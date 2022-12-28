Общество

На завершение ремонта бывшего псковского «Октября» требуются дополнительные средства

Дополнительные средства требуются на завершение реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не совсем всё шло по плану, на самом деле. В принципе, внешне мы видим, что он уже принял финальные очертания, установлены новые оконные проемы, здание покрашено, кровлю поменяли. Вопросы возникают по внутренним отделочным работам и оборудованию. Немного поменялась стоимость объекта за это время», - рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что «на уровне правительства и выше» есть договоренность о том, чтобы добавить недостающие средства на завершение ремонта здания. Ввести объект в эксплуатацию, добавил Борис Елкин, планируют в следующем году.

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Напомним, внешние отделочные работы в здании завершили в ноябре.