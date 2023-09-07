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Общество

Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов

08.09.2023 16:34|ПсковКомментариев: 0

Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов 8 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходит голосование на выборах губернатора и муниципальных выборах.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября. 

Теги: #музыка #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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