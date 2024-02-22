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Общество

Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия»

24.02.2024 16:57|ПсковКомментариев: 1

Врач Псковской городской поликлиники уже сделал более 100 УЗИ щитовидной железы на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«У посетителей выставки выявлено три подозрения на рак щитовидной железы, а ещё у четырёх человек - аутоиммунный тиреоидит. Это воспалительное поражение щитовидной железы, связанное с дисфункцией иммунитета. Им рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства для подтверждения диагноза», - рассказали в комитете. 

15 человек уже знали про свою патологию и просто захотели сделать УЗИ в профилактических целях.

Напомним, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 24 февраля посетил стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и ознакомился с работой системы здравоохранения региона.

Теги: #здравоохранение #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия» Михаил Мурашко на ВДНХ ознакомился с модернизацией здравоохранения Псковской области Порядка 40% заявлений для получения региональных услуг псковичи подают онлайн Молодежные события Псковской области презентовали на выставке «Россия» Ольга Тимофеева: Наш стенд на выставке «Россия» вызывает небывалый интерес Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля Окунуться в творческую жизнь Псковщины и смастерить соломенную куклу можно на выставке «Россия» в День культуры Путин дал старт Году семьи в России на форуме «Родные — любимые» Псковичи могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия» На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий Главная елка выставки «Россия» с псковской новогодней игрушкой зажгла огни Посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия» ждет скидка на тур или экскурсию Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия» Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия» Лекции об истории Псковской области прошли в рамках Дня региона на выставке «Россия» Псковский район и Бешенковичский район Республики Беларусь договорились о развитии сотрудничества Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине Губернатор Псковской области исполнит мечты двух детей в рамках федеральной акции «Елка желаний» День Псковской области на выставке-форуме «Россия». 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