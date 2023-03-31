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Общество

Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку

01.04.2023 18:41|ПсковКомментариев: 0

Уровень воды в трех реках в Псковской области превышает неблагоприятную отметку, следует гидрологического обзора на сайте Гидрометцентра России.

Река Великая в Пскове. Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Превышение неблагоприятной отметки фиксируется в реке Великой у деревни Гуйтово, реке Ловать в Великих Луках и реке Шелонь в Порхове.

По прогнозам, уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранится.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе.

Напомним, в Псковской области фиксируются многочисленные подтопления, где-то в воде оказалась часть домов, где-то на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.

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Теги: #Псковская область #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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