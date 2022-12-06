Общество

Четыреста тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области

400 тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для нужд мобилизованных, военных, а также жителей ЛДНР и Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Волонтёрское движение у нас сформировалось, идёт активная работа. Низкий поклон всем, кто участвует. Уровень помощи и поддержки у нас такой: 400 тонн гуманитарной помощи военным и мобилизованным, в Бериславский район и в ЛДНР было отправлено от Псковской области в целом за всё время. Работа продолжается и до сих пор», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что также в постоянном режиме оказывается помощь псковской бригаде спецназа. На юбилей соединения специального назначения правительство региона подарило бронемашину «Тигр».

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Кроме того, большой объём помощи оказывает полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

«На прошлой неделе ушла фура с необходимым для дивизии. Несколько автомобилей, которые комдив просил, собираем и отправляем. Завтра отправится еще одна фура довозить для ребят необходимое», – сказал гость студии

Он также предостерег тех, кто хочет оказать помощь, от перевода средств в ненадежные источники: «Ориентируйтесь на правительство Псковской области и на Ресурсный добровольческий центр».

Уполномоченных по вопросам семей мобилизованных определят в каждом районе Псковской области. Работу завершат до конца текущей недели. Информация с контактными данными появится на ресурсах правительства региона.