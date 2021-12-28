Общество

100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки

Псковская Лента Новостей представляет традиционный, уже 11-й, рейтинг 100 псковских миллионеров. Редакция досконально изучила декларации государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней и других трудящихся. И, знаете, мы очень удивились цифрам. Вопреки разгулу коронавируса и сопутствующим ему ограничениям, доходы власть имущих ощутимо подскочили. Среди них есть и новые лица. И, конечно же, не обошлось без взлетов и падений. Заинтриговали? Тогда поехали!

В поисках информации о доходах за пандемийный 2020 год состоятельного регионального истеблишмента нам не пришлось пускаться во все тяжкие и околачивать пороги ФНС, все декларации опубликованы на официальных сайтах органов власти. С ними может ознакомиться каждый любопытствующий.

Конечно, «звезд первой величины» (Игоря Савицкого, Михаила Гавунаса, Виктора Почернина и других известных бизнесменов), некогда занимавших верхушку финансового айсберга в регионе, в рейтинге нет. В силу самых разных обстоятельств они перестали быть участниками хит-парада богачей: кто-то, сложив полномочия депутата, уже не обязан отчитываться о своих доходах, а кто-то, например, просто перестал много зарабатывать.

Как и в прошлые годы, клуб мультимиллионеров преимущественно состоит из депутатов различной весовой категории (36), членов Совета Федерации (2), чиновников разных мастей (30) и служащих иных структур. К слову, среди государевых слуг нет ни одного, чьи доходы бы упали. Наоборот, каждый из них вышел в 2021-й с плюсом. Некоторые из них с весьма солидным уловом (спойлер: не от продажи имущества, накоплений и так далее).

С небольшим перевесом превалируют новички – их 52 (помечены как NEW). В их числе есть ноунеймы неизвестные широкому кругу читателей лица. Встречаются и те, кто ранее попадал в рейтинг, но выбыл при прошлогоднем юбилейном подведении итогов. Финансовое положение 48 богатеньких «старожилов» мы, конечно же, сравнили с их доходами за 2019 год.

По предложению читателей в этот раз мы включили в список тех, кто ранее жил или работал в Псковской области, а теперь трудится за пределами региона. Например, вы увидите доходы уроженца села Усвяты, бывшего первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова, экс-заместителя губернатора Псковской области, депутата Госдумы Дениса Кравченко и бывшего главного федерального инспектора по Псковской области Алексея Устинова.

Впервые условием для попадания в рейтинг стал доход выше 3 150 000 рублей. Многим не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пополнить ряды бравой сотни, например, экс-главе Пскова, депутату Псковской городской Думы Ивану Цецерскому – 108 813 рублей (доход за 2020 год составил 3 041 813 рублей).

Высокую планку смогли преодолеть даже все заместители губернатора и ряд многих работников областной администрации. Сам же глава региона Михаил Ведерников за 2020 год отчитался о «скромных» 2 638 599 рублях, поэтому высшее должностное лицо субъекта в рейтинг ста не включено.

Кстати, нет в рейтинге, помимо прочих, и работников сферы культуры. Будь, например, псковичка, первая в мире актриса в космосе Юлия Пересильд депутатом, мы бы смогли увидеть ее доходы. И наша землячка, несомненно, возглавила бы региональный чарт мультимиллионеров. Хотя... Может и хорошо, что она не в парламенте? Всегда есть опасность, что женщина-космонавт обнулит чей-нибудь срок.

Локомотив

Депутат Пустошкинского районного Собрания, занимающийся грузоперевозками, бизнесмен Сергей Сизов по-прежнему сохраняет уверенное лидерство в нашем чарте мультимиллионеров. Несмотря на незначительное снижение доходов (-2,7 млн рублей), общая сумма все равно превышает 100 млн рублей. Как уже ранее объяснял предприниматель, ему приходится декларировать «валовый доход». При этом стоит учитывать, что у Сергея Сизова огромный автопарк, содержание которого выходит в круглую сумму.

Сергей Сизов

Второй год подряд «серебром» довольствуется депутат Стругокрасненского района, предприниматель Александр Амосов. В 2020 году он заработал почти на 4 млн больше, чем в 2019-м — почти 62 млн рублей.

Александр Амосов

Выбыл из пятерки лидеров новоржевский депутат Николай Соколов, занимавший третью строчку. Его место занял бывший депутат регионального парламента и предприниматель, «серебряный призер» Сергей Быков, чьи доходы за год подскочили почти на 10 млн рублей и составили 22 млн.

Сергей Быков

Председателя Пустошкинского районного Собрания депутатов Дмитрия Зарембо потеснил проректор по международной деятельности ПсковГУ Арсений Парфенов. Работник сферы образования впервые оказался в пятерке богатейших псковичей, заняв четвертую позицию с доходом 17,2 млн рублей. За год его доходы выросли на 6,7 млн рублей.

Арсений Парфенов. Фото: pskgu.ru

Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин, входивший в пятерку лидеров с 2015 года, в этот раз потерял 23 позиции и оказался на 28 месте. В 2020 году политик и бизнесмен указал в декларации на 7,6 млн рублей меньше, чем в 2019-м (итоговая сумма составила 6,2 млн рублей).

Владимир Феофанов

Его место в рейтинге занял предприниматель, депутат Палкинского районного Собрания Владимир Феофанов с доходом 15,5 млн рублей.

«Белые воротнички»

По итогам прошлого года в списке оказались в общем-то незаметные служащие — сотрудники аппарата администрации Псковской области, которые занимаются обеспечением деятельности первого лица и работы всей администрации.

Представим управление делами администрации Псковской области. Так, заместитель начальника управления Ксения Александрова в 2019 году получила 893 437 рублей, в 2020-м – 3 847 598 (+2 954 161), занимающая аналогичную должность Ольга Гаврилова заработала в 2019-м 1 481 989 рублей, в 2020-м – 4 158 360 (+2 676 371). Первый заместитель начальника управления Оксана Герасимова в 2019 году отчиталась об 1 113 452 рублях, а в 2020-м – о 4 031 592 (+2 918 140). Все три — новички нашего рейтинга.

Станислав Суслов. Фото: губернатор60.рф

Сам же начальник управления делами региональной администрации Станислав Суслов в 2019 году заработал 3 172 091 рубль, а в 2020 – 5 873 401 (+2 701 310). И поднялся в рейтинге на 26 позиций.

Руководитель секретариата губернатора Псковской области Екатерина Силантьева в 2019 году получила 3 131 261 рубль, а в 2020 году - 5 367 625 рублей (+ 2 236 364; на 23 позиции выше).

Пикирование

Такую фигуру простого пилотажа как пикирование с разным успехом выполнили многие участники нашего чарта. Лучшим «пилотом» стал депутат Стругокрасненского районного Собрания Олег Шеков: он потерял 67 позиций в рейтинге, «спикировав» с 30 места на 97-е.

Бывший заместитель главного врача Псковской областной больницы, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих потерял 35 позиций (переместился с 50-го на 85-е место).

Игорь Дитрих

Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков, вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин, экс-депутат Псковского областного Собрания Алексей Федоров, депутат Порховского районного Собрания Роман Богданов, депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев, экс-прокурор Псковской области Сергей Белов, заместитель областного прокурора Виктор Борисенко и депутат Псковского районного Собрания Андрей Матвеев «спикировали» целой «стаей», потеряв от 20 до 33 позиций в рейтинге.

Драматичными подобные «пикирования» назвать нельзя. Перемещение в нижнюю часть рейтинга отражает ухудшение благосостояния не всех «пилотов», большинство из них провожало 2020-й с плюсом в кармане.

«Из грязи в князи»

В рейтинге есть депутаты-бизнесмены, которым в 2019 году в кошелек откровенно «наплакал кот». Они даже не смогли попасть в прошлогодний хит-парад миллионеров. Но по итогам 2020-го число финансовых «слез» возросло настолько, что они смогли преодолеть высокую планку в 3 млн 150 тысяч рублей.

Олег Брячак

Вот, например, харизматичный бизнесмен, депутат Псковской городской Думы (до 2021 года), ныне региональный парламентарий Олег Брячак в 2020 году выжал от груди заработал на 6,3 млн рублей больше, чем в 2019-м (7 061 624 рубля против 721 217).

Солидный прирост доходов показала и директор ООО «Ветвеник», депутат Гдовского районного Собрания Ирина Кириллова. За 2019 год она указала в декларации жалкие 295 864 рубля, а за 2020-й – уже 6 508 371 (+6 212 507).

И в южной части не пусто. Генеральный директор ООО «Регионторг», депутат Собрания Великолукского района Константин Григорьев в 2019 году задекларировал 1 806 790 рублей, в 2020-м – 7 426 520 (+5 619 730).

Кстати, есть еще один значительный взлет, о нем — ниже.

Женское лицо

Традиционно подавляющее большинство в рейтинге — это мужчины. Представительниц прекрасного пола в нем всего 28. В целом, за последние годы их число варьируется от 22 до 33.

Примечательно, что на протяжении пяти последних лет дамы не попадали в первую десятку рейтинга. Но по итогам 2020 года в нем появилось-таки женское лицо! Это не кто иной, как госпожа Наталья Ильина – ректор ПсковГУ. Таким образом, два представителя опорного вуза красуются в первой десятке.

Наталья Ильина

Доход госпожи Ильиной превысил 15 млн рублей, что позволило ей расположиться на восьмой строчке рейтинга (и подняться на 74 позиции выше). Доход ректора вырос на внушительные 12,3 млн рублей. Как указано в декларации, его источниками стали «кредитные средства, накопления за предыдущие годы, доход, полученный в порядке дарения».

Декларированный годовой доход за 2020 год, ТОП-100

(в итоговые цифры вшиты гиперссылки на первоисточники)

1. Сергей Сизов, предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания

102 519 883 рубля (-2 752 982 рубля) =1

3. Александр Амосов, предприниматель, депутат Стругокрасненского районного Собрания

61 943 429 рублей (+3 892 472 рубля) =2

3. Сергей Быков, предприниматель, экс-депутат Псковского областного Собрания

22 055 789 рублей (+9 754 029 рублей) ↑6 (9)

4. Арсений Парфенов, проректор по международной деятельности Псковского государственного университета

17 250 225 рублей (+6 716 673 рубля) ↑6 (10)

5. Владимир Феофанов, предприниматель, депутат Палкинского районного Собрания

15 551 644 рубля NEW

6. Дмитрий Зарембо, председатель Пустошкинского районного Собрания депутатов

15 231 003 рубля (-211 731 рубль) ↓2 (4)

7. Дмитрий Барабанов, бизнесмен, депутат Псковской городской Думы

15 221 404 рубля (+6 624 098 рублей) ↑8 (15)

8. Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета

15 126 600 рублей (+12 386 870 рублей) ↑74 (82)

9. Анатолий Тиханов, директор фирмы «Охотник», экс-депутат Псковского областного Собрания

14 435 406 рублей (+4 019 365 рублей) ↑3 (12)

10. Николай Соколов, индивидуальный предприниматель, депутат Новоржевского районного Собрания

14 216 702 рубля (-6 075 752 рубля) ↓7 (3)

11. Александр Жуковский, индивидуальный предприниматель, депутат городского поселения «Невель»

14 010 649 рублей (+1 092 094 рубля) ↓4 (7)

12. Юрий Федоров, начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, участник выборов в Псковское областное Собрание от «Справедливой России – За правду»

12 818 573 рубля NEW

13. Артур Ханагян, депутат Пыталовского районного Собрания

11 008 400 рублей (+483 600 рублей) ↓2 (11)

14. Владимир Павлюк, генеральный директор ООО «СМУ 327», депутат Великолукской городской Думы

10 497 210 рублей (-2 758 105 рублей) ↓8 (6)

15. Сергей Савин, управляющий отделением по Псковской области Банка России

10 038 329 рублей (+15 170 рублей) ↓2 (13)

16. Валерий Астраханцев, первый заместитель главы администрации города Великие Луки

9 906 822 рубля NEW

17. Данил Сапожников, директор представительства Псковского государственного университета в Ленинградской области

9 615 081 рубль NEW

18. Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», депутат Великолукской городской Думы

9 598 255 рублей (-269 447 рублей) ↓4 (14)

19. Денис Кравченко, бывший заместитель губернатора Псковской области, ныне депутат Государственной Думы

8 529 555 рублей NEW

20. Сергей Федосеев, депутат Великолукского городской Думы, директор ООО «Кабельсервис»

8 010 474 рубля (+1 024 025 рублей) ↓1 (19)

21. Сергей Дмитриев, руководитель аппарата администрации Псковской области

7 455 470 рублей (в том числе от продажи имущества) (+3 217 466 рублей) ↑15 (36)

22. Константин Григорьев, генеральный директор ООО «Регионторг», депутат Собрания Великолукского района

7 426 520 рублей NEW

23. Александр Конашенков, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного Собрания

7 412 984 рубля NEW

24. Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области

7 284 254 рубля (-992 408 рублей) ↓8 (16)

25. Олег Брячак, бизнесмен, депутат Псковской городской Думы

7 061 624 рубля NEW

26. Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области

6 686 058 рублей (+1 959 507 рублей) ↑5 (31)

27. Ирина Кириллова, директор ООО «Ветвеник», депутат Гдовского районного Собрания

6 508 371 рубль NEW

28. Юрий Сорокин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

6 232 140 рублей (-7 627 431 рубль) ↓23 (5)

29. Евгений Голубев, технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания

6 146 445 рублей (+547 723 рубля) ↓6 (23)

30. Елена Бибикова, член Совета Федерации от Псковской области

6 114 484 рубля (+271 269 рублей) ↓8 (22)

31. Александр Богданов, уроженец села Усвяты Псковской области, бывший первый заместитель председателя Калининградской областной Думы (шестой созыв)

6 076 637 рублей (в том числе продажа транспортного средства) NEW

32. Сергей Павлов, предприниматель, депутат Пыталовского районного Собрания

6 069 707 рублей (+162 057 рублей) ↓11 (21)

33. Станислав Суслов, начальник управления делами администрации Псковской области

5 873 401 рубль (+2 701 310 рублей) ↑26 (59)

34. Виктор Вересов, предприниматель, депутат городского поселения «Локня»

5 710 813 рублей (+1 019 260 рублей) ↓1 (33)

35. Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области

5 637 386 рублей (из них 1 800 000 рублей от продажи недвижимости; +1 125 157 рублей) =35

36. Андрей Турчак, член Совета Федерации от Псковской области, первый заместитель председателя СФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия»

5 620 628 рублей (+230 234 рубля) ↓9 (27)

37. Александр Васильев, экс-депутат Государственной Думы

5 576 352 рублей (+528 663 рубля) ↓8 (29)

38. Юлия Бовкина, заместитель начальника управления государственной службы и кадров администрации Псковской области — начальник отдела развития государственной службы

5 564 915 рублей (в том числе от продажи имущества) NEW

39. Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области

5 455 488 рублей (+1 957 236 рублей) ↑7 (46)

40. Екатерина Силантьева, руководитель секретариата губернатора Псковской области

5 367 625 рублей (+2 236 364 рубля) ↑23 (63)

41. Андрей Ермаков, экс-директор школы № 1362, бывший и.о. директора школы № 1301 (Москва), ныне председатель комитета по образованию Псковской области

5 314 433 рублей NEW

42. Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов

5 300 969 рублей (+2 140 070 рублей) ↑18 (60)

43. Вадим Богачев, директор производственного отделения Восточных электрических сетей филиала ПАО МРСК Северо-Запада Псковэнерго, депутат Бежаницкого районного Собрания

5 227 388 рублей NEW

44. Алексей Устинов, бывший главный федеральный инспектор по Псковской области, ныне руководитель секретариата первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака

5 224 072 рубля NEW

45. Татьяна Баринова, заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области

5 186 725 рублей (+1 738 785 рублей) ↑3 (48)

46. Алексей Харлашин, предприниматель, депутат Себежского районного Собрания

5 180 000 рублей NEW

47. Дмитрий Иванов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области

5 167 836 рублей (в том числе от продажи имущества) (+2 151 212 рублей) ↑23 (70)

48. Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области

5 106 900 рублей (в том числе от продажи имущества) NEW

49. Николай Тесля, председатель Псковского облпотребсоюза

5 069 043 рубля NEW

50. Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области

5 034 433 рубля (+1 503 619 рублей) ↓5 (45)

51. Андрей Изюмов, заместитель начальника управления – начальник отдела геоинформационного обеспечения и геодезических работ управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова

4 973 355 рублей NEW

52. Сергей Новикевич, директор ООО «Лестех», депутат Локнянского районного Собрания

4 946 000 рублей (+2 110 566 рублей) ↑27 (79)

53. Борис Елкин, глава администрации Пскова, экс-председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

4 898 777 рублей (в том числе от продажи имущества) NEW

54. Денис Мунштуков, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе

4 860 138 рублей (-588 049 рублей) ↓29 (25)

55. Александр Волков, глава Стругокрасненского района

4 847 598 рублей NEW

56. Рустам Сайфуллин-Богатырев, начальник правового управления администрации города Великие Луки

4 716 621 рубль NEW

57. Алексей Федоров, председатель Совета Великолукского райпо, экс-депутат Псковского областного Собрания

4 651 416 рублей (из них 3 000 000 рублей продажа имущества) (+83 136 рублей) ↓23 (34)

58. Екатерина Александрова, начальник отдела Псковской таможни

4 606 131 рубль NEW

59. Светлана Иванова, начальник отдела комитета по управлению государственным имуществом Псковской области

4 602 330 рублей NEW

60. Юлия Клачок, заместитель начальника отдела ЗАГС города Пскова

4 458 552 рубля NEW

61. Роман Богданов, предприниматель, депутат Порховского районного Собрания

4 400 000 рублей (-750 000 рублей) ↓33 (28)

62. Виктор Антонов, депутат Псковского областного Собрания депутатов

4 353 316 рублей NEW

63. Федор Тимаев, председатель Арбитражного суда Псковской области

4 253 894 рублей (+319 594 рубля) ↓25 (38)

64. Вера Баданина, председатель комитета по ветеринарии Псковской области

4 244 536 рублей (в том числе от продажи имущества) NEW

65. Владислав Туманов, руководитель Псковского землячества в Москве, председатель Арбитражного суда Калужской области

4 213 177 рублей NEW

66. Елена Грибова, заместитель начальника управления Судебного департамента в Псковской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов

4 190 387 рублей NEW

67. Петр Крупеня, руководитель Следственного управления СК России по Псковской области

4 171 626 рублей (+899 145 рублей) ↓12 (55)

68. Ольга Гаврилова, заместитель начальника управления делами администрации Псковской области

4 158 360 рублей NEW

69. Сергей Финютин, начальник отдела муниципального контроля и сельского хозяйства администрации Себежского района

4 148 746 рублей NEW

70. Григорий Стороненков, депутат Псковской городской Думы, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз»

4 132 918 рублей (+563 548 рублей) ↓27 (43)

71. Иван Грибов, прокурор Псковской области

4 077 196 рублей NEW

72. Николай Калинин, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области

4 051 965 рублей NEW

73. Оксана Герасимова, первый заместитель начальника управления делами администрации Псковской области – главный бухгалтер

4 031 592 рубля NEW

74. Ксения Александрова, заместитель начальника управления делами администрации Псковской области — начальник отдела организационной поддержки

3 847 598 рублей NEW

75. Семен Фабрицев, начальник отдела Псковской таможни

3 836 955 рублей NEW

76. Мария Бирюкова, начальник управления протокола и внешних связей администрации Псковской области

3 792 573 рубля (+589 093 рубля) ↓18 (58)

77. Анна Бударина, заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области

3 775 184 рубля (в том числе от продажи имущества) NEW

78. Т. Лукьянова, начальник отдела отделения Пенсионного фонда России по Псковской области

3 756 793 рубля NEW

79. Виктор Волынцев, пенсионер, заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе

3 721 509 рублей NEW

80. Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области

3 697 904 рубля NEW

81. Сергей Белов, экс-прокурор Псковской области, с мая 2020 года – заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики

3 566 999 рублей (+224 779 рублей) ↓27 (54)

82. Ирина Гордеева, заместитель начальника (сменный) таможенного поста Псковской таможни

3 554 017 рублей NEW

83. Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области

3 527 654 рубля (+584 466 рублей) ↓9 (74)

84. Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области

3 524 520 рублей (+429 049 рублей) ↓20 (64)

85. Игорь Дитрих, бывший заместитель главного врача Псковской областной больницы, вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике

3 514 839 рублей (+95 930 рублей) ↓35 (50)

86. Олег Емцев, заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

3 506 201 рубль NEW

87. Александр Нестерук, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

3 504 233 рубля NEW

88. Иван Моругин, заместитель директора по содержанию дорог и искусственных сооружений ООО «Автомобильные дороги Пскова», депутат Пустошкинского районного Собрания

3 501 321 рубль NEW

89. Валентина Васильева, начальник отдела культуры администрации Пыталовского района

3 473 989 рублей NEW

90. Андрей Матвеев, юрисконсульт ОАО «Красное знамя», депутат Псковского районного Собрания

3 377 654 рубля (+337 583 рубля) ↓24 (66)

91. Наталья Розова, заместитель начальника юридического отдела комитета по финансам Псковской области

3 344 773 рубля NEW

92. Евгений Стариков, экс-начальник УФСИН России по Псковской области

3 321 160 рублей NEW

93. Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области

3 317 552 рубля (+527 470 рублей) ↓12 (81)

94. Алексей Коновалов, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области

3 315 293 рубля NEW

95. Андрей Корнев, бизнесмен, экс-депутат Псковского областного Собрания (шестой созыв)

3 310 449 рублей NEW

96. Вадим Король, инспектор ГУ МЧС России по Псковской области

3 304 778 рублей NEW

97. Олег Шеков, исполнительный директор СХПК «Молодейский», депутат Стругокрасненского районного Собрания

3 278 349 рублей (-1 614 216 рублей) ↓67 (30)

98. Денис Матвеев, экс-начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

3 201 487 рублей NEW

99. Светлана Никифорова, помощник губернатора Псковской области

3 151 160 рублей NEW

100. Марина Усачева, директор средней общеобразовательной школы № 16 (Великие Луки), депутат Великолукской городской Думы

3 150 210 рублей NEW

Подчеркнем, рейтинг – условный. Но тем не менее четко отражает тенденцию существенного роста зарплат людей во власти с 2017 года. В целом, по итогам 2020-го общая сумма доходов псковских мультимиллионеров впервые перевалила за 700 млн и составила рекордные 770 842 319 рублей. За пандемийный год их благосостояние возросло более чем на 100 млн рублей! С нетерпением будем ждать в 2022-м деклараций за этот год.

Общий объем доходов псковских миллионеров за предыдущие годы:

2010 год — 344 400 843 рубля;

2011 год — 325 305 392 рубля;

2012 год — 311 395 016 рублей;

2013 год — 297 100 355 рублей;

2014 год — 324 264 191 рубль;

2015 год — 385 504 105 рублей;

2016 год — 358 643 981 рубль;

2017 год — 544 825 322 рубля;

2018 год — 628 836 724 рубля;

2019 год — 640 081 614 рублей.

Помните, друзья. Мало показать, сколько зарабатывают российские чиновники и депутаты. Надо знать, сколько они тратят...

При подготовке материала использованы данные, размещенные в открытом доступе на портале государственных органов Псковской области, сайтах региональных комитетов, официальных сайтах муниципальных образований Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, избирательной комиссии Псковской области, прокуратуры Псковской области, различных территориальных ведомств федеральных структур, Государственной Думы, Совета Федерации и на других официальных источниках.

P.S. Как и прежде, в случае возникновения вопросов относительно присутствия той или иной персоны в списке рекомендуем обращаться в организации, размещающие данные сведения на официальных сайтах.

Счастливого Нового года и Рождества!

С уважением, Михаил Синёв.

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