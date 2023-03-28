Общество

Режим повышенной готовности из-за паводка ввели еще в двух районах Псковской области

Режим повышенной готовности из-за подтоплений ввели еще в Великих Луках и Бежаницком районе. Об этом сообщал губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Что касается подтоплений, в целом ситуация нормализуется. Приняли решение ввести режим повышенной готовности в Великих Луках и Бежаницком районе. В Бежаницком районе зафиксированы подтопления из-за разливы реки Уда. Водой размыты дороги Уда-Железно и Ратьково-Кучино, объезд обеспечен, – дороги будут отремонтированы, как только спадёт вода», - рассказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил руководство и сотрудников УМЧС России по Псковской области, «Россети Северо-Запад», дорожников, «муниципалов и всех, кто задействован в устранении последствий неблагоприятных погодных явлений».

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Ранее режим повышенной готовности из-за подтоплений ввели в Порховском, Новоржевском и Дедовичском районах.