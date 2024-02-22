Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия»

Врач Псковской городской поликлиники уже сделал более 100 УЗИ щитовидной железы на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
«У посетителей выставки выявлено три подозрения на рак щитовидной железы, а ещё у четырёх человек - аутоиммунный тиреоидит. Это воспалительное поражение щитовидной железы, связанное с дисфункцией иммунитета. Им рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства для подтверждения диагноза», - рассказали в комитете.
15 человек уже знали про свою патологию и просто захотели сделать УЗИ в профилактических целях.
Напомним, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 24 февраля посетил стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и ознакомился с работой системы здравоохранения региона.