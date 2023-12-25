Общество

Соцгородок под Псковом примет первых посетителей этой зимой, заявил губернатор

Строительная готовность социального городка в деревне Борисовичи Псковского района составляет практически 100%, уже этой зимой он примет первых посетителей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы (соцгородок - ред.) домучали, до конца этого года (буквально два дня осталось, чтобы исправить замечания) строительная готовность объекта будет стопроцентная. По ряду корпусов уже сейчас ведутся пусконаладочные работы. Я все-таки рассчитываю, что в конце января-начале февраля первых посетителей социальный городок примет», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что объект строится уже около 16 лет. Первоначально работы не смогли завершить из-за нехватки средств, после чего приходилось несколько раз проводить повторную экспертизу и вносить изменения в проектно-сметную документацию, что сильно тормозило строительство.

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