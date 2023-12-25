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Общество

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2023 году

27.12.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

По многолетней традиции Псковская Лента Новостей приготовила одно из коронных блюд к праздничному информационному столу - обзор самых искрометных высказываний публичных персон. На кого из них в уходящем году напали грибы? Как лесной урожай влияет на политический ландшафт? Кто следит за ценами на лапшу быстрого приготовления? Кого назвали ленивым? Кто борется с внутренним человеком настроения, а кто считает, что обделен внешней красотой? И где после Пскова — «Колыма»? На протяжении года ответы на эти вопросы давали герои новостных публикаций. А еще мы готовы назвать слово года, на этот раз оно в Псковской области особенное, свое собственное, ни на что не похожее.

 

«Что у него с яйцами?»

Как обычно, мощнее прочих жег глаголом сердца слушателей глава государства. В феврале Владимир Путин выступал с посланием Федеральному Собранию. Слушателям могло показаться, что спичрайтер Дмитрия Медведева (продолжавшего и в этом году взрывать соцсети искрометными пассажами) сменил заказчика — настолько яркими образами была наполнена речь президента. В частности, из послания стало известно, что «западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи», доказательством чему служит тот факт, «что они играли на жизни людей краплеными картами», «упивались своим вероломством» — так сочно президент описал ситуацию вокруг исполнения минских соглашений. Также он назвал «второсортными чужаками» с «купленными титулами графов, пэров, мэров» тех, кто захочет «доживать свой век в тепленьком местечке за границей». Вспомнил президент и собственную фразу «замучаетесь пыль глотать», что отпечаталась в сердцах россиян еще в 2002 году. То предупреждение о возможных потерях было адресовано бизнесменам, выводящим за рубеж деньги, заработанные в России. В 2023 году президент констатировал, что так и получилось, так что неудивительно, что «никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт».

Второй большой сеанс общения президента со страной состоялся в декабре. Во время подведения итогов года Владимир Путин прокомментировал растущие цифры на яичных ценниках. Сделал он это в своей неподражаемой манере: «Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства. Спросил, что у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил, что вот у граждан наших есть проблема. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства».

Псков — Колыма

Митрополит Тихон (Шевкунов) начинал год в статусе главы Псковской митрополии и завершает его в Крыме. Назначение на Симферопольскую кафедру состоялось в октябре и было неожиданным, кажется, не только для паствы, но и для самого церковного иерарха. Поэтому он не сдержал эмоций, покидая благословенную псковскую землю. Прощаясь с псковичами, посетовал: «Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента — Папу Римского. На Колыму! Вот и мне на курорты Колымы». Правда, спустя время поостыл. Через месяц после приезда в Крым сказал, что его неправильно поняли, а сравнение двух полуостровов было шуткой, призванной разрядить обстановку.

С момента отъезда митрополит Тихон минимум дважды посещал Псковскую область. В прошлый раз — в минувший понедельник, 25 декабря, в областном Собрании ему вручили знак Почетного гражданина, а в Печорах он принял участие в открытии нового въездного знака и памятника архангелу Михаилу. На сделанном в этот день фото рядом с ним действующий митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов), а также сенатор Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Козловский.

«Порочную практику отложенного материнства нужно ломать»

Один из членов правительства, министр здравоохранения Михаил Мурашко в июле посещал Псков. Сделанное им здесь заявление уже полгода будоражит общественность. «Мысль, которая существовала раньше, что женщинам необходимо сначала заниматься учебой, карьерой, а только потом думать о том, чтобы родить ребенка – это совершенное заблуждение. Потому что возраст женщин позволяет раньше стать мамой и заниматься карьерой параллельно. Такие женщины наиболее успешны со здоровыми детьми. Эту порочную практику отложенного материнства нужно ломать». Что же вызвало в словах министра бурную реакцию? Во-первых, женщины остались недовольны тем, что мужчина, пытаясь их к чему-то призвать, ни слова не сказал об ответственности отцов. При этом министр не уточнил, о какой карьере для матери без образования идет речь, какая работа ей светит с исходными данными «диплома нет — ребенок есть». А работать придется, видимо, сразу после завершения декретных выплат, забыв об образовании, так как ребенка нужно чем-то кормить и где-то с ним жить — скатерть-самобранка и крыша над головой автоматически не прилагаются к свидетельству о рождении нового человека. Во всяком случае, именно такими мыслями делятся женщины, посчитавшие, что «ломать» об колено будут не «порочную практику», а их самих.

Ошапурки в сумасшедшем мире

В Псковской области словом года, несомненно, стало «ОШАПУРКИ». Оно живет в глубинах местного диалекта, внесено учеными-лингвистами в Псковский областной словарь — и было вынуто в мае на свет губернатором Михаилом Ведерниковым. На псковском диалекте ошапурок — непривлекательный по своим моральным качествам человек. Глава региона назвал так вандалов, разгромивших общественный туалет в парке Строителей. Ошапурков быстро нашли, ими оказались восемь подростков, в пестрой компании перемешались лицеисты и ученики вечерней школы. Последовала публичная порка — фигуральная, но многие, вероятно, не отказались бы увидеть реальную на центральной городской площади. Тем более, что акты вандализма не прекратились, с пугающей периодичностью новости об очередном погроме чего-нибудь общественного поступают из разных весей. Журналисты быстро назвали явление «ошапуркингом». Вероятно, писать о новых его проявлениях в наступающем году предстоит не раз.

В наш золотой цитатник уверенно вносим еще несколько высказываний Михаила Ведерникова. По федеральным СМИ широко разошлись его слова с проходившего в Пскове международного медиафорума: «Мир сошел с ума». В качестве частного проявления такого сумасшествия можно трактовать явление, стоящее за другой его фразой. 7 декабря в ходе прямой линии с жителями региона в студии ГТРК «Псков» Михаил Ведерников дал свою оценку взаимодействию управляющих компаний с жильцами: «Люди приходят в управляющие компании, как к императору на поклон». Наверняка, это высказывание сопровождалось энергичным одобрением телезрителей. А судя по творящемуся этой зимой во дворах, упомянутый «император» не спешит в обмен на поклоны проявить свою благосклонность и заняться своей прямой работой — расчисткой вверенной территории. Само же в оттепель тает, так куда спешить?

Не зря глава города Борис Елкин сказал: «"Косяки" есть у всех». Фраза, хоть и прозвучала по адресу дорожных подрядчиков, но носит универсальный характер и может быть приложена, практически, к каждой точке окружающей действительности.

Нападение грибов

На политическом небосклоне наиболее значимым событием стали выборы губернатора, победу в которых одержал действующий глава региона. После завершения кампании избиратели узнали о влиянии даров леса на политический процесс. Руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России Наталья Мельникова в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя данные о почти 38% явке, заявила, что «грибы во всем виноваты, потому что невероятный урожай грибов в этом году, грибы немного подкосили явку». О происходящем в местных лесах многое мог бы добавить лидер местных справедливороссов Олег Брячак. Еще в мае тот делился с подписчиками в соцсетях снимком корзины и пакета, наполненных морщинистыми шляпками: «Заехал в лес, а там на меня напали мои любимые грибы».

Шутка ли, десять кило за час! Вероятно, такой результат помог Олегу Брячаку еще весной спрогнозировать итог сентябрьских выборов и отказаться от участия в них, выразив поддержку основному кандидату.

Зато персек обкома КПРФ Петр Алексеенко решился на участие в губернаторской гонке. Вероятно, потому что за пропитанием он ходит не в лес, а в супермаркет. В марте на сессии областного Собрания товарищ Алексеенко продемонстрировал красную (какую же еще?) коробочку с лапшой быстрого приготовления. «Год назад она стоила на 25% дешевле», - сверкнул коммунист своей осведомленностью.

«Люди мы не злобные, но все записываем в тетрадь»

Как обычно, значимой площадкой для выражения политиками своей позиции стала студия «ПЛН FM», предоставляющая возможность для самопрезентации выразителям широкого спектра мнений. Именно здесь вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян, помощник сенатора Андрея Турчака, немного порассуждал о взаимодействии ветвей власти. Говоря о чиновниках, которые позволяют себе игнорировать приглашение на «парламентский час», он заметил: «Люди мы не злобные, но все записываем в тетрадь».

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский повторил девиз дома Грейджоев: «То, что мертво, умереть не может», - направив свои слова в адрес местных яблочников.

Депутат-единоросс Алексей Севастьянов тоже имеет свой взгляд на деятельность оппозиции: «С уважением отношусь к оппозиции, но, если честно, ребята ленивые». Представителю партии «Яблоко», муниципальному депутату Николаю Кузьмину местная политическая поляна видится ареной для спортивных состязаний: «Когда против шахматистов ставят боксеров, тяжело выигрывать», - так он прокомментировал снятие списков партии с муниципальных выборов. Актуально в предолимпийский год, под занавес которого российским спортсменам предложили стать просто спортсменами.

«Ленин — это фетишизм»

Год ознаменовался очередным витком обсуждения судьбы памятника Ленину на одноименной площади в областной столице.

Подобие заочной дискуссии о ленинском наследии образовалось между лидером местных ЛДПРовцев Антоном Минаковым и коммунистом Олегом Киселёвым. «Для меня как для человека православного, это кощунство — почему у нас в сердце страны неотпетое тело лежит столько лет? Не от этого ли у нас столько бед?», - пришел господин Минаков к широким выводам. «Ленин — это фетишизм, заложенный с детского сада и школы», - еще более широкими мазками добавил в эту картину ярких красок товарищ Киселёв.

Внутри и снаружи

Немного своего внутреннего мира раскрыли перед публикой представители сферы культуры. Как обычно, был щедр на высказывания худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. В этом году он стал гостем радиопрограммы «Чай втроем», где известные персоны предстают в домашней обстановке. «Я совсем не белый и уж точно не пушистый. Много лет и не безуспешно борюсь с человеком настроения внутри себя», - признался худрук.

Не менее критичной по отношению к себе оказалась экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. В радиоэфире она довольно жестко прошлась по собственной внешности: «Бог красотой меня обделил». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в Псков певица приезжала сидеть в жюри фестиваля «Мисс и Миссис Псков».

Уже признанная королева красоты, экс-«Мисс Вселенная» и уроженка Пскова Оксана Федорова, сделала попытку обнаружить в себе поэтический талант. На странице в соцсети она выложила серию фотоснимков, сделанных на берегу реки Псковы, прикрепив к ним стихотворение собственного сочинения:

О, Псковщина! Люблю я твои парки,
Люблю твои я берега,
Люблю святынь твоих я арки
И золотые купола,
Люблю краев твоих напевы,
И ярмарки, и добрый люд,
Скажу весьма я откровенно:
Россия совершенствуется тут!

«Будем всех ловить»

На экономической ниве в этом году традиционно сиял бриллиантом ораторский талант бизнесмена Игоря Савицкого. Благодаря ему, мы узнали, что в Китае «чудо только в одном — миллиард или полтора миллиарда человек», а вот в России «к сожалению, такого чуда не произошло». Вот и не надо удивляться дефициту кадров на предприятиях. В холдинге Игоря Савицкого сложилась своеобразная HR-стратегия: «Мы работников не то, что нанимаем, мы их ловим. Скоро будут у нас ходить патрули по городу, будем всех, кто не предъявит справку о работе, ловить – и к нам на предприятие». Хохмы хохмами, но в словах предпринимателя о «большой беде» в сфере занятости есть только доля шутки. Да еще и: «Главного закона — Трудового законодательства — нет, оно убогое, оно вредит всем — и работодателям и работнику».

Таким мы увидели 2023-й год в высказываниях публичных персон. И уже завели в редакционном блокноте страничку под заголовком «2024», чтобы прямо с 1 января продолжить пополнение цитатника.

Анастасия Плужникова

Теги: #итоги года
Источник: Псковская Лента Новостей
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