вопрос остается на контроле», – ответил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

Напомним, пристройки к Кузнецовской и Линовской средним общеобразовательным школам возведут в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Нацпроект позволит модернизовать систему образования в четырех приграничных районах Псковской области — Себежском, Гдовском, Печорском и Пыталовском.

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