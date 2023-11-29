Общество

Александр Котов осудил неуважительное отношение к участнику СВО

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал возмутительной историю, изложенную в сюжете ГТРК «Псков», об участнике СВО Андрее Ползохновском, который фактически столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Участник специальной военной операции, потерял ногу, героически сражался, защищая всех нас, защищая нашу страну, нашу Родину. Награждён орденом Мужества. Вернулся домой и вынужден бороться за право поставить машину на положенной ему парковке. Это возмутительно. Такого быть в обществе просто не должно», – прокомментировал ситуацию Александр Котов.

«Мы не должны ждать, что нам кто-то принесёт победу, но каждый может приближать её по мере возможностей – жители городов, сельской местности объединяют усилия, собирая помощь, посылки, люди своими руками создают средства маскировки, отправляют на фронт письма поддержки. Мы должны помогать тем, кто сегодня участвует в боевых действиях в зоне специальной военной операции, и тем, кто вернулся с фронта домой. Мы должны с уважением относиться к нашим бойцам, к нашим героям», – уверен председатель Собрания.

«Как вообще мог возникнуть вопрос по поводу парковки для человека, имеющего статус инвалида? Если там есть состав правонарушения, значит, в обязательно порядке должны быть предусмотрены максимальные санкции в качестве наказания, но если даже там нет состава, поступки людей, которые допускают такое отношение, должны быть осуждены всеми нами. Такого просто не должно быть. Я осуждаю такое поведение и считаю, что мы должны сделать всё, чтобы люди, которые воюют, защищают нас, не испытывали трудности в жизни, а тем более по таким бытовым вопросам», – добавил Александр Котов.