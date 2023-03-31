Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку

Уровень воды в трех реках в Псковской области превышает неблагоприятную отметку, следует гидрологического обзора на сайте Гидрометцентра России.
Река Великая в Пскове. Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
Превышение неблагоприятной отметки фиксируется в реке Великой у деревни Гуйтово, реке Ловать в Великих Луках и реке Шелонь в Порхове.
По прогнозам, уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранится.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе.
Напомним, в Псковской области фиксируются многочисленные подтопления, где-то в воде оказалась часть домов, где-то на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.