Общество

Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в День региона посетили более 25 тыс. человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В целом масштабное региональное мероприятие на ВДНХ объединило в себе множество форматов — от развлекательных до образовательных.

О наиболее ярких достижениях Псковской области за последние годы на торжественной церемонии открытия рассказал губернатор региона Михаил Ведерников. Псковская область — один из немногих субъектов РФ, который не потерял в темпах развития с 2020 года. На сегодня регион в пятерке лидеров среди российских регионов по темпам роста доходов бюджета за последние 5 лет.

Псковская экономика успешно выдержала санкционное давление, производства Псковской области продолжают развиваться и активно замещают импортную продукцию. Великолукский завод «Импульс» запустит в 2024 году первое в России производство герметизированных промышленных аккумуляторов, которые сегодня импортируются из европейских и азиатских стран.

Сама Псковская область за последние годы заметно преобразилась — благоустраиваются города и поселки, обновляется социальная инфраструктура, появляются новые спортивные объекты и общественные пространства. В первую очередь — благодаря президентским нацпроектам и личной поддержке главы государства. За последние пять лет в Псковской области построены детские сады, новые школы, поставлено современное медоборудование, отремонтированы дороги.

Одна из главных точек роста экономики Псковской области — туризм. Регион ежегодно посещают более 450 тыс. туристов и 2 млн экскурсантов. Древняя Псковская земля традиционно в списке наиболее популярных туристических маршрутов Северо-Запада России. Один из факторов роста турпотока — насыщенная событийная сетка, которая год за годом развивается и совершенствуется.

Но не только стенд региона стал основным местом действия для Дня Псковской области. Масштабная презентация турпотенциала Псковской области состоялась на площадке Минэкономразвития РФ в декоративно-иммерсивном выставочном павильоне «Туризм». Она объединила в себе викторины, творческие номера и мастер-классы. Специалисты туриндустрии рассказали посетителям выставки «Россия» о преимуществах всесезонного отдыха в Псковской области, необычных туристических маршрутах, в первую очередь экологических и гастрономических.

Смотрите также Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе

На площадке Минздрава России медучреждения Псковской области представили свои достижения, в интерактивных форматах рассказали об оказании первой и высокотехнологической медпомощи.

Также в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» состоялись два круглых стола. На них региональные и федеральные эксперты обсудили успешные практики Псковской области в части устройства детей-сирот в семьи, а также перспективы развития агротуризма на территории региона. Деловая программа продолжилась подписанием соглашений в области развития межмуниципального сотрудничества и инвестиционной политики.

Смотрите также Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе

Интересные факты об истории Псковской области, о сохранении объектов культурного наследия Псковщины рассказали региональные спикеры на образовательной площадке Российского общества «Знание».

Дом российской кухни принял гастрономическое представление «Псковская еда». Гости выставки получили возможность попробовать традиционные блюда — псковские кокоры, маринованного судака с можжевельником, «пыжовскую» кашу из Изборска — в исполнении шеф-повара Андрея Лебедева. Гастрономические бренды региона также удивляли — пряник весом в 25 килограмм, мороженное как в детстве, сыры, цукаты и сладости.

Отметим, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.