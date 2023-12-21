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Общество

Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона

21.12.2023 15:13|ПсковКомментариев: 0

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в День региона посетили более 25 тыс. человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В целом масштабное региональное мероприятие на ВДНХ объединило в себе множество форматов — от развлекательных до образовательных.

О наиболее ярких достижениях Псковской области за последние годы на торжественной церемонии открытия рассказал губернатор региона Михаил Ведерников. Псковская область — один из немногих субъектов РФ, который не потерял в темпах развития с 2020 года. На сегодня регион в пятерке лидеров среди российских регионов по темпам роста доходов бюджета за последние 5 лет. 

Псковская экономика успешно выдержала санкционное давление, производства Псковской области продолжают развиваться и активно замещают импортную продукцию. Великолукский завод «Импульс» запустит в 2024 году первое в России производство герметизированных промышленных аккумуляторов, которые сегодня импортируются из европейских и азиатских стран.

Сама Псковская область за последние годы заметно преобразилась — благоустраиваются города и поселки, обновляется социальная инфраструктура, появляются новые спортивные объекты и общественные пространства. В первую очередь — благодаря президентским нацпроектам и личной поддержке главы государства. За последние пять лет в Псковской области построены детские сады, новые школы, поставлено современное медоборудование, отремонтированы дороги.

Одна из главных точек роста экономики Псковской области — туризм. Регион ежегодно посещают более 450 тыс. туристов и 2 млн экскурсантов. Древняя Псковская земля традиционно в списке наиболее популярных туристических маршрутов Северо-Запада России. Один из факторов роста турпотока — насыщенная событийная сетка, которая год за годом развивается и совершенствуется.

Но не только стенд региона стал основным местом действия для Дня Псковской области. Масштабная презентация турпотенциала Псковской области состоялась на площадке Минэкономразвития РФ в  декоративно-иммерсивном выставочном павильоне «Туризм». Она объединила в себе викторины, творческие номера и мастер-классы. Специалисты туриндустрии рассказали посетителям выставки «Россия» о преимуществах всесезонного отдыха в Псковской области, необычных туристических маршрутах, в первую очередь экологических и гастрономических.

На площадке Минздрава России медучреждения Псковской области представили свои достижения, в интерактивных форматах рассказали об оказании первой и высокотехнологической медпомощи.

Также в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» состоялись два круглых стола. На них региональные и федеральные эксперты обсудили успешные практики Псковской области в части устройства детей-сирот в семьи, а также перспективы развития агротуризма на территории региона. Деловая программа продолжилась подписанием соглашений в области развития межмуниципального сотрудничества и инвестиционной политики.

Интересные факты об истории Псковской области, о сохранении объектов культурного наследия Псковщины рассказали региональные спикеры на образовательной площадке Российского общества «Знание». 

Дом российской кухни принял гастрономическое представление «Псковская еда». Гости выставки получили возможность попробовать традиционные блюда — псковские кокоры, маринованного судака с можжевельником, «пыжовскую» кашу из Изборска — в исполнении шеф-повара Андрея Лебедева. Гастрономические бренды региона также удивляли — пряник весом в 25 килограмм, мороженное как в детстве, сыры, цукаты и сладости.

Отметим, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.

Теги: #выставкаРоссия #День Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия» Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия» Лекции об истории Псковской области прошли в рамках Дня региона на выставке «Россия» Псковский район и Бешенковичский район Республики Беларусь договорились о развитии сотрудничества Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине Губернатор Псковской области исполнит мечты двух детей в рамках федеральной акции «Елка желаний» День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия» Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия» Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия» Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия» Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия» Михаил Ведерников пригласил всех желающих посетить выставку «Россия» Снятые в псковских дворах фотографии космоса заинтересовали гостей выставки «Россия» на ВДНХ Посетители стенда Псковской области на ВДНХ рассказали о своих впечатлениях Опубликован путеводитель по выставке «Россия» с посещением стенда Псковской области Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ Оксана Федорова и Гоша Куценко посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» Новогодняя игрушка «Барс» от псковской мастерской украсит главную ель на ВДНХ Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины Автограф Гоши Куценко можно будет получить на стенде Псковской области на выставке «Россия» Новогоднюю ель Псковской области с игрушками от местных мастеров установили на выставке «Россия» День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря Гоша Куценко будет аудиогидом по псковскому стенду на выставке «Россия» Интерактивы пользуются особой популярностью на стенде Псковской области на ВДНХ Продукция псковских производителей представлена в «Универмаге» на ВДНХ Стенд Псковской области на выставке «Россия» за три дня посетили более 60 тысяч человек Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия» Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия» Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия» Копию меча князя Довмонта представят на выставке «Россия» в Москве От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды Квест «Серебряное ожерелье России» с заданиями о Псковской области пройдет на выставке «Россия» Рекорд России установит музыкант из Псковской области на выставке-форуме «Россия» На ВДНХ идет монтаж стенда Псковской области для участия в выставке «Россия» Варлаамовская башня станет главным символом Псковской области на ВДНХ Псковская область готовится к международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ
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