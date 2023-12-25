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Общество

С госмедициной в Великих Луках нужно навести порядок — губернатор

29.12.2023 13:45|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с государственной медициной в Великих Луках сложилась критическая, в связи с чем и было принято решение сделать Великолукскую межрайонную больницу филиалом Псковской областной больницы. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если совсем откровенно про великолукскую медицину, все, наверное, читают в социальных сетях, все всё понимают: ее просто убили, перелили все потоки пациентов, финансовые потоки, ОМС и все остальное в коммерческие клиники. Уже ни для кого не секрет, что целый ряд медицинских работников, профильных врачей, хороших специалистов приходят в великолукскую больницу на пару часов, чтобы перенаправить потоки в свое основное место работы, получают зарплату и там, и там. Это совсем никуда не годится, конечно. Мы будем с этим разбираться, но и я вижу системную работу по уничтожению государственной медицины в южной части нашей области», - рассказал о проблеме Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что Великолукская межрайонная больница накопила долг в размере почти 350 миллионов рублей, при этом в учреждении работают 25 бухгалтеров.

По словам главы региона, жалоб на здравоохранение из Великих Лук, Великолукского района и из близлежащих районов поступает «в десятки раз больше, чем из любого другого уголка Псковской области». «Поэтому мы абсолютно правильное, системное решение приняли. Прогнозируем, что до 2025 года должны со всеми этими долгами рассчитаться и разобраться. И самое главное, нам все-таки нужно навести порядок, чтобы там, именно там и только там работали квалифицированные профильные специалисты, которые бесплатно будут оказывать людям медицинские услуги на месте», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #великие луки #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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