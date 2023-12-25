Соцгородок под Псковом примет первых посетителей этой зимой, заявил губернатор

Строительная готовность социального городка в деревне Борисовичи Псковского района составляет практически 100%, уже этой зимой он примет первых посетителей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава региона отметил, что объект строится уже около 16 лет. Первоначально работы не смогли завершить из-за нехватки средств, после чего приходилось несколько раз проводить повторную экспертизу и вносить изменения в проектно-сметную документацию, что сильно тормозило строительство.
Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.
На всей территории социального городка будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.
По предварительным расчётам финансистов, годовые расходы на содержание социального городка и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.