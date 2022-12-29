Политика

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2022 году

Уже второе десятилетие Псковская Лента Новостей представляет самые яркие высказывания публичных персон, прозвучавшие за год. В этом году они касались принципа захаба в политике, пакета с пакетами санкций, «подхрюкивающих подсвинков», точек над фамилией градоначальника областного центра, принципа «жрать и рожать», любви к котикам, отказа от кофе и старта губернаторской кампании.

Из года в год публичная политика становится все более серой и бесцветной, все меньше публика слышит искрометных фраз и смешных оговорок, а все больше - пафосных речей и пропагандистских штампов. Да и в год проведения спецоперации было не до шуток. Часть сказанного в публичном поле повторять не хочется, а над другим несмешно смеяться. Поэтому формат нынешнего обзора будет отличаться от привычного читателям. Здесь не будет фраз вроде «не дышите на меня кокаином» и «у меня даже носки мокрые». Разве что отличился советник по СМИ Антон Сергеев со своим «жрать и рожать». По его словам, таким способом происходит подготовка месячных аналитических отчетов: «Когда сажусь, это четыре-пять часов, я съедаю все, что есть в холодильнике, слушаю какую-то невообразимую музыку и потом выдыхаю». Появляется ли после этого аналитика, господин советник уточнять не стал.

В остальном мы, преимущественно, подобрали цитаты, обозначающие важные вехи по ходу течения уходящих в историю месяцев.

Словом года безальтернативно становится «спецоперация». В семантическом облаке вокруг - производные от нее «санкции», «частичная мобилизация», «эмиграция». В этот раз мы впервые готовы представить число года - 89.

Официально в Российской Федерации в уходящем году стало столько 89 субъектов. «Новенькие» - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область - присоединись в сентябре. Карты, оспаривающие территориальную целостность России, Госдума признала экстремистским материалом, за их распространение положен штраф до миллиона рублей или 15 суток ареста.

Вокруг этой этой орбиты и крутились высказывания публичных персон. Конечно, в первую очередь, заявления президента. Фактически, год начался 21 февраля со слов Владимира Путина: «Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация». Потом наступило 24 февраля: «Мной принято решение о проведении специальной военной операции». И 21 сентября: «В этой ситуации считаю необходимым... поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».

Безусловно, в золотой фонд президентских цитат войдут слова Владимира Путина: «Нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение». Сюда же добавим новогоднее пожелание для чиновников от медиаменеджера Маргариты Симоньян: «Нужно перестать врать на всех уровнях. Сделайте своему народу такой новогодний подарок».

Псковичи, конечно, запомнят еще и слова президента, сказанные 28 декабря, когда Владимир Путин по видеосвязи открыл первую очередь завода «Титан-Полимер: «Государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции». Еще он сказал, что работавшие над запуском предприятия «укрепляют промышленный суверенитет России». И пообещал в следующем году приехать на 550-летие Псково-Печерского монастыря:

«Обязательно буду, обязательно».

Год прошел под знаком беспрецедентного санкционного давления. Один только ЕС принял уже девятый пакет санкций. Россияне реагируют на запретительный зуд (раньше свойственный в большей степени отечественным политикам) с присущей народу иронией. «Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!» - отреагировал на происходящее сенатор от Псковской области и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В том же духе высказалась его коллега по верхней палате парламента Елена Афанасьева: «Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами».

Ни одной статьи не хватит, чтобы рассказать, как выжигал пространство глаголом зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Однажды кто-нибудь защитит диссертацию по «нацистским выкормышам», «обкурившимся каннабиса каннибалам», «натужным крикунам», «недалеким вашингтонским функционерам и их европейским вассалам», «образцу бессильной злобы и редкостной оголтелой русофобии, зависимости и управляемости» и по ставшей уже классикой «разномастной своре хрюкающих подсвинков». Последняя метафора оказалась насколько удачной, так глубоко ушла в народ, что в новогоднем прогнозе ДАМ превратил ее в «радостно подхрюкивающих подсвинков».

На текущий год удивительно верным оказался прогноз председателя областного Собрания Александра Котова, данный им в начале спецоперации: «Думаю, апокалиптического сценария в экономике точно не будет. Абсолютно не верю ни в какой «железный занавес». Невозможно такую страну, как Россия, закрыть, чтобы она существовала отдельно от процессов, которые происходят в мировой экономике».

Так что теперь вдвойне прислушаешься к словам спикера уже из конца года: «Что касается границы, которая у нас рядом. За Псков не надо беспокоиться. В любой ситуации, если она вдруг, не дай бог, возникнет, лучше беспокоиться за Таллин, Ригу и Вильнюс».

Как пройдет следующий политический год в Псковской области, долго гадать не надо. Все сказал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Своим заявлением он дал старт губернаторской кампании 2023-го года: «Силы есть, желание есть. Псковскую область люблю, понимаю, что нужно делать, как нужно делать. Если президент доверит и жители Псковской области подержат, я с удовольствием применю себя здесь на благо жителей нашего региона». Прошлые выборы в 2018 году он выиграл с результатом 70,68%.

Также глава региона подтвердил свой статус участника триумвирата, сложившегося по линии «федеральная власть - региональная - духовная»: «На форуме СМИ один гость сказал, что в Псковской области есть уникальный триумвират: губернатор, Андрей Анатольевич [Турчак] и владыка [Тихон]. Во многом благодаря такой слаженной, системной, доверительной, открытой, заинтересованной совместной работе нам удается выходить на достаточно сложные и эксклюзивные для региона решения».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), награжденный в этом году орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, через несколько дней после начала частичной мобилизации поддержал духовных чад, сказав, что «в каждой беде, в каждом крестном нашем личном страдании есть высокий смысл, поднимающий нас над самими собой, укрепляющих нас, нашу веру и наше упование на Господа».

А в ноябре объяснил, почему началась спецоперация: «Мне, человеку не военному, сложно понять все причины начала СВО. Но я лично знаю президента РФ Владимира Путина. Он бы не начал СВО при иных жизненных обстоятельств для России. Значит, это было нужно».

По-настоящему долгожданным для политического сообщества стало состоявшееся в этом году назначение Александра Серавина на пост вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. Свое первое интервью в новом качестве он дал «ПЛН FM». Студия региональной радиостанции остается местом, где генерируются инфоповоды федерального уровня, где руководители могут наиболее эффективно донести свою позицию до широкой аудитории и где приветствуется высказывание разных точек зрения по самым актуальным вопросам.

Александр Серавин рассказал, по каким принципам живет вверенная ему сфера, использовав метафорический образ захаба - узкого (еще и изогнутого, в случае Пскова) коридора за первыми воротами крепостной стены. «Конструкция псковского захаба, - считает Александр Серавин, - хорошо иллюстрирует многие действия во внутренней политике Псковской области».

Год не изобиловал приездами высоких гостей. Но кое-кто до Псковской области все-таки добрался. В частности, первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко.

Он приезжал летом на открытие молодежного форума «Истоки» в Печорах, где сказал: «С ребятами говорили, что любой кризис и любой вызов - это время возможностей. Россия сегодня - страна возможностей». И целых два раза область посетил министр просвещения Сергей Кравцов. На Днях пушкинской поэзии и русской культуры он напомнил, что «Александр Сергеевич Пушкин - наше национальное достояние», а на Всероссийском форуме учителей музыки, что «Псковская земля - колыбель русской истории, христианства и культуры». Как говорится, повторение - мать ученья.

Местные политики попадали со своими спичами в федеральную ротацию нечасто, но зато как ярко! После эфира на «ПЛН FM» зажглась звезда Алеси Михачевой, депутата гордумы и руководителя Центра добровольчества. После публикации отрезка эфира в Telegram-канале Ксении Собчак завирусились слова Алеси Михачевой о том, где найти ресурсы для отправки гуманитарной помощи в зону проведения СВО: «Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему».

Алеся Михачева - новобранец в депутатском корпусе, мандат она получила по итогам осенних выборов. Во время голосования за кандидатов на места в городском парламенте впервые применили электронное дистанционное голосование. «Дистанционное электронное голосование - это не замена традиционного голосования. Оно рассчитано на людей, которые не могут в день голосования попасть на свой избирательный участок, например, уехали в командировку или учиться», - объяснял суть нововведения председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. На предстоящие выборы губернатора уже подана заявка в ЦИК о проведении ДЭГ.

Но это больше интересно политобозревателям. Сердцу простого избирателя куда милее признание Игоря Сопова в любви к кошачьим, сделанное во время семейной радиопередачи «Чай втроем»: «Я был воспитан кошками с детства. Если бы меня воспитывали, как Маугли, волки, то я бы любил собак. А так, с кошками интереснее: они добрые, пушистые, и проблем с ними меньше». Свою любовь он не только декларирует, но и регулярно подтверждает. Что ни выборы - то в соцсетях появляется фото Игоря Сопова с очередным котом на избирательном участке. Свежие снимки из Пушкинских Гор, где под занавес года выбирали главу района, и выбрали Оксану Филиппову - не без помощи котика Гоши из деревни Велье.

Нет сомнений, что вскоре мы увидим Telegram-канал Оксаны Филипповой. Приход в эту соцсеть глав муниципалитетов стал трендом года. «Открыл телеграм-канал. Теперь буду и здесь делиться с вами новостями и рассказывать о своей работе, присоединяйтесь», - так в апреле поприветствовал аудиторию в новой для себя соцсети глава Великих Лук Николай Козловский.

Telegram и «ВКонтакте» - две площадки, работу с которыми муниципальных глав ежемесячно оценивает Центр управления регионом. В топ-5 входит глава Пскова Борис Елкин, занявший это кресло в уходящем году и присоединивший к нему свои предыдущие полномочия с упраздненного теперь поста главы администрации города. По-прежнему констатируем, что в публичном поле Борис Елкин - полная противоположность бывшего главы Пскова Ивана Цецерского. За лаврами краснобая нынешний градоначальник не гонится, его высказывания всегда носят строго конструктивный характер. Потому так ценны редкие отступления от генеральной линии. В частности, Борис Елкин рассказал, куда делись две точки над его фамилией.

«Я по паспорту - Елкин. С точки зрения правописания - через "Е", с точки зрения звучания, удобнее говорить через "Ё", и многим это привычнее. Когда некоторые средства массовой информации пишут через "Ё", иногда глаз режет. Все должно быть правильно: если в официальных документах пишется через "Е", то и во всех остальных должно быть через "Е", чтобы не было путаницы».

Проведение спецоперации неминуемо повлияло на сферу культуры. По словам худрука местного драмтеатра Дмитрия Месхиева, есть режиссеры, которые отказались от запланированных на псковской сцене постановок после решения перечислять доход от каждого пятого спектакля на оказание помощи 76-й дивизии ВДВ.

Также он прокомментировал попытки отмены русской культуры на западе: «Могу объяснить эту ситуацию только истерией ребят, которые населяют Европу и руководят там культурой. Происходит некий геноцид русской культуры. У меня вызывает улыбку и смех, когда в Европе запрещают исполнять Первый концерт Чайковского. Чайковский тут при чем? Истерия руководства западных стран заходит на юмористическую ноту».

Зато с Госдуме со всей серьезностью подошли к вопросу огораживания русской культуры от чуждых веяний. Депутат от Псковской области Александр Козловский предложил маркировать продукцию массовой культуры с упоминание тему ЛГБТ: «Как с курением - маркировать. А там уже каждый родитель будет сам для себя решать, показывать это своим детям или нет. Я хотел бы, чтобы мои дети избежали потрясений, и я выступаю за традиционные ценности. И почему я должен, не знаю, всю 15-ю серию какого-то сериала смотреть вот эти переживания, драму и трагедию между героями с прикрасами? Или смотреть мультфильм с ребенком и потом узнать, что персонаж мультика - гей?».

Вскоре после того, как прозвучали эти слова, Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Желание Александра Козловского сбылось. В частности, книжные магазины снимают с продажи тиражи с соответствующей тематикой или заворачивают книги в непрозрачные упаковки.

В музейном мире состоялось два значимых события. Созданный в прошлом году Псково-Изборский музей с федеральным статусом в этом году разделился надвое. Однако это не изменило масштабных планов генерального директора Псковского музея заповедника: «Я люблю, когда королевство большое», - сказала Светлана Мельникова. Принцип своей работы она обозначила так: «Подачу исторического материала, подачу невероятной красоты и значимости памятников Псковщины нельзя превращать в Диснейленд».

На карте Пскова появился новый музей в память о годах оккупации. «Псковская область - один из наиболее пострадавших от зверств немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны регион России. Более чем за три года немецкие карательные отряды сожгли около 4 тысяч деревень, уничтожили более 7 тысяч мирных граждан, вывезли в другие зоны более 150 тысяч человек», - отметил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Такими отпечатались в сердце высказывания публичных лиц о самых значимых событиях года. Закончим его словами заместителя председателя регионального парламента Александра Братчикова:

«Конечно, все будет хорошо. По-другому и быть не может».

Анастасия Плужникова