Общество

Михаил Мурашко на ВДНХ ознакомился с модернизацией здравоохранения Псковской области

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 24 февраля посетил стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и ознакомился с работой системы здравоохранения региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«За последние пять лет благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализовывается по поручению президента Владимира Путина, поручениям правительства Российской Федерации и поддержке губернатора Псковской области в регионе приобретено более 6000 тысяч единиц оборудования и 200 автомобилей для медицинских работников, 168 карет скорой помощи,16 передвижных мобильных комплексов. В регионе активно развивается онкологическая и кардиологическая службы.

По модернизации первичного звена здравоохранения мы возвели 111 ФАПов и сделали, капитальный ремонт 50 объектов здравоохранения», - доложила министру о модернизации здравоохранения Псковской области председатель регионального профильного комитета Марина Гаращенко.

Она также отметила, что в области внедрен единый цифровой контур в здравоохранении. Помимо федеральных мер поддержки, в Псковской области разработан широкий пакет мер региональной поддержки медиков. Благодаря этому ежегодно в медицинские организации Псковской области приходит работать порядка 100 врачей и 200 специалистов среднего медицинского персонала.

В регионе построены и работают новые, современные объекты здравоохранения. Прежде всего это новый учебно-лабораторный корпус медицинского факультета, Псковская областная инфекционная клиническая больница, Псковский клинический перинатальный центр, проводится реконструкция объектов на приграничных территориях, продолжила Марина Гаращенко.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и при поддержке министерства здравоохранения, правительства РФ, будем совершенствовать нашу медицину и дальше. У нас очень большие планы», - заключила она.

Далее главные врачи Псковской инфекционной клинической больницы, Кожно-венерологического диспансера рассказали, что сегодня посетителям выставки с помощью макета будут демонстрировать, как паразитарные инфекции поражают организм и как обезопасить себя от этого, проверять здоровье легких.

Министр здравоохранения отметил отличную организацию работы стенда и большое количество практических манипуляций, которые могут пройти посетители выставки.

Добавим, сегодня гости выставки на стенде Псковской области могут комплексно проверить свое здоровье: сделать УЗИ щитовидной железы, дерматоскопию кожи, проверить здоровье лёгких и базовые показатели здоровья, узнать про паразитарные инфекции, получить рекомендации от онкогинеколога, стоматолога и главного внештатного терапевта Псковской области.