Общество

Уровень воды в реке Шелонь упал почти на 3 метра – глава Порховского района

Уровень воды в реке Шелонь упал почти на 3 метра. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Порховского района Юрий Семенов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Обстановка более-менее нормализуется, уровень реки почти на 3 метра упал. Конечно, она еще выше берегов, но дома практически все уже освобождены от водного плена, люди потихоньку возвращаются, кто уходил, в дома, всё просушивают», - рассказал Юрий Семенов.

По его словам, все дороги района уже обследовали на предмет повреждений. Критичных ситуаций нет, жители населенных пунктов не отрезаны.

Смотрите также Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе

Ранее сообщалось, что эвакуация из-за паводка в 2023 году прошла только в одном районе Псковской области - Порховском.