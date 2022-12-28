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Общество

На завершение ремонта бывшего псковского «Октября» требуются дополнительные средства

28.12.2022 15:07|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные средства требуются на завершение реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не совсем всё шло по плану, на самом деле. В принципе, внешне мы видим, что он уже принял финальные очертания, установлены новые оконные проемы, здание покрашено, кровлю поменяли. Вопросы возникают по внутренним отделочным работам и оборудованию. Немного поменялась стоимость объекта за это время», - рассказал Борис Елкин. 

Он отметил, что «на уровне правительства и выше» есть договоренность о том, чтобы добавить недостающие средства на завершение ремонта здания. Ввести объект в эксплуатацию, добавил Борис Елкин, планируют в следующем году.  

Напомним, внешние отделочные работы в здании завершили в ноябре. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #псков #кинотеатр Октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Судьба кинотеатра «Октябрь» в Пскове На завершение ремонта бывшего псковского «Октября» требуются дополнительные средства И серый «Октябрь» впереди Внешние отделочные работы завершили в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове Завершаются работы на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове стоит не на месте — Светлана Мельникова Фотофакт: В бывшем кинотеатре «Октябрь» устанавливают панорамные окна Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове перекрасят в серый цвет В бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове развернется выставка фресок Лифт для маломобильных граждан появится в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» находилось в критическом состоянии – подрядчик Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове откроют в 2023 году Алексей Севастьянов оценил проект библиотеки в здании бывшего кинотеатра в Пскове Подрядчик объяснил сложности со сносом здания бывшего кинотеатра в центре Пскова В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сделают кино-конференц-зал Фотофакт: Что происходит внутри бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове Фотофакт: Обновление кровли на бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове Фотофакт: В стенах бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове появились большие проемы Крышу бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове демонтировали Фотофакт: Кинотеатр под открытым небом В бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове появятся панорамные окна с видом на Кром Псковские археологи завершают работы у бывшего кинотеатра «Октябрь» Новый ярус деревянных конструкций обнаружили на раскопках в центре Пскова. ФОТО Конструкции XV века нашли археологи в центре Пскова Археологи обнаружили церковь под землей рядом с кинотеатром «Октябрь» в Пскове Угол церкви XIII века обнаружили археологи в центре Пскова Кафе и смотровая площадка появятся на мансарде «Октября» в Пскове Археологи начинают работы на площади Ленина в Пскове Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году Александр Братчиков: Сроки реконструкции «Октября» срывать нельзя Опубликованы фото проекта реставрации здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» Стали известны подробности реконструкции псковского кинотеатра «Октябрь» Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность В Пскове снова ищут подрядчика для реконструкции кинотеатра «Октябрь» за 321 млн рублей Принятие кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность обсудили в Псковской гордуме В Пскове не нашлось желающих реконструировать здание кинотеатра «Октябрь» Александр Братчиков рассказал, почему в «Октябре» больше не будет кинотеатра Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется провести до середины 2022 года Большинство читателей ПЛН выступают за снос бывшего кинотеатра «Октябрь» В Сети появилась петиция с призывом снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова Укрепление фундамента кинотеатра «Октябрь» не может обойтись без археологов …и вечный «Октябрь» впереди? «Дневной дозор»: Судьба кинотеатра «Октябрь» Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в Пскове Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове Кинотеатр «Октябрь» не должен превращаться в местечковую историю - Дмитрий Месхиев В здании кинотеатра «Октябрь» откроется самая современная библиотека в Пскове Кинотеатр «Октябрь» в Пскове будет передан в муниципальную собственность Михаил Ведерников: Псковская молодежь заслуживает соседство с Кремлем Подсветка появится у здания бывшего кинотеатра «Октябрь» после реконструкции под Молодежный лофт Фотофакт: Забор вокруг «Октября» закрывают «ганзейским» баннером Открытие молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь» состоится в конце 2019 года Администрация области планирует отдать «Октябрь» молодежи Псковский кинотеатр «Октябрь» могут отдать в безвозмездное пользование Реконструкция кинотеатра «Октябрь» задерживается из-за трудностей с кредитованием Дмитрий Месхиев ведет переговоры с банками по поводу финансирования реконструкции кинотеатра «Октябрь» Дмитрий Месхиев надеется, что до конца 2017 года кинотеатр «Октябрь» заработает вновь Дмитрий Месхиев: Кинотеатр «Октябрь» никто не продает Клуб любителей авторского кино намерены открыть в псковском «Октябре» Дмитрий Месхиев не исключает, что кинотеатр «Октябрь» может быть переименован Кинотеатр «Октябрь» в Пскове планируют сделать трехзальным Кинотеатр «Октябрь» в Пскове закрылся на ремонт
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