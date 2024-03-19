Общество

Экс-депутату Псковского областного Собрания вынесут приговор по уголовной статье

Первое в России уголовное дело о клевете в анонимном Telegram-канале завершили в Великих Луках. Обвинение предъявлено бывшему депутату Псковского областного Собрания, экс-сопредседателю и исполняющему обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшему команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года Всеволоду Козловскому по факту распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство других людей.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

Заседание, на котором будет вынесен приговор, начнется сегодня, 20 марта, в 12.00. Всеволоду Козловскому инкриминируются два факта клеветы в одном из Telegram-каналов на представителей общественно-политической- и бизнес-элиты (часть 5 статьи 128.1 УК РФ в редакции федерального закона от 28 июля 2012 года №141-ФЗ и часть 5 статьи 128.1 УК РФ в редакции федерального закона от 30 декабря 2020 года №538-ФЗ).

Обвинение просит назначить Всеволоду Козловскому штраф в размере 2 млн рублей и лишение свободы на 2 года условно.

Всеволод Козловский с 2014 по 2019 год был членом регионального штаба, сопредседателем и исполняющим обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области. 13 сентября 2015 года на довыборах избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу №7 (Великие Луки). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 59,97% избирателей.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года был депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва. Выдвигался от партии «Единая Россия», за него проголосовало 35,3% избирателей. В 2022 году возглавил команду партии «Яблоко» на выборах в депутаты Великолукской городской Думы.