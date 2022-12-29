Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экватор в облсовпрофе
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
Бюджет по 15 округу на 2023 год
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
рост тарифов
карта скидок от профсоюза
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Политические итоги-2022
Новая «Пчёлка» в Пскове
100 псковских миллионеров
новое в недвижимости
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Газ в быту
Курс на 2023 ЛОНГРИД
 
 
 
ещё Политика 29.12.2022 19:481 Политические итоги-2022 30.12.2022 11:300 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2022 году 30.12.2022 10:010 К 100-летию образования СССР: Советский Союз — тюрьма народов или общество социальной справедливости? 29.12.2022 20:500 Андрей Турчак провёл первое заседание координационной группы по вопросам СВО 29.12.2022 19:481 Политические итоги-2022 29.12.2022 16:050 Губернатор обозначил новому главе Пушкиногорского района ключевые направления работы
 
 
 
Самое популярное 28.12.2022 12:474 100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет 28.12.2022 12:571 В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области 26.12.2022 17:130 Автобусы поедут по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря 28.12.2022 16:445 Путин пообещал приехать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2022 году

30.12.2022 11:30|ПсковКомментариев: 0

Уже второе десятилетие Псковская Лента Новостей представляет самые яркие высказывания публичных персон, прозвучавшие за год. В этом году они касались принципа захаба в политике, пакета с пакетами санкций, «подхрюкивающих подсвинков», точек над фамилией градоначальника областного центра, принципа «жрать и рожать», любви к котикам, отказа от кофе и старта губернаторской кампании.

 

Из года в год публичная политика становится все более серой и бесцветной, все меньше публика слышит искрометных фраз и смешных оговорок, а все больше - пафосных речей и пропагандистских штампов. Да и в год проведения спецоперации было не до шуток. Часть сказанного в публичном поле повторять не хочется, а над другим несмешно смеяться. Поэтому формат нынешнего обзора будет отличаться от привычного читателям. Здесь не будет фраз вроде «не дышите на меня кокаином» и «у меня даже носки мокрые». Разве что отличился советник по СМИ Антон Сергеев со своим «жрать и рожать». По его словам, таким способом происходит подготовка месячных аналитических отчетов: «Когда сажусь, это четыре-пять часов, я съедаю все, что есть в холодильнике, слушаю какую-то невообразимую музыку и потом выдыхаю». Появляется ли после этого аналитика, господин советник уточнять не стал.

В остальном мы, преимущественно, подобрали цитаты, обозначающие важные вехи по ходу течения уходящих в историю месяцев.

Словом года безальтернативно становится «спецоперация». В семантическом облаке вокруг - производные от нее «санкции», «частичная мобилизация», «эмиграция». В этот раз мы впервые готовы представить число года - 89.

Официально в Российской Федерации в уходящем году стало столько 89 субъектов. «Новенькие» - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область - присоединись в сентябре. Карты, оспаривающие территориальную целостность России, Госдума признала экстремистским материалом, за их распространение положен штраф до миллиона рублей или 15 суток ареста.

Вокруг этой этой орбиты и крутились высказывания публичных персон. Конечно, в первую очередь, заявления президента. Фактически, год начался 21 февраля со слов Владимира Путина: «Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация». Потом наступило 24 февраля: «Мной принято решение о проведении специальной военной операции». И 21 сентября: «В этой ситуации считаю необходимым... поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».

Безусловно, в золотой фонд президентских цитат войдут слова Владимира Путина: «Нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение». Сюда же добавим новогоднее пожелание для чиновников от медиаменеджера Маргариты Симоньян: «Нужно перестать врать на всех уровнях. Сделайте своему народу такой новогодний подарок».

Псковичи, конечно, запомнят еще и слова президента, сказанные 28 декабря, когда Владимир Путин по видеосвязи открыл первую очередь завода «Титан-Полимер: «Государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции». Еще он сказал, что работавшие над запуском предприятия «укрепляют промышленный суверенитет России». И пообещал в следующем году приехать на 550-летие Псково-Печерского монастыря:

«Обязательно буду, обязательно».

Год прошел под знаком беспрецедентного санкционного давления. Один только ЕС принял уже девятый пакет санкций. Россияне реагируют на запретительный зуд (раньше свойственный в большей степени отечественным политикам) с присущей народу иронией. «Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!» - отреагировал на происходящее сенатор от Псковской области и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В том же духе высказалась его коллега по верхней палате парламента Елена Афанасьева: «Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами».

Ни одной статьи не хватит, чтобы рассказать, как выжигал пространство глаголом зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Однажды кто-нибудь защитит диссертацию по «нацистским выкормышам», «обкурившимся каннабиса каннибалам», «натужным крикунам», «недалеким вашингтонским функционерам и их европейским вассалам», «образцу бессильной злобы и редкостной оголтелой русофобии, зависимости и управляемости» и по ставшей уже классикой «разномастной своре хрюкающих подсвинков». Последняя метафора оказалась насколько удачной, так глубоко ушла в народ, что в новогоднем прогнозе ДАМ превратил ее в «радостно подхрюкивающих подсвинков».

На текущий год удивительно верным оказался прогноз председателя областного Собрания Александра Котова, данный им в начале спецоперации: «Думаю, апокалиптического сценария в экономике точно не будет. Абсолютно не верю ни в какой «железный занавес». Невозможно такую страну, как Россия, закрыть, чтобы она существовала отдельно от процессов, которые происходят в мировой экономике».

Так что теперь вдвойне прислушаешься к словам спикера уже из конца года: «Что касается границы, которая у нас рядом. За Псков не надо беспокоиться. В любой ситуации, если она вдруг, не дай бог, возникнет, лучше беспокоиться за Таллин, Ригу и Вильнюс».

Как пройдет следующий политический год в Псковской области, долго гадать не надо. Все сказал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Своим заявлением он дал старт губернаторской кампании 2023-го года: «Силы есть, желание есть. Псковскую область люблю, понимаю, что нужно делать, как нужно делать. Если президент доверит и жители Псковской области подержат, я с удовольствием применю себя здесь на благо жителей нашего региона». Прошлые выборы в 2018 году он выиграл с результатом 70,68%.

Также глава региона подтвердил свой статус участника триумвирата, сложившегося по линии «федеральная власть - региональная - духовная»: «На форуме СМИ один гость сказал, что в Псковской области есть уникальный триумвират: губернатор, Андрей Анатольевич [Турчак] и владыка [Тихон]. Во многом благодаря такой слаженной, системной, доверительной, открытой, заинтересованной совместной работе нам удается выходить на достаточно сложные и эксклюзивные для региона решения».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), награжденный в этом году орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, через несколько дней после начала частичной мобилизации поддержал духовных чад, сказав, что «в каждой беде, в каждом крестном нашем личном страдании есть высокий смысл, поднимающий нас над самими собой, укрепляющих нас, нашу веру и наше упование на Господа».

А в ноябре объяснил, почему началась спецоперация: «Мне, человеку не военному, сложно понять все причины начала СВО. Но я лично знаю президента РФ Владимира Путина. Он бы не начал СВО при иных жизненных обстоятельств для России. Значит, это было нужно».

По-настоящему долгожданным для политического сообщества стало состоявшееся в этом году назначение Александра Серавина на пост вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. Свое первое интервью в новом качестве он дал «ПЛН FM». Студия региональной радиостанции остается местом, где генерируются инфоповоды федерального уровня, где руководители могут наиболее эффективно донести свою позицию до широкой аудитории и где приветствуется высказывание разных точек зрения по самым актуальным вопросам.

Александр Серавин рассказал, по каким принципам живет вверенная ему сфера, использовав метафорический образ захаба - узкого (еще и изогнутого, в случае Пскова) коридора за первыми воротами крепостной стены. «Конструкция псковского захаба, - считает Александр Серавин, - хорошо иллюстрирует многие действия во внутренней политике Псковской области».

Год не изобиловал приездами высоких гостей. Но кое-кто до Псковской области все-таки добрался. В частности, первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко. 

Он приезжал летом на открытие молодежного форума «Истоки» в Печорах, где сказал: «С ребятами говорили, что любой кризис и любой вызов - это время возможностей. Россия сегодня - страна возможностей». И целых два раза область посетил министр просвещения Сергей Кравцов. На Днях пушкинской поэзии и русской культуры он напомнил, что «Александр Сергеевич Пушкин - наше национальное достояние», а на Всероссийском форуме учителей музыки, что «Псковская земля - колыбель русской истории, христианства и культуры». Как говорится, повторение - мать ученья.

Местные политики попадали со своими спичами в федеральную ротацию нечасто, но зато как ярко! После эфира на «ПЛН FM» зажглась звезда Алеси Михачевой, депутата гордумы и руководителя Центра добровольчества. После публикации отрезка эфира в Telegram-канале Ксении Собчак завирусились слова Алеси Михачевой о том, где найти ресурсы для отправки гуманитарной помощи в зону проведения СВО: «Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему».

Алеся Михачева - новобранец в депутатском корпусе, мандат она получила по итогам осенних выборов. Во время голосования за кандидатов на места в городском парламенте впервые применили электронное дистанционное голосование. «Дистанционное электронное голосование - это не замена традиционного голосования. Оно рассчитано на людей, которые не могут в день голосования попасть на свой избирательный участок, например, уехали в командировку или учиться», - объяснял суть нововведения председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. На предстоящие выборы губернатора уже подана заявка в ЦИК о проведении ДЭГ.

Но это больше интересно политобозревателям. Сердцу простого избирателя куда милее признание Игоря Сопова в любви к кошачьим, сделанное во время семейной радиопередачи «Чай втроем»: «Я был воспитан кошками с детства. Если бы меня воспитывали, как Маугли, волки, то я бы любил собак. А так, с кошками интереснее: они добрые, пушистые, и проблем с ними меньше». Свою любовь он не только декларирует, но и регулярно подтверждает. Что ни выборы - то в соцсетях появляется фото Игоря Сопова с очередным котом на избирательном участке. Свежие снимки из Пушкинских Гор, где под занавес года выбирали главу района, и выбрали Оксану Филиппову - не без помощи котика Гоши из деревни Велье.

Нет сомнений, что вскоре мы увидим Telegram-канал Оксаны Филипповой. Приход в эту соцсеть глав муниципалитетов стал трендом года. «Открыл телеграм-канал. Теперь буду и здесь делиться с вами новостями и рассказывать о своей работе, присоединяйтесь», - так в апреле поприветствовал аудиторию в новой для себя соцсети глава Великих Лук Николай Козловский.

Telegram и «ВКонтакте» - две площадки, работу с которыми муниципальных глав ежемесячно оценивает Центр управления регионом. В топ-5 входит глава Пскова Борис Елкин, занявший это кресло в уходящем году и присоединивший к нему свои предыдущие полномочия с упраздненного теперь поста главы администрации города. По-прежнему констатируем, что в публичном поле Борис Елкин - полная противоположность бывшего главы Пскова Ивана Цецерского. За лаврами краснобая нынешний градоначальник не гонится, его высказывания всегда носят строго конструктивный характер. Потому так ценны редкие отступления от генеральной линии. В частности, Борис Елкин рассказал, куда делись две точки над его фамилией.

«Я по паспорту - Елкин. С точки зрения правописания - через "Е", с точки зрения звучания, удобнее говорить через "Ё", и многим это привычнее. Когда некоторые средства массовой информации пишут через "Ё", иногда глаз режет. Все должно быть правильно: если в официальных документах пишется через "Е", то и во всех остальных должно быть через "Е", чтобы не было путаницы».

Проведение спецоперации неминуемо повлияло на сферу культуры. По словам худрука местного драмтеатра Дмитрия Месхиева, есть режиссеры, которые отказались от запланированных на псковской сцене постановок после решения перечислять доход от каждого пятого спектакля на оказание помощи 76-й дивизии ВДВ.

Также он прокомментировал попытки отмены русской культуры на западе: «Могу объяснить эту ситуацию только истерией ребят, которые населяют Европу и руководят там культурой. Происходит некий геноцид русской культуры. У меня вызывает улыбку и смех, когда в Европе запрещают исполнять Первый концерт Чайковского. Чайковский тут при чем? Истерия руководства западных стран заходит на юмористическую ноту».

Зато с Госдуме со всей серьезностью подошли к вопросу огораживания русской культуры от чуждых веяний. Депутат от Псковской области Александр Козловский предложил маркировать продукцию массовой культуры с упоминание тему ЛГБТ: «Как с курением - маркировать. А там уже каждый родитель будет сам для себя решать, показывать это своим детям или нет. Я хотел бы, чтобы мои дети избежали потрясений, и я выступаю за традиционные ценности. И почему я должен, не знаю, всю 15-ю серию какого-то сериала смотреть вот эти переживания, драму и трагедию между героями с прикрасами? Или смотреть мультфильм с ребенком и потом узнать, что персонаж мультика - гей?».

Вскоре после того, как прозвучали эти слова, Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Желание Александра Козловского сбылось. В частности, книжные магазины снимают с продажи тиражи с соответствующей тематикой или заворачивают книги в непрозрачные упаковки.

В музейном мире состоялось два значимых события. Созданный в прошлом году Псково-Изборский музей с федеральным статусом в этом году разделился надвое. Однако это не изменило масштабных планов генерального директора Псковского музея заповедника: «Я люблю, когда королевство большое», - сказала Светлана Мельникова. Принцип своей работы она обозначила так: «Подачу исторического материала, подачу невероятной красоты и значимости памятников Псковщины нельзя превращать в Диснейленд».

На карте Пскова появился новый музей в память о годах оккупации. «Псковская область - один из наиболее пострадавших от зверств немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны регион России. Более чем за три года немецкие карательные отряды сожгли около 4 тысяч деревень, уничтожили более 7 тысяч мирных граждан, вывезли в другие зоны более 150 тысяч человек», - отметил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Такими отпечатались в сердце высказывания публичных лиц о самых значимых событиях года. Закончим его словами заместителя председателя регионального парламента Александра Братчикова:

«Конечно, все будет хорошо. По-другому и быть не может».

Анастасия Плужникова

Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 154 человека
30.12.2022, 12:450 Подсветка появилась на великолукском спорткомплексе «Айсберг» 30.12.2022, 12:390 О графике работы постов таможенного управления в новогодние праздники рассказали псковичам 30.12.2022, 12:260 «Мужчина, ну не нужны тебе эти духи»: пскович едва не оставил без подарка жену из-за ошибки на почте 30.12.2022, 12:220 В полиции не подтвердили информацию о ДТП в Псковском районе
30.12.2022, 12:180 Блогер из Великих Лук объявил награду в 1 млн рублей за жену, похожую на Уэнсдей 30.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» об итогах года на медиаполяне Псковской области 30.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 декабря 30.12.2022, 11:560 «Единая Россия»: В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ
30.12.2022, 11:410 Автоклубы передали в четыре района Псковской области  30.12.2022, 11:390 «Привет из прошлого» получат сотрудники псковского МЧС и хлебокомбината 30.12.2022, 11:300 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2022 году 30.12.2022, 11:210 Молоко с новой фермы «Ажово» начали продавать в магазинах «Деревня Соловьи»
30.12.2022, 11:170 Жителя Палкино поймали с угнанным автомобилем в Псковском районе 30.12.2022, 11:130 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области 30.12.2022, 11:080 Мосгортранс продаст две закрытые базы отдыха в Псковской области 30.12.2022, 10:540 После падения сосульки на генерал-лейтенанта МЧС возбудили уголовное дело
30.12.2022, 10:510 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 30.12.2022, 10:510 Пункт выдачи заказов продают в Пскове за 500 тысяч рублей 30.12.2022, 10:490 Псковичей приглашают выставку к 100-летию образования СССР 30.12.2022, 10:460 Эвакуированный из блокадного Ленинграда ищет информацию о приютившей его семье в Псковской области
30.12.2022, 10:410 В ответе за тех, кого приручили 30.12.2022, 10:390 «Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области 30.12.2022, 10:330 В России полностью сгорел ретропоезд 1944 года 30.12.2022, 10:290 Росавиация продлила режим ограничения полетов до 8 января 2023 года
30.12.2022, 10:181 Кирпичи обвалились с объекта культурного наследия в Пскове 30.12.2022, 10:140 Великолучанин избил человека на железнодорожном мосту и попал под суд 30.12.2022, 10:010 К 100-летию образования СССР: Советский Союз — тюрьма народов или общество социальной справедливости? 30.12.2022, 09:500 Псковские следователи поздравили с Новым годом детей-сирот
30.12.2022, 09:400 Математическую модель для избавления от пробок создают в России 30.12.2022, 09:370 Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Пскове 30.12.2022, 09:280 Об угрозах для смартфона в Новый год предупредил эксперт 30.12.2022, 09:200 Умерла модельер Вивьен Вествуд
30.12.2022, 09:180 За 10 минут раскупили билеты на поезд Деда Мороза в Псковской области 30.12.2022, 09:020 Нарколог дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год 30.12.2022, 08:490 Количество некачественных гаджетов увеличилось в России 30.12.2022, 08:370 Гараж с автомобилем внутри сгорел в Псковском районе
30.12.2022, 08:260 Налог с вкладов россиянам впервые начислят по итогам 2023-го года 30.12.2022, 08:120 Псковская область заняла второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» 30.12.2022, 07:530 Финал проекта с участием педагога из Великих Лук покажут 6 января 30.12.2022, 07:350 В России хотят усилить контроль над пищевыми добавками
30.12.2022, 07:170 О погоде в новогоднюю ночь на Северо-Западе России рассказали синоптики 30.12.2022, 06:580 Столетие со дня образования СССР исполняется 30 декабря 29.12.2022, 22:110 Заводы по производству щебня и сжиженного природного газа появятся в Псковской области 29.12.2022, 22:070 Умер легендарный футболист Пеле
29.12.2022, 21:430 Российский регион-лидер по количеству туристов в 2022 году назвали туроператоры 29.12.2022, 21:290 Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах 29.12.2022, 21:110 Учёные выяснили, какой витамин снижает риск переломов в пожилом возрасте 29.12.2022, 20:500 Андрей Турчак провёл первое заседание координационной группы по вопросам СВО
29.12.2022, 20:360 Полицейские Дед Мороз и Снегурочка призвали не допускать пьяной езды в праздники 29.12.2022, 20:200 Более 160 км дорог отремонтировали по нацпроекту в Псковской области 29.12.2022, 20:000 Псковичей приглашают на всероссийский конкурс лучшего благоустройства двора зимой 29.12.2022, 19:481 Политические итоги-2022
29.12.2022, 19:400 «Учинить следствие звездочёту-предсказателю» смогут псковичи в канун Рождества 29.12.2022, 19:312 Умер композитор Эдуард Артемьев 29.12.2022, 19:201 Россиянам рассказали о веганских вариантах блюд новогоднего меню 29.12.2022, 19:000 Событийный календарь на 2023 год представил Туристский информационный центр Псковской области
29.12.2022, 18:400 Почти 3,5 тысячи псковичей приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности 29.12.2022, 18:270 Дед Мороз специального назначения поздравил детей в Печорах 29.12.2022, 18:150 Как избежать дефицита йода в организме, объяснил эндокринолог 29.12.2022, 18:000 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Я вам песенку спою про Новый год...
29.12.2022, 17:490 Полицейские обеспечили безопасность детей во время губернаторской елки 29.12.2022, 17:400 Toyota и Mitsubishi столкнулись на улице Конной в Пскове 29.12.2022, 17:350 2022-й — гори в аду 29.12.2022, 17:300 До 4 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 30 декабря
29.12.2022, 17:200 Рождественский спектакль «Вертеп» пройдет в Поганкиных палатах 29.12.2022, 17:110 Убившего знакомого во время отдыха на озере себежанина отправят в тюрьму 29.12.2022, 17:000 Российский подросток лишился двух пальцев из-за взрыва петарды 29.12.2022, 16:530 Менее 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
29.12.2022, 16:400 Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент 29.12.2022, 16:300 Саженцы вишни не пропустили через госграницу России в Псковской области 29.12.2022, 16:200 Добыча полезных ископаемых сократилась почти на 4% в Псковской области 29.12.2022, 16:101 «Союзмультфильм» готовит ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
29.12.2022, 16:050 Губернатор обозначил новому главе Пушкиногорского района ключевые направления работы 29.12.2022, 15:590 Молодые люди ограбили женщину на улице в Острове 29.12.2022, 15:490 Выплаты, тарифы, рост цен: что изменится для псковичей в 2023 году 29.12.2022, 15:480 Легковой автомобиль развернуло на проезжей части на Завеличье
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru