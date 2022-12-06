Михаил Ведерников: Ошибок в ходе проведения мобилизации было много

Ошибок в ходе проведения мобилизации было много и пришлось возвращать большое количество ошибочно мобилизованных. Много проблем было связано с тем, что в военкоматах была неактуальная база. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Отдельно он поблагодарил прокуратуру Псковской области и военную прокуратуру региона, которые системно и принципиально разбирались со всеми ошибками и неточностями.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.