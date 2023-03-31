Общество

Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку

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Напомним, в Псковской области фиксируются многочисленные подтопления, где-то в воде оказалась часть домов, где-то на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.

Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе

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Ранее сообщалось, что уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе.

По прогнозам, уровень воды выше неблагоприятной отметки сохранится.

Превышение неблагоприятной отметки фиксируется в реке Великой у деревни Гуйтово, реке Ловать в Великих Луках и реке Шелонь в Порхове.

Река Великая в Пскове. Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Уровень воды в трех реках в Псковской области превышает неблагоприятную отметку, следует гидрологического обзора на сайте Гидрометцентра России.

В опросе приняло участие 318 человек

В опросе приняло участие 318 человек

Мне всё равно.

Пусть рекламируют интимные услуги. Но только в том случае, если это не портит облик улиц.

Такие меры - очередное ограничение прав и свобод в нашей стране.

Абсолютно не поддерживаю! Должны же люди хоть как-то зарабатывать!

Сомневаюсь... Мне кажется, она никому не мешает.

Частично поддерживаю. Можно разрешить размещение рекламы интима в специальных местах.

Согласен с инициативой. Она поможет уберечь подрастающее поколение.

Конечно! Это недопустимо, поскольку противоречит нашей вере, традиционным семейным ценностям и подрывает нравственные устои.

Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?

Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку

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