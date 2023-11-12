29-й выпуск проекта «Истфакт»: Инженерное чудо России

Город Остров - единственный город России, в котором сохранились действующие цепные транспортные мосты XIX века. Мосты спроектировал и построил русский инженер Михаил Краснопольский. Работу принимал сам император Николай I. Увиденным остался доволен и наградил Краснопольского орденом Святой Анны II степени. Мосты без преувеличения можно назвать инженерным чудом России. О них рассказывает очередной выпуск программы «Истфакт».
Благодарим за помощь в организации съёмок «Военно-исторический музей-заповедник», администрацию Островского района и лично главу района Дмитрия Быстрова.
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).