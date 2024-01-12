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ВМО: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила, что 2023 год с огромным отрывом станет самым тёплым годом за всю историю наблюдений. Среднегодовая глобальная температура приблизилась к отметке на 1,5° выше доиндустриального уровня.

Шесть ведущих международных наборов данных, используемых для мониторинга глобальных температур и консолидированных ВМО, показывают, что среднегодовая глобальная температура в 2023 году была на 1,45 ± 0,12 ° выше доиндустриальных уровней (1850–1900). Глобальные температуры в каждом месяце с июня по декабрь устанавливают новые месячные рекорды. Июль и август были двумя самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений, пишет метеоцентр «Фобос».

Специалисты отмечают, что долгосрочный мониторинг глобальных температур является лишь одним из показателей климата и того, как он меняется. Другие ключевые показатели, включающие концентрацию парниковых газов в атмосфере, нагрев и подкисление океана, уровень моря, протяженность морского льда и баланс массы ледников, также характеризуют негативные изменения климата.

Предварительный отчёт ВМО о состоянии глобального климата в 2023 году, опубликованный 30 ноября, показал, что рекорды были побиты по всем направлениям. Температура поверхности моря была исключительно высокой в течение большей части года, сопровождаясь сильными и разрушительными морскими волнами тепла. Протяжённость морского льда в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений, как для минимума конца лета в феврале, так и для максимума конца зимы в сентябре.

Эти долгосрочные изменения в климате проявляются в погоде изо дня в день. В 2023 году экстремальная жара повлияла на здоровье и способствовала возникновению разрушительных лесных пожаров. Интенсивные дожди, наводнения, быстро усиливающиеся тропические циклоны оставили за собой следы разрушений, смертей и огромных экономических потерь, отметили эксперты.

ВМО планирует опубликовать свой окончательный отчёт о состоянии глобального климата в 2023 году в марте 2024 года.

Напомним, летом и осенью 2023 года в Псковской области были побиты многие температурные рекорды.

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