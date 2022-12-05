Общество

Реализацию лекарств через ФАПы обсудили в региональном парламенте

Реализацию лекарств через фельдшерско-акушерские пункты Псковской области обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области находится 387 ФАПов. «Все ФАПы имеют лицензии, работники имеют сертификаты. Мы оснащаем их торговым оборудованием», – сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов.

«Какое количество средств потребуется в следующем году, чтобы дооснастить ФАПы торговым оборудованием, чтобы мы двигались постепенно к реализации медицинских препаратов? Вы говорите про оптовые поставки. Какие поставки надо налаживать, если вы работаете с госпредприятием?» – спросил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Денис Иванов ответил, что на торговое оборудование предусмотрено 5 млн рублей. «Что касается проблемы с оптовиками – торговые наценки. Срабатывают инструменты торговых наценок», – объяснил он.

«Сколько можно прорабатывать? Можно как-то побыстрее делать и приходить к решению? Одно дело, когда сразу, другое дело - через неделю. Разницу чувствуют все, кроме вас», – подчеркнул Александр Котов.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова объяснила, что для оснащения ФАПов необходимо около 15 млн рублей.

«Принимаем ваши замечания, согласны, что требуются дополнительные организационные мероприятия. К 9 ноября предложим дорожную карту и конкретный план действий», – заключила она.

Напомним, решение о выделении 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов было принято в декабре 2021 года на этапе обсуждения проекта бюджета. Председатель областного Собрания Александр Котов обратил внимание областного комитета по здравоохранению, что проблема отсутствия аптек в сельской местности возникает ежегодно.

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Коммерческим аптекам вести деятельность там невыгодно, а в государственных некому работать - пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты, привлечь молодых специалистов не удается. Спикер предлагал коллегам из органов исполнительной власти задействовать укрепившуюся последние годы сеть ФАПов. Для этих целей требовалось приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров.