Иллюминацию на главной ели в Великих Луках включили в тестовом режиме

Тестовое включение иллюминации на главной городской ели состоялось на площади Ленина в Великих Луках 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: Екатерина Мущенко
«Подрядчик завершает работы по монтажу главного новогоднего символа. В ближайшие дни будет также подключена гирлянда, а к выходным новогодняя красавица предстанет перед великолучанами во всей красе», - рассказали в администрации.
Напомним, 12 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал, что Великие Луки получат 22-метровую искусственную ель.
В начале декабря ее доставили в Великие Луки.