Общество

Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов

Голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.

50% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходит голосование на выборах губернатора и муниципальных выборах.

Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов 8 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 289 человек

В опросе приняло участие 289 человек

Мне всё равно.

Нет, поскольку в избирательном бюллетене нет моего кандидата.

Нет, поскольку выборы ничего не решают.

Не знаю, пока не решил.

Приму, поскольку именно таким образом можно влиять на политические процессы в стране.

Да, это гражданский долг каждого человека.

Примете ли участие в голосовании на выборах 8-10 сентября?

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