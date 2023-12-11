Общество

Иллюминацию на главной ели в Великих Луках включили в тестовом режиме

Тестовое включение иллюминации на главной городской ели состоялось на площади Ленина в Великих Луках 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: Екатерина Мущенко

«Подрядчик завершает работы по монтажу главного новогоднего символа. В ближайшие дни будет также подключена гирлянда, а к выходным новогодняя красавица предстанет перед великолучанами во всей красе», - рассказали в администрации.

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Напомним, 12 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал, что Великие Луки получат 22-метровую искусственную ель.

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В начале декабря ее доставили в Великие Луки.