Общество

Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия»

Врач Псковской городской поликлиники уже сделал более 100 УЗИ щитовидной железы на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«У посетителей выставки выявлено три подозрения на рак щитовидной железы, а ещё у четырёх человек - аутоиммунный тиреоидит. Это воспалительное поражение щитовидной железы, связанное с дисфункцией иммунитета. Им рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства для подтверждения диагноза», - рассказали в комитете.

15 человек уже знали про свою патологию и просто захотели сделать УЗИ в профилактических целях.

Напомним, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 24 февраля посетил стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и ознакомился с работой системы здравоохранения региона.