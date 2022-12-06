Базы данных военкоматов Псковской области станут электронными. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это епархия Минобороны, но мы тоже не остаемся в стороне. Сегодня у нас есть законные основания помогать финансово военкоматам. Мы выделили дополнительные средства, на них закупят компьютеры, поменяют окна. В кратчайшее время работа по актуализации баз продолжится. Все переведут в электронную базу. Центр управления регионом наладит сообщение между базами ГИБДД и других ведомств, чтобы не было пустых мест», – пообещал он.